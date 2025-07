Domenica 3 agosto 2025 torna l’ingresso gratuito nei musei e siti archeologici di Roma: ecco orari, mostre aperte e info utili per visitare tutto.

Domenica 3 agosto 2025, prima domenica del mese, torna l’iniziativa del Sistema Musei di Roma Capitale: l’accesso sarà gratuito a molti musei civici e aree archeologiche della città. Ecco l’elenco di tutto ciò che potrete fare a Roma gratuitamente.

Aree archeologiche visitabili gratuitamente

Parco Archeologico del Celio (ore 7:00–20:00) con il Museo della Forma Urbis (dalle 10:00 alle 19:00, ultimo ingresso alle 18:00; ingressi: Viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4).

(ore 7:00–20:00) con il (dalle 10:00 alle 19:00, ultimo ingresso alle 18:00; ingressi: Viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4). Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini, di fronte al civico 10), ore 9:30–19:00, ultimo ingresso 18:00.

(via di San Nicola De’ Cesarini, di fronte al civico 10), ore 9:30–19:00, ultimo ingresso 18:00. Circo Massimo (ore 9:30–19:00, ultimo ingresso 18:00).

(ore 9:30–19:00, ultimo ingresso 18:00). Villa di Massenzio (via Appia Antica 153), ore 10:00–22:00, ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura.

(via Appia Antica 153), ore 10:00–22:00, ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura. Fori Imperiali, ingresso dalla Colonna Traiana, ore 9:00–19:15, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Musei civici aperti con ingresso libero

Accesso gratuito a collezioni permanenti e mostre temporanee nei seguenti musei:

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartini

Museo di Roma (Palazzo Braschi)

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia: Casina delle Civette, Casino Nobile, Casino dei Principi

Museo Civico di Zoologia

Mostre da vedere

Musei Capitolini:

Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona

Una Regina polacca in Campidoglio – Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma (Palazzo Caffarelli)

I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli (Palazzo Clementino)

Ricostruzione in scala reale del Colosso di Costantino nel giardino di Villa Caffarelli

Villa Torlonia (via Nomentana 70):

Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore (Casino dei Principi)

Tappezzamento a pezzi di Renato Mambor (Casino Nobile)

Niki Berlinguer. La signora degli arazzi (Casina delle Civette)

PYSANKA. La bellezza fragile dell’Arte Ucraina (Dipendenza della Casina)

Galleria d’Arte Moderna (via Francesco Crispi 24):

Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e i sentieri del collezionismo

Nino Bertoletti 1889–1971

L’allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno (restaurata recentemente)

Museo di Roma in Trastevere (piazza S. Egidio 1/b):

Frigidaire – Storia e immagini della rivista d’arte più rivoluzionaria del mondo

A mano libera. Arte e cinema d’animazione 1957–1977

Tina Modotti. Donna, Fotografa, Militante. Una vita fra due mondi

Sempre a ingresso libero:

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo Pietro Canonica

Museo Napoleonico

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Villa di Massenzio

Al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese (via Fiorello La Guardia , 6 e viale dell’Aranciera 4) l’esposizione Tra mito e sacro. Opere dalle collezioni capitoline di arte contemporanea, in occasione delle celebrazioni per l’Anno giubilare, offre uno sguardo sulla dimensione del sacro e della sacralità nell’arte contemporanea, attraverso i suoi poliedrici linguaggi.

Mostre a pagamento (ingresso ridotto per possessori MIC Card):

Museo di Roma: Yoshitaka Amano. Corpus Animae George Hoyningen Huene. Art. Fashion. Cinema

Museo dell’Ara Pacis: Franco Fontana. Retrospective

Villa Torlonia (Casino Nobile): Rifugio antiaereo e bunker (percorso multimediale, prenotazione obbligatoria)

Circo Maximo Experience: visita in realtà aumentata e virtuale (ore 17:00–21:00, ultimo ingresso ore 19:50)

Informazioni utili