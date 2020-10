Music Salad: la musica che racconta la forza delle donne (Puntata #2)

Dagli inni per il gentil sesso alle popstar che si schierano contro la violenza sulle donne con canzoni e iniziative.

In che modo la musica sostiene le donne? Da Fabrice Pascal Quagliotti – che in Harem (contenuto nel suo disco Parallel Worlds) canta la forza del gentil sesso, al singolo Positions di Ariana Grande, passando per il concerto Una. Nessuna. Centomila per dire basta alla violenza sulle donne.