Tre proposte culturali da non perdere nel weekend del 28 e 29 giugno 2025: street art a Milano, fotografia a Roma e la vista mozzafiato sul Golfo a Napoli.

Con l’estate ormai entrata nel vivo, il weekend del 28 e 29 giugno offre occasioni preziose per scoprire l’arte sotto nuove prospettive, tra chiusure imminenti e itinerari straordinari. Da Milano a Napoli, passando per Roma, ecco tre appuntamenti imperdibili tra muralismo, fotografia e una vista mozzafiato sulla città partenopea.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Tre proposte da non perdere nel weekend del 28 e 29 giugno 2025

Milano – Dal muralismo alla street art. MUDEC Invasion

Ultimo weekend per visitare Dal muralismo alla street art. MUDEC Invasion (qui il nostro approfondimento), la grande mostra collettiva che ha portato al MUDEC di Milano l’energia dei più importanti muralisti contemporanei. L’esposizione racconta le molteplici anime della street art e del muralismo globale, con opere e installazioni site-specific firmate da artisti di spicco come Luca Barcellona, Zoer, Capo.Bianco, Hitnes e Cinta Vidal. Un viaggio visivo tra attivismo, memoria collettiva e impegno sociale, occasione perfetta per chiudere il mese con uno sguardo potente sull’arte urbana.

📅 MUDEC – Museo delle Culture, via Tortona 56

📍 fino a domenica 29 giugno 2025

Mudec Invasion, Aya Tarek / Ph. Carlotta Coppo

Roma – Picasso lo straniero

In via di chiusura anche la mostra Picasso lo Straniero, ospitata a Palazzo Cipolla a Roma, città che proprio il 29 giugno celebra i santi patroni Pietro e Paolo. La mostra, curata da Annie Cohen-Solal, esplora l’identità dell’artista come immigrato in Francia, dove, pur raggiungendo fama globale, non ottenne mai la cittadinanza. In esposizione oltre 100 opere – dipinti, ceramiche, disegni – arricchite da documenti e video inediti, selezionati appositamente per questa tappa italiana dopo Milano e Mantova. Aperta dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso 19:00).

📅 Palazzo Cipolla – via del Corso, 320

📍 fino a domenica 29 giugno 2025

LEGGI ANCHE: — Fondazione Caterina Dallara: l’architettura sociale di Alfonso Femia

Napoli – Torrino del Belvedere (Palazzo Reale)

Sabato 28 giugno segna l’ultima possibilità per la stagione estiva di visitare il Torrino del Belvedere al Palazzo Reale di Napoli, uno degli spazi più esclusivi e panoramici della città. Il percorso, attivo solo ogni quarto sabato del mese, si snoda attraverso i sottotetti della Reggia, solitamente chiusi al pubblico, fino a raggiungere il punto più alto del complesso, affacciato sul Golfo di Napoli. Un itinerario suggestivo e inusuale, accompagnato da guide esperte, che permette di scoprire una Napoli sospesa tra cielo e mare da una prospettiva mai vista prima. Le visite riprenderanno solo a ottobre, quindi questa è l’ultima occasione per vivere l’esperienza nel 2025 prima della pausa estiva.

📅 Palazzo Reale di Napoli, piazza del Plebiscito

📍 Sabato 28 giugno (visite ore 10.00, 11.00, 12.00)

Immagini da Ufficio Stampa