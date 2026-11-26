Dall’1 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027 Archeologistics propone un ciclo di visite guidate tra Natività e capolavori alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano e in luoghi d’arte tra Arona, Saronno e Varese.

Dall’1 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027 Archeologistics propone la quarta edizione del ciclo di appuntamenti dedicati alle rappresentazioni artistiche della Natività. Il programma, intitolato Straordinarie Natività, si apre martedì 1 dicembre con una visita guidata alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, per scoprire capolavori che raccontano il mistero del Natale attraverso la storia dell’arte.

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La visita guidata dell’1 dicembre a Milano

La prima tappa del percorso è dedicata alle Natività custodite tra i capolavori della Pinacoteca fondata dal cardinale Federico Borromeo. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra opere di Botticelli, Bramantino, Tiziano e Barocci, con particolare attenzione alle scene della Nascita di Gesù e alle grandi invenzioni iconografiche del Rinascimento. La visita, della durata di 120 minuti, parte dall’ingresso della Biblioteca Ambrosiana in piazza Pio XI a Milano e permette di ammirare anche capolavori come la Canestra di frutta di Caravaggio, il cartone della Scuola di Atene di Raffaello e il Ritratto di Musico di Leonardo da Vinci.

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Un ciclo di cinque appuntamenti tra Milano, Arona e Varese

Dopo l’appuntamento milanese, il calendario prosegue ad Arona, nella Collegiata della Natività di Maria Vergine, dove sono conservate le tele del Morazzone e il polittico con la Nascita di Gesù di Gaudenzio Ferrari. Segue la tappa al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, con gli straordinari affreschi di Bernardino Luini dedicati alla vita di Maria e all’infanzia di Gesù. Le ultime tre visite sono in provincia di Varese: nel centro storico cittadino, in particolare nella Sala Veratti, e al Sacro Monte, tra la cripta romanica, il Museo Baroffio e il santuario di Santa Maria del Monte, dove le Natività si intrecciano con altre scene legate al racconto natalizio.

Informazioni pratiche e prenotazioni

Tutte le visite del ciclo Straordinarie Natività hanno un costo di 10 euro a persona per la guida, a cui si aggiunge il biglietto di ingresso ai luoghi visitati ove previsto. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. I biglietti sono disponibili sul sito di Archeologistics, dove è possibile consultare nel dettaglio orari, date e modalità di partecipazione alle singole tappe del percorso.

Foto: Ufficio Stampa