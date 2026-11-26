Dall’11 marzo all’11 luglio 2027 le Gallerie Nazionali di Arte Antica dedicano a Velázquez una grande mostra a Palazzo Barberini, tra capolavori dal Prado, Metropolitan, National Gallery e prestiti internazionali.

Dall’11 marzo all’11 luglio 2027 le Gallerie Nazionali di Arte Antica allestiscono a Palazzo Barberini la mostra Velázquez e l’Italia, un progetto che ricostruisce il rapporto tra Diego Velázquez e la penisola attraverso oltre trenta opere provenienti da musei e collezioni internazionali.

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Ritratto del cardinale Camillo Astalli Pamphili di Velázquez, prestito dall’Hispanic Society Museum & Library per la mostra Velázquez e l’Italia a Palazzo Barberini

I viaggi italiani di Velázquez e i grandi prestiti internazionali

Curata da Guillaume Kientz, Thomas Clement Salomon e Yuri Primarosa, la mostra segue i due viaggi compiuti da Velázquez in Italia tra il 1629-1631 e il 1649-1651, momenti decisivi per la sua formazione e per l’elaborazione di un linguaggio pittorico autonomo, capace di confrontarsi con l’antico, il Rinascimento e il naturalismo barocco.

Il percorso espositivo mette in dialogo capolavori come il Ritratto d’uomo, probabilmente un autoritratto dal Metropolitan Museum of Art di New York, la celebre Venere allo specchio dalla National Gallery di Londra, il Marte dal Prado e il Ritratto del cardinale Astalli-Pamphili dall’Hispanic Society Museum & Library, insieme a importanti prestiti da musei europei e collezioni private.

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L’Italia come laboratorio creativo tra Roma, Napoli e le corti europee

Attraverso dipinti, ritratti e scene di genere, Velázquez e l’Italia mostra come il confronto con la pittura italiana – dalle collezioni reali madrilene al caravaggismo, fino agli incontri con artisti come Jusepe de Ribera – abbia contribuito a ridefinire il linguaggio della pittura europea del Seicento, influenzando profondamente la ritrattistica di corte e la fortuna internazionale del maestro spagnolo.

Ritratto di Juan de Pareja di Juan Baptista Martinez del Mazo, prestito dall’Hispanic Society Museum & Library per la mostra Velázquez e l’Italia

Informazioni di visita e catalogo

Organizzata dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica in collaborazione con l’Hispanic Society Museum & Library di New York e il Museo Nazionale Romano, la mostra gode del patrocinio dell’Ambasciata di Spagna, del sostegno di Intesa Sanpaolo come Main Partner e del supporto di Coopculture come partner tecnico e di Urban Vision come media partner. Il catalogo, pubblicato da Allemandi, raccoglie saggi dei curatori e contributi di specialisti per approfondire i legami tra Velázquez e l’Italia.

La Venere allo specchio di Diego Velázquez dalla National Gallery di Londra in prestito per la mostra Velázquez e l’Italia

La mostra è allestita nelle sale di Palazzo Barberini, in via delle Quattro Fontane 13 a Roma. I biglietti saranno disponibili dal 26 novembre 2026, con diverse tipologie di ingresso, riduzioni per giovani, gruppi e convenzionati, oltre a gratuità per under 18, scuole e categorie previste dalla normativa. Gli orari di apertura prevedono un’estensione serale nel fine settimana, con alcune aperture straordinarie durante il periodo espositivo.

Foto: Ufficio Stampa