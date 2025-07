Per l’ultimo fine settimana di luglio, ecco tre tappe marittime che offrono altrettante proposte artistiche da scoprire.

Se siete in cerca di un fine settimana all’insegna dell’arte, della natura e del mare, il weekend del 26 e 27 luglio 2025 offre tre appuntamenti imperdibili. Tra Liguria, Romagna e Puglia, città di mare e borghi suggestivi ospitano mostre e installazioni che uniscono bellezza paesaggistica e ricerca artistica. Dai linguaggi contemporanei nelle sale di un castello medievale alla fotografia ambientale diffusa lungo la costa adriatica. Fino alle monumentali opere pop di Jeff Koons affacciate sul blu del Gargano: ecco tre mostre da non perdere in una perfetta fuga d’estate.

Tre mostre da vedere nel weekend del 26 e 27 luglio 2025

Lerici – Lighthouse Contemporary 2025

Ultimo weekend per visitare, al Castello San Giorgio di Lerici, Il Faro dell’Arte Contemporanea – Lighthouse Contemporary 2025, collettiva curata da Chiara Guidi con Wizard Gallery. Promossa da Wizard Gallery, la mostra trasforma il castello in un “faro” simbolico, guida per esplorare le nuove tendenze dell’arte contemporanea. L’allestimento, pensato per i tre piani del castello, si sviluppa come un’unica installazione, in dialogo con l’architettura e la storia del luogo.

Foto Shutterstock

Artisti internazionali, tra cui Thomas Berra, Bruna Esposito, Kevin Francis Gray e Giulia Poppi, presentano opere in vari media, offrendo una visione trasversale e attuale. Il Castello di Lerici, roccaforte sul mare, diventa così un punto di riferimento culturale.

📅 Fino al 27 luglio 2025

📍 Castello San Giorgio, Lerici

Milano Marittima – Razza Umana

Il lungomare di Milano Marittima ospita Razza Umana, l’installazione fotografica di Oliviero Toscani Studio, parte del festival Sogni Condivisi, Mare d’arte. Curata dal maestro Toscani con i suoi allievi, l’esposizione su totem in maxi formato celebra la diversità umana attraverso ritratti raccolti in un archivio di 100.000 immagini. “Mi commuovo di fronte all’unicità di ogni individuo e per questo fotografo gli esseri umani nelle molteplici espressioni”, dichiarava Toscani.

“Basta guardare due occhi che ti guardano con terrore e capisci cosa è la guerra. Sto cercando di fotografare l’anima delle persone, ciò che non è possibile fotografare, l’impalpabile”. L’installazione, in dialogo col mare, trasforma il lungomare in un polo culturale en plein air.

📅 Fino al 30 settembre 2025

📍 Lungomare, Milano Marittima

Vieste – Jeff Koons a Vieste

Per tutta l’estate, Torre San Felice a Vieste ospita la retrospettiva Jeff Koons a Vieste, curata da Galleria Deodato Arte in collaborazione con Giuseppe Benvenuto. Trentadue opere autentiche, tra sculture, ceramiche e disegni, esplorano desiderio, bellezza e consumo, riflettendo lo stile pop e rivoluzionario di Koons. L’evento, promosso dal Comune di Vieste, porta in Puglia un’icona dell’arte contemporanea, come annunciato nel comunicato stampa della Galleria Deodato Arte, consolidando la città come polo culturale.

Jeff Koons, Gazing Ball (Turner, Ancient Rome) Courtesy of the artist and Two Palms, NY

📅 Fino al 14 settembre 2025

📍 Torre San Felice, Vieste

Immagini Shuttertsock / Ufficio Stampa – In copertina: Jeff Koons, Antiquity-Uli, Courtesy of the artist and Two Palms, NY