Il weekend in arrivo è perfetto per dedicarsi a un tuffo nell’arte: ecco tre proposte – a Venezia, Firenze e Napoli – per metà luglio.

Nuovo weekend estivo da trascorrere alla scoperta delle iniziative d’arte che il nostro Paese propone. Questa settimana abbiamo selezionato tre mostre per un itinerario che porta dall’Ocean Space di Venezia al Palazzo Reale di Napoli con una tappa fiorentina a Palazzo Strozzi. Pronti?

Tre mostre da non perdere nel weekend del 12 e 13 luglio 2025

Venezia – Otras montaña

Otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua è la mostra immersiva organizzata da TBA21–Academy all’Ocean Space di Venezia (ex Chiesa di San Lorenzo). Curata da Yina Jiménez Suriel nel quadro del decimo anniversario del programma The Current, l’esposizione presenta opere inedite di Nadia Huggins (Trinidad & Tobago) e Tessa Mars (Haiti). Tra video, scultura e pittura site-specific.

Nadia Huggins, “A shipwreck is not a wreck”, 2025. Vista della mostra “otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua” [altre montagne, dissolte sotto l’acqua]“, Ocean Space, Venezia. Commissionata da TBA21–Academy. Foto: Jacopo Salvi

Huggins propone A shipwreck is not a wreck, un’installazione video che esplora il relitto come “altre montagne” sommerse, invitando a ripensare i confini tra umano e non umano. Mars, con A call to the ocean, crea un paesaggio pittorico di montagne sottomarine, riflettendo sull’improvvisazione come strumento di resistenza ai modelli dominanti. Una ricerca che utilizza l’arte come lente per interrogare percezione, potere e trasformazione, promuovendo una visione oceanica e collettiva della vita e della stessa arte contemporanea.

📅 Fino al 2 novembre 2025

📍 Ocean Space

Firenze – Tracey Emin. Sex and Solitude

Fino al 20 luglio 2025, Palazzo Strozzi a Firenze ospita Sex and Solitude, la più ampia retrospettiva italiana dedicata a Tracey Emin, artista britannica tra le più dirompenti dell’arte contemporanea. Curata da Arturo Galansino, la mostra presenta oltre sessanta opere tra pittura, scultura, video e installazioni, tracciando un percorso che esplora i temi del corpo, del desiderio, della vulnerabilità, dell’amore e della solitudine.

Al centro dell’esposizione c’è il dualismo tra sessualità e isolamento, rappresentato anche da un grande neon azzurro con il titolo sulla facciata di Palazzo Strozzi e dalla monumentale scultura in bronzo I Followed You To The End (2024) nel cortile. Il corpo femminile, mai idealizzato o censurato, è mostrato nella sua complessità emotiva, incarnando la tensione tra il bisogno di connessione e l’inevitabile isolamento umano. Galansino sottolinea come questi poli opposti siano il cuore della pratica artistica di Emin.

📅 Fino al 20 luglio 2025

📍 Palazzo Strozzi

Napoli – Giambattista Pittoni e l’epoca di Casanova

In occasione dei 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova, il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra Giambattista Pittoni e l’epoca di Casanova. Viaggio nel ‘700 tra Venezia e Napoli. Nell’Alcova della Regina sono esposte tre opere del pittore veneziano Giambattista Pittoni (1687-1767): Venere, Diana e Apollo, quest’ultimo un inedito. I dipinti, provenienti dalla Steven Maksin Family Collection di Las Vegas, evocano l’atmosfera voluttuosa e libertina che circondava Casanova.

Le opere di Venere e Diana erano state considerate scomparse, ma sono state ritrovate dallo storico dell’arte Andrea Donati nel 2024, che ha fornito supporto scientifico alla mostra curata da Elena Carrelli, Antonella Delli Paoli e Stefano Gei, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia. L’esposizione include anche fotografie storiche e materiali d’archivio legati al casanovismo, offrendo un viaggio culturale nel Settecento tra Venezia e Napoli.

📅 Fino al 15 agosto 2025

📍 Palazzo Reale, Alcova della Regina

