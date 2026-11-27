Alle Gallerie d’Italia di Milano una grande mostra racconta l’eredità di Leonardo da Vinci attraverso oltre 120 opere di allievi e seguaci che hanno trasformato il Rinascimento lombardo.

Dal 27 novembre 2026 al 4 aprile 2027 le Gallerie d’Italia di Milano, museo di Intesa Sanpaolo, ospitano la grande mostra autunnale Nel segno di Leonardo. Allievi e seguaci a Milano, a cura di Simone Facchinetti e Arturo Galansino. L’esposizione, organizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con la Direzione Musei Castello Sforzesco di Milano, indaga per la prima volta in modo organico la lunga fortuna di Leonardo in Lombardia.

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Un percorso in otto sezioni tra maestri, allievi e seguaci

Con circa 120 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture provenienti da musei italiani e internazionali – tra cui Musei Vaticani, Galleria Nazionale di Parma, Pinacoteca di Brera, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Musei del Castello Sforzesco, Gallerie degli Uffizi, Galleria Borghese, Museo e Real Bosco di Capodimonte, National Gallery di Londra, Musée du Louvre, British Museum, Kunsthistorisches Museum di Vienna e National Gallery of Art di Washington – la mostra ricostruisce una delle stagioni più fertili del Rinascimento italiano.

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Il racconto si apre con i grandi maestri lombardi attivi prima dell’arrivo di Leonardo – da Vincenzo Foppa a Bergognone, Bernardino Zenale, Bramantino e il Maestro della Pala Sforzesca – per mostrare la svolta impressa dalla presenza del maestro toscano alla corte di Ludovico il Moro tra 1482 e 1499, e poi nel secondo soggiorno milanese tra 1506 e 1513.

Leonardo da Vinci Testa di ragazza (La Scapiliata) 1485-1490 circa piombo, cinabro e ferro su tavola – Parma, Complesso monumentale della Pilotta, Galleria Nazionale. Su concessione del Ministero della Cultura -Complesso Monumentale della Pilotta – Galleria Nazionale

Capolavori di Leonardo e il dialogo con gli allievi

In mostra la presenza diretta di Leonardo è testimoniata da opere come il San Girolamo dei Musei Vaticani e la celebre Testa di ragazza, detta La Scapigliata, della Galleria Nazionale di Parma. Accanto a questi capolavori, il percorso mette in luce come la sua ricerca sul disegno, sulla luce, sui moti dell’animo e sull’osservazione della natura sia stata raccolta e trasformata da allievi e collaboratori.

Tra i protagonisti spiccano Marco d’Oggiono e Giovanni Antonio Boltraffio, documentati da importanti ritratti e Madonne destinate alla devozione privata, così come Giovanni Antonio de Predis e Francesco Napoletano, stretti collaboratori di Leonardo alla corte sforzesca. Ampio spazio è dedicato anche al disegno, ambito in cui il maestro introdusse tecniche raffinate come la punta d’argento, la pietra rossa e i gessetti colorati, poi sviluppate da generazioni di artisti.

Bartolomeo Suardi detto Bramantino, Madonna con il Bambino tra i santi Ambrogio e Michele arcangelo, 1505, olio e tempera su tavola, 122 × 157 cm. Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Pinacoteca.

Dal leonardismo lombardo alla scultura del Bambaia

Il percorso segue la diffusione del linguaggio leonardesco oltre il Ducato di Milano, attraverso figure come Giovanni Agostino da Lodi e Cesare da Sesto, attivi tra Venezia, la Sicilia e Napoli, fino agli anni del secondo soggiorno lombardo con Andrea Solario e Bernardino Luini. Ogni sezione è arricchita da testimonianze scultoree, a partire dal nucleo dedicato ad Agostino Busti detto il Bambaia, lo scultore che più di altri risentì del lascito di Leonardo.

Nelle sale delle Gallerie d’Italia il dialogo tra pittura, disegno, incisione e scultura restituisce così la complessità del leonardismo lombardo, una stagione che si prolunga simbolicamente fino al 1569, anno della morte di Girolamo Figino, allievo di Francesco Melzi. La mostra è accompagnata da un ricco catalogo scientifico edito da Società Editrice Allemandi, che aggiorna gli studi su opere e protagonisti di questa straordinaria avventura artistica.

Foto: Ufficio Stampa