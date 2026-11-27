A Palazzo Merulana arriva ‘ARE YOU IN LOVE? YES, I’M IN ROME’, mostra di Pietro Terzini che trasforma frasi, packaging di lusso, chat e specchi in un viaggio ironico e sentimentale nella Roma contemporanea.

Dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 il quarto piano di Palazzo Merulana, sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi e gestito dalla direzione artistica di CoopCulture, ospita la mostra ARE YOU IN LOVE? YES, I’M IN ROME di Pietro Terzini, a cura di Glauco Cavaciuti. Tra carta, tela e vetro, l’artista classe 1990 porta a Roma la sua arte testuale, fatta di frasi brevi e dirette che hanno conquistato prima i muri delle città e poi gli schermi dei social.

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Moda, social e sentimenti: il potere delle frasi

Nel progetto espositivo romano Terzini prende in prestito l’estetica del consumo, della moda e dei social network per ribaltarla: svuota i codici commerciali della loro funzione promozionale e li riempie di ironia, critica e pensiero. Le sue frasi, spesso apparentemente leggere, diventano immagini e provocazioni, invitando il pubblico a interrogarsi su ciò che sceglie di mostrare e su ciò che rimane nella sfera più intima.

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In sintonia con la vocazione inclusiva del museo, la direttrice Paola Centanni immagina una mostra capace di parlare anche a chi non è mai entrato in un museo d’arte contemporanea. Proprio la leggerezza e la verità delle parole di Terzini possono diventare una soglia d’accesso, avvicinando pubblici non specialistici a temi come consumismo, capitalismo, amore nell’era dei social media.

Il percorso espositivo tra packaging, chat e specchi

Le 24 opere in mostra sono articolate in tre nuclei narrativi che mettono in evidenza il ruolo dei supporti materiali nella costruzione del messaggio. Nel capitolo dedicato al packaging del lusso, le confezioni dei grandi marchi diventano superfici su cui il linguaggio sentimentale incontra quello commerciale: i brand, nuovi simboli materialisti del presente, vengono attraversati da frasi che mettono in corto circuito desiderio di possesso ed emozioni.

Una seconda sezione è dedicata alle conversazioni di Instagram: i lavori che riproducono messaggi privati evocano situazioni sospese tra intimità ed esposizione pubblica, restituendo come i social abbiano trasformato il modo di raccontarci, cercarci e vivere i sentimenti. Infine, con gli specchi Cassina il pubblico entra letteralmente nell’opera: il riflesso di chi guarda si sovrappone alle parole, che smettono di appartenere solo all’artista e si caricano di significati personali, trasformando il museo in un luogo di dialogo e confronto tra identità diverse.

Dall’architettura alla collaborazione con i grandi brand

Nato a Lodi nel 1990, con una formazione tra architettura al Politecnico di Milano e marketing all’Università Bocconi, Pietro Terzini ha lavorato per anni nel design e nella moda prima di dedicarsi completamente alla ricerca artistica. Oggi alterna interventi di arte pubblica su larga scala, meme digitali e collaborazioni con alcuni dei brand più influenti al mondo, da Tiffany & Co. a Valentino, Stella McCartney, Moncler, Tod’s Group, Max Mara Group, Nike e Vogue, portando sempre al centro il rapporto tra linguaggio, consumo e immaginario collettivo.

Con ARE YOU IN LOVE? YES, I’M IN ROME la sua scrittura si misura con gli spazi di un museo romano, invitando i visitatori a un incontro sincero con le opere e con se stessi, lontano dalle aspettative altrui. Tra citazioni pop, rimandi alla cultura visiva dei social e riferimenti al fashion system, la mostra propone una riflessione sul presente che passa, prima di tutto, attraverso il potere delle parole.

Foto: Ufficio Stampa