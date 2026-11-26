Alla Sala Gian Galeazzo del Museo del Duomo di Milano la mostra DuomOttocento racconta, tra documenti, disegni e multimedia, il secolo che ha definito il volto della Cattedrale.

Fino al 23 febbraio 2027, la Sala Gian Galeazzo del Museo del Duomo di Milano ospita la mostra DuomOttocento, un percorso dedicato al XIX secolo, tra i più dinamici e decisivi nella storia della Cattedrale. È l’epoca in cui il Duomo completa la propria fisionomia architettonica e assume il profilo inconfondibile che ancora oggi lo rende riconoscibile in tutto il mondo.

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Documenti, cantieri e storia del Risorgimento

Il percorso espositivo ruota attorno a documenti e disegni dell’Archivio della Fabbrica del Duomo, affiancati da opere provenienti dal Museo del Duomo, dal Cantiere marmisti e da prestiti concessi da istituzioni milanesi e del territorio, tra cui il Museo del Risorgimento, le Gallerie d’Italia, Palazzo Morando e il Museo Archeologico ed Ecomuseo del Granito di Mergozzo. La mostra mette in luce il dialogo tra la Veneranda Fabbrica e l’Accademia di Belle Arti di Brera, in particolare attraverso la Commissione d’Ornato pubblico istituita nel 1807 per valutare opere architettoniche, scultoree e pittoriche destinate a Milano e alla Cattedrale.

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Tra proiezioni multimediali e visita al Museo

La vicenda del Duomo viene riletta anche in relazione al Risorgimento italiano, dall’età napoleonica e dalla Restaurazione austriaca fino alle Cinque Giornate del 1848, all’arrivo a Milano di Vittorio Emanuele II e Napoleone III e all’Unità d’Italia. In apertura e chiusura del percorso sono previste proiezioni multimediali realizzate da ArtGlass, dedicate alle fasi costruttive e ai cantieri della Cattedrale, mentre l’itinerario permanente del Museo del Duomo propone approfondimenti su restauro e manutenzione dell’edificio nell’Ottocento.

Biglietti, app ufficiale e orari del Museo del Duomo

L’accesso alla mostra DuomOttocento è incluso nei biglietti Fast-Track Pass, Culture Pass, Duomo + Museo e Solo Museo. Tutte le combinazioni e le tipologie di ingresso sono consultabili online sul sito ufficiale. Il percorso è fruibile gratuitamente in italiano e inglese tramite l’app ufficiale prodotta da Orpheo Group e tramite la videoguida del Duomo di Milano, nella sezione dedicata al Museo del Duomo.

Il Museo del Duomo di Milano è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, con chiusura il mercoledì, il 25 dicembre e il 1° gennaio. L’ultimo biglietto è emesso alle 18.00, mentre l’ultimo ingresso è previsto alle 18.10. Sono inoltre programmate alcune aperture straordinarie nel periodo natalizio, con orari ridotti nei giorni del 24 e del 31 dicembre.

Foto: Ufficio Stampa