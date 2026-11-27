Dopo Roma e Napoli, la mostra itinerante Flussi Finiti – Premio Acea Contemporanea approda alla Fabbrica del Vapore di Milano con nuove opere dedicate al valore dell’acqua e al talento dei giovani artisti.

Dopo Roma e Napoli, Flussi Finiti è approdata a Milano, ospitata fino al 7 gennaio prossimo negli spazi della Fabbrica del Vapore. Si tratta della nuova tappa del Premio Acea Contemporanea, progetto promosso dalla stessa istituzione milanese insieme ad Acea e Valore Italia per valorizzare il talento delle nuove generazioni. E, insieme, per stimolare una nuova e quanto mai urgente riflessione sulla tutela dell’acqua.

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Rispetto a quello già visto nelle sedi precedenti, il percorso espositivo si rinnova con opere inedite realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera e di Accademia Unidee | Fondazione Pistoletto, che entrano a far parte della collezione. E nell’allestimento spicca anche l’abito disegnato dal fashion designer Tiziano Guardini, vincitore del Green Carpet Award 2017.

«È importante che Milano continui a essere un luogo in cui i giovani artisti possano sperimentare, confrontarsi e trovare occasioni concrete per far conoscere il proprio lavoro», ha dichiarato Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano. «Con Flussi Finiti, Fabbrica del Vapore ospita un progetto che mette in relazione arte contemporanea e una questione decisiva come la tutela dell’acqua, dimostrando come la cultura possa contribuire a rendere più vicini e comprensibili anche i grandi temi ambientali».

Foto allestimento da Ufficio Stampa

La partecipazione degli studenti di Brera e di Accademia Unidee | Fondazione Pistoletto amplia ulteriormente il confronto, introducendo nuove prospettive e sensibilità. «Vogliamo dare spazio alle nuove generazioni e alla loro capacità di interpretare, attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. Una delle sfide più importanti del nostro tempo. Ovvero la tutela dell’acqua, risorsa essenziale per la vita e per il futuro del pianeta», ha sottolineato Sabrina Fiorino, Responsabile Iniziative Culturali di Acea.

«L’arte diventa così uno strumento per stimolare una riflessione collettiva, generare consapevolezza e avvicinare pubblici diversi a un tema che riguarda tutti».

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Le nuove generazioni al centro

Il coinvolgimento dei giovani artisti rappresenta uno degli elementi centrali della mostra. Come ha osservato Maria Fratelli, Direttrice di Fabbrica del Vapore. «Chiedere a giovani artisti di farsi carico di un argomento come l’acqua significa affidare a loro la formulazione di interrogativi su un principio vitale», ha osservato. «Alla loro capacità e al loro talento è lasciato il compito di condividere con il visitatore argomentazioni critiche capaci di creare consapevolezza e attivare una coscienza comune.

Il titolo del progetto, nel momento stesso in cui denuncia il problema delle risorse idriche, avvia una riflessione il cui scopo è dare forma a una cascata di suggestioni che lo rendano manifesto, quale sfida e responsabilità comune ineludibile. L’arte è da pre un generatore di idee e partecipazione».

Anche per Valore Italia, il progetto si inserisce in una visione che mette in relazione formazione e cultura come strumenti per accompagnare le nuove generazioni. «La formazione rappresenta uno degli strumenti fondamentali per accompagnare le nuove generazioni nella costruzione del proprio futuro, non solo professionale, ma anche culturale e sociale», ha dichiarato Salvatore Amura, Amministratore di Valore Italia.

Ad accompagnare l’apertura della mostra sono previsti due appuntamenti. Il primo è il party in collaborazione con il collettivo milanese Tratto, che presenta un’installazione immersiva ispirata all’acqua.

Giovedì 3 dicembre, alle 18.30, si terrà invece il talk Cultura d’impresa e sostegno ai giovani artisti. L’esempio virtuoso di Acea. Presenti, tra gli altri, Antonio Calabrò (Presidente di Museimpresa e Fondazione Assolombarda), Claudia Sorlini (Vicepresidente di Fondazione Cariplo) ed Enrico Pezzoli (Amministratore Delegato di Acea Acqua). L’introduzione è affidata a Tommaso Sacchi.

Foto allestimento da Ufficio Stampa

Dopo Milano, nel marzo 2027 Flussi Finiti raggiungerà New York, con appuntamenti presso la sede delle Nazioni Unite e l’Istituto Italiano di Cultura. Il progetto coinvolgerà anche gli studenti del New York Institute of Technology, per poi proseguire verso nuove tappe in Tunisia e Marocco. Un viaggio che, attraverso l’arte contemporanea, riporta al centro una risorsa indispensabile e non inesauribile.

Flussi Finiti – Premio Acea Contemporanea

Milano, Fabbrica del Vapore

Dal 27 novembre 2026 al 7 gennaio 2027.



Orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, dalle 11.00 alle 18.00

Ingresso gratuito.

Foto allestimento da Ufficio Stampa