Che si tratti di una gita fuori porta o dell’inizio delle vacanze estive, ecco tre mostre da non perdere fuori dalle metropoli nel weekend nel 19 e 20 luglio.

Per il fine settimana del 19 e 20 luglio abbiamo raccolto tre proposte culturali da Nord a Sud Italia, in località alternative ai grandi centri urbani. Perfette, dunque, per una gita fuori porta alla ricerca di un’arte di qualità senza la folla delle metropoli. Si parte da Gorizia con una delle mostre del programma GO!2025 per poi passare al Centro con una tappa a Pietrasanta e concludere scendendo fino a Conversano, nel barese.

Tre mostre da non perdere nel weekend del 19 e 20 luglio 2025

Gorizia – Zoran Music. La stanza di Zurigo, le opere e l’atelier

Nell’ambito di GO! 2025, Palazzo Attems Petzenstein di Gorizia ospita la mostra curata da Daniela Ferretti che rende omaggio all’artista italo-sloveno Zoran Music (1909-2005) a vent’anni dalla sua scomparsa. Cuore dell’allestimento è la Stanza di Zurigo, realizzata tra la fine degli anni ’40 e l’inizio dei ’50 per due collezioniste svizzere, affascinate dallo studio veneziano dell’artista. Music ne ricreò l’atmosfera nella loro villa a Zollikon: cavalli, gondole, ritratti e figure femminili multicolori trasformano lo spazio in un sogno veneziano. La mostra è arricchita da un catalogo con contributi di Jean Clair e da un video-documentario che guida i visitatori nel mondo poetico di Music.

📅 Fino al 31 ottobre 2025

📍 Palazzo Attems Petzenstein, Gorizia

Zoran Music nella stanza di Zurigo 1950 Foto Collezione Paola Cadorin

Pietrasanta – The Sculpture Show 2025

La Accesso Galleria di Pietrasanta presenta The Sculpture Show 2025, collettiva che celebra la scultura figurativa contemporanea attraverso 15 opere, molte delle quali inedite. In mostra i lavori di Peter Simon Mühlhäußer, Pierre-Alix Nicolet, Kelly Robert e Bruno Walpoth, che esplorano materiali diversi in un dialogo tra tradizione e innovazione. Mühlhäußer, tornato al marmo dopo esperienze con tecnologie avanzate, scolpisce figure che coniugano classicità e sensibilità attuale. Nicolet reinterpreta la tridimensionalità con lastre di vetro stampate, evocando ritualità indigene e memoria.

Kelly Robert espone figure espressive e deformate, tra dolore e trasformazione, realizzate in bronzo e terracotta. Infine, Walpoth propone due busti lignei a grandezza naturale, segnati da introspezione e silenzio, in continuità con la scuola altoatesina. La mostra si inserisce nel contesto storico di Pietrasanta, confermando il ruolo centrale della città nella scultura contemporanea.

📅 Fino al 3 agosto 2025

📍 Accesso Galleria, Via del Marzocco 68-70, Pietrasanta

Conversano – M.C. Escher

Fino al 28 settembre 2025, il Castello Conti Acquaviva d’Aragona di Conversano (BA) ospita una grande mostra dedicata a Maurits Cornelis Escher, maestro olandese noto per la sua visione artistica in grado di unire arte, matematica e filosofia. L’esposizione presenta circa 80 opere, tra cui capolavori celebri come Cascata (1961), Belvedere (1958), Relatività (1953), Giorno e notte (1938) e Galleria di stampe (1956). A queste si affiancano video, approfondimenti e sale immersive che permettono di esplorare le tecniche e i temi ricorrenti dell’artista: dalle tassellature ai paradossi geometrici, dalla logica visiva alle strutture impossibili. La mostra ripercorre l’intera carriera di Escher, compresi gli anni trascorsi in Italia tra le due guerre, che influenzarono profondamente la sua ricerca visiva.

📅 Fino al 28 settembre 2025

📍 Polo Museale – Castello Conti Acquaviva d’Aragona, Conversano

Immagini da Uffici Stampa / In copertina: Maurits Cornelis Escher, Interno di San Pietro, 1935. Xilografia di testa, 23,7×31,6 cm. Collezione M.C. Escher Holding, Paesi Bassi. All M.C. Escher works © 2025 The M.C. EscherCompany, The Netherlands. All rights reserved