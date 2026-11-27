Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma entra in collezione Omar Roma Amor, monumentale dittico di Omar Galliani. Mostra dossier, libro d’artista e cerimonia di donazione aperta al pubblico.

Dal 9 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma accoglie nella propria collezione permanente Omar Roma Amor, il grande dittico a matita nera e pastello su tavola di pioppo (315×400 cm) realizzato da Omar Galliani nel 2012 come dichiarazione d’amore alla Città Eterna.

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La cerimonia di donazione e la mostra dossier

La cerimonia ufficiale di donazione dell’opera è in programma mercoledì 9 dicembre 2026 alle ore 17.30 nella Sala delle Colonne, alla presenza della direttrice della GNAMC Renata Cristina Mazzantini. Per celebrare l’ingresso del lavoro in collezione, il museo allestisce una mostra dossier a cura di Camillo Langone, dedicata al profondo legame tra l’artista e Roma, città che, nelle parole del curatore, più di ogni altra ha «attraversato il tempo divorandolo e rigenerandolo».

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Simboli, palindromi e visioni di Roma

Il titolo Omar Roma Amor nasce dall’intreccio tra il nome dell’artista e quello della città, fino a ricomporsi nel palindromo Roma-Amor: un gioco linguistico che diventa principio visivo e poetico, punto d’incontro tra la sensibilità contemporanea di Galliani e la memoria classica. Al centro della tavola una donna raddoppiata, come un organismo siamese, guarda Roma nella notte, aprendosi sulla città e sul cielo, mentre Colosseo, Croce, Spada, Cuore, Lupa con Romolo e Remo e altre apparizioni emergono dalla fitta trama del disegno unendo secoli e simbolismi lontani.

Il percorso espositivo: dalle origini ai lavori recenti

Accanto al grande dittico, il percorso espositivo riunisce tre lavori che permettono di ripercorrere momenti salienti della ricerca di Galliani dal 1986 a oggi. Attraverso (1986), piccolo olio su tela presentato alla XLII Biennale di Venezia, nasce dalla scoperta ottocentesca della tomba di una giovane donna dell’Antica Roma durante i lavori per il Palazzo di Giustizia. Lo affiancano due tavole recenti di grande formato: Traiettorie d’Ellissi (2025), sviluppata a partire da un frammento marmoreo dei primi secoli dopo Cristo, e Nel sonno, lavoro inedito in cui l’artista immagina la propria Roma attraverso una figura femminile dormiente, distesa sotto un cielo stellato.

Libro d’artista e informazioni di visita

L’esposizione è accompagnata da un libro d’artista edito da Cichinobrigante, con un testo critico di Camillo Langone, un testo poetico di Omar Galliani, le schede delle opere a cura di Azzurra Lucia Calò, la documentazione fotografica delle opere esposte e una selezione di nuovi pastelli ispirati a Omar Roma Amor. L’accesso alla mostra è incluso nel biglietto d’ingresso al museo; informazioni aggiornate su orari, biglietteria, aperture straordinarie e domeniche gratuite sono disponibili sul sito ufficiale della GNAMC.

La mostra Omar Roma Amor. La donazione Omar Galliani è visitabile dal 9 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, da martedì a domenica con orario 9.00-19.00 (chiuso il 25 dicembre), con aperture serali straordinarie fino alle 23.00 in alcune date di dicembre e una giornata a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Il progetto conferma Omar Galliani come maestro del disegno, capace di spingere questa tecnica verso una dimensione monumentale e di portare la tradizione grafica italiana sulla scena internazionale.

Foto: Ufficio Stampa