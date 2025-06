Al via COMICON Bergamo, festival che porta nella città lombarda ospiti internazionali, incontri e anteprime. Ecco tre mostre da visitare nel weekend.

Il terzo weekend di giugno è il momento perfetto per un’immersione nella cultura pop contemporanea: torna, infatti, COMICON Bergamo, dal 20 al 22 giugno alla Fiera di Bergamo. Oltre a ospiti internazionali, incontri e anteprime, il festival propone sette mostre d’eccezione dedicate al mondo del fumetto, del cinema e dell’illustrazione. Per questo fine settimana, vi segnaliamo tre percorsi espositivi da non perdere, tra visioni post-punk, immaginari gotici e creature fantastiche.

Tre mostre da non perdere nel weekend del 20 e 21 giugno 2025

DRAWING POWER. The art of Liberatore

Un omaggio potente e completo a Tanino Liberatore, Magister di COMICON 2025. La mostra raccoglie tavole originali, copertine, concept art e dipinti dell’artista che ha rivoluzionato l’immaginario post-punk con il suo stile muscolare e provocatorio. Dai disegni per RanXerox ai costumi per Asterix & Obelix: Missione Cleopatra fino ai grandi oli su tela, DRAWING POWER rivela la forza visiva di un autore che ha lasciato un segno indelebile nell’illustrazione mondiale.

Mostra Liberatore

Gigi Cavenago. Visioni di segni e colori

Volto di punta del nuovo fumetto italiano, Gigi Cavenago è il protagonista di una mostra che attraversa le sue tappe più iconiche: da Orfani a Dylan Dog: Mater Dolorosa, fino al recente The Magic Order firmato con Mark Millar. Colori intensi, atmosfere sospese tra sogno e inquietudine, e uno stile che sa essere tanto narrativo quanto pittorico. Un vero viaggio nell’immaginario visivo contemporaneo, che conferma la centralità di Cavenago nella scena internazionale.

Da Harry Potter a Malamander. Thomas Taylor e il viaggio dell’illustratore

Un’esposizione pensata per grandi e piccoli, che racconta l’incredibile percorso creativo di Thomas Taylor, illustratore della prima storica copertina di Harry Potter e la Pietra Filosofale e autore della saga Malamander. Bozzetti, acquerelli e tavole originali svelano l’evoluzione del suo stile e la capacità di dare vita a mondi incantati. Una mostra che incanta e ispira, con uno sguardo dietro le quinte dell’illustrazione fantasy.

Informazioni utili

📍 Fiera di Bergamo, dal 20 al 22 giugno 2025

🎫 Le mostre sono incluse nel biglietto di ingresso al COMICON Bergamo

🌍 Programma completo e altri dettagli sul festival al sito ufficiale.

