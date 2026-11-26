A Triennale Milano arriva “Correspondences”, progetto di Soundwalk Collective e Patti Smith. Durante la press preview, gli artisti hanno accompagnato il pubblico in un percorso tra suono, poesia memoria.

Una matita in mano, il passo lento, lo sguardo che corre tra le opere e quella voce a tratti sussurrata di un’artista che, da anni, attraversa musica, poesia e arti visive senza mai separarle. Alla press preview di Correspondences, la sorpresa è trovare Patti Smith nei panni inediti di una guida museale. È lei, infatti, ad accompagnarci in un percorso costruito con immagini, suoni e parole che diventano trama di memorie personali e collettive.

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Dal 26 novembre 2026 al 7 marzo 2027, nell’ambito del partenariato culturale con Fondation Cartier pour l’art contemporain, Triennale Milano presenta Correspondences, Soundwalk Collective & Patti Smith. Il progetto, esposto per la prima volta in Italia nella sua versione più completa, amplia gli spazi dell’istituzione attraverso una dimensione sonora e performativa che invita a vivere la mostra come uesperienza di ascolto e contemplazione.

Nella visita, Patti Smith ha raccontato alcuni dei lavori esposti, soffermandosi sui materiali e sulle storie che li hanno generati. La matita è diventata parte del gesto, come strumento sempre vivo (e infatti anche durante la preview, la cantautrice non manca di “aggiornare” alcune opere aggiungendo annotazioni rigorosamente a mano).

Stephan Crasneansck, photo by Hong Seong – Jip

Correspondences, un archivio di suoni e memorie

Correspondences nasce dalla collaborazione tra Stephan Crasneanscki e Simone Merli, fondatori di Soundwalk Collective, e Patti Smith che firmano un progetto multidisciplinare con cui costruiscono un paesaggio per far incontrare umanità, storia, ecologia, politica e spiritualità.

Il lavoro prende avvio dalle registrazioni sul campo realizzate da Soundwalk Collective che, negli anni, ha raccolto suoni in luoghi segnati dalla storia e da profonde trasformazioni. Ci sono gli ecosistemi minacciati dalle crisi ambientali e umanitarie ma anche territori come Chernobyl e Hiroshima. Con tutte le tracce storiche che conservano rilette attraverso la rielaborazione artistica.

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Negli studi di Berlino, Parigi e New York, queste registrazioni sono state intrecciate alla voce di Patti Smith e alle sue composizioni poetiche. Ne è nato un corpus di opere audiovisive che, a Milano, viene presentato insieme a installazioni e materiali d’archivio secondo il progetto espositivo concepito da Bunker Arc. Lo sviluppo è pensato come una passeggiata archeologica immersiva, con le opere disposte secondo libere associazioni. I film, invece, sono presentati in coppia mentre il suono diventa una presenza che si muove nello spazio.

C’è un angolo in cui Smith si sofferma, dove risuona la tragedia di Chernobyl. L’artista ha ricordato la ninna nanna scritta per i bambini colpiti dalla catastrofe nucleare, un lavoro che ha attraversato diverse fasi e che, attraverso la musica, ha trovato una nuova forma di condivisione. «Per me… non so nemmeno cosa dire», osserva commossa.

Le parole sono state successivamente musicate e tradotta in russo, fino a essere interpretate da un coro di bambini. «Ho scritto questa ninna nanna e Stefan è andato a San Pietroburgo. Lì un compositore l’ha musicata, l’ha tradotta in russo e poi ha fatto in modo che fosse cantata da un coro di bambini». L’ascolto, ha spiegato, conserva il legame con la tragedia di Chernobyl, senza sovrapporla ad altri conflitti contemporanei.

Exibition view Correspondences – Soundwalk Collective & Patti Smith Foto/Photo Andrea Rossetti

«Per me è molto emozionante ascoltare una piccola canzone che ho scritto per i bambini di Chernobyl cantata da bambini russi. – ammette Smith – Non ha nulla a che fare con la guerra che stiamo vivendo oggi, né con altro. Riguarda ciò che è accaduto a Chernobyl: una catastrofe terribile, che potrebbe verificarsi ovunque nel mondo, se non prestiamo attenzione».

I nomi dei bambini di Gaza, un’opera di memoria

Il percorso si confronta anche con la devastazione della Palestina attraverso un’opera che Patti Smith ha descritto come una delle più difficili affrontate personalmente. Al centro, una fotografia realizzata da una giovane fotoreporter palestinese, uccisa dalle bombe. L’immagine documenta la distruzione e diventa il punto di partenza per un lavoro di memoria dedicato ai bambini che hanno perso la vita.

«Questa immagine è stata scattata da una fotografa palestinese, una ragazza relativamente giovane, una fotografa di reportage (Fatima Hassouna, ndr). È stata uccisa dalle bombe», ricorda. È stata la madre della fotografa ad autorizzare l’utilizzo dello scatto, che ha colpito profondamente e su di esso Patti Smith ha lavorato per ore, scrivendo i nomi di alcuni dei bambini uccisi a Gaza.

«Tutte queste scritte, che, a dire la verità, mi hanno richiesto ore e ore di lavoro, sono i nomi di una piccola parte dei bambini uccisi a Gaza». Nel raccontare l’opera, Smith ha ricordato di aver consultato un database che riportava l’età dei bambini. A colpirla, in particolare, è stato il numero zero accanto a molti nomi: bambini appena nati o che avevano soltanto un mese di vita.

Exibition view Correspondences – Soundwalk Collective & Patti Smith Foto/Photo Andrea Rossetti

«Mi sono chiesta: “È un errore?”. Poi mi è stato spiegato che no, non era un errore: significava che erano appena nati o avevano soltanto un mese di vita. Non avevano ancora un’età, perché erano troppo piccoli, erano appena venuti al mondo», riflette. I nomi, disposti come presenze nel cielo, diventano così un gesto simbolico di restituzione: «volevo che sembrassero più simili a uccelli nel cielo, per dare loro, in qualche modo, un po’ di libertà».

L’artista ha sottolineato anche la responsabilità emotiva di questo lavoro, nato dal dolore ma rivolto a una dimensione più ampia. Non soltanto un omaggio alle vittime di Gaza, ma una riflessione su tutti i bambini che nel mondo subiscono violenze, fame, malattie e abusi.

«Non è quindi soltanto un triste omaggio alle vite perdute a Gaza, ma un omaggio a livello globale, perché tutti i bambini sono nostri figli». Una frase che sintetizza il senso universale dell’opera e il modo in cui Correspondences intreccia la memoria di luoghi specifici con una responsabilità condivisa.

Exibition view Correspondences – Soundwalk Collective & Patti Smith Foto/Photo Andrea Rossetti

Leonardo e Jimi Hendrix, la possibilità della conoscenza

La mostra parla anche di Milano e tra le opere dell’allestimento meneghino, alcune si ispirano al Codice Atlantico di Leonardo da Vinci e al patrimonio culturale della città. Patti Smith ha raccontato il lavoro dedicato a una frase attribuita a Leonardo, che ha trovato una risonanza inattesa in un verso di Jimi Hendrix.

«È una cosa seria. Ho trovato una frase di Leonardo. Qui è riportata in italiano. Qualcuno potrebbe leggerla, ma quello che dice è che la conoscenza di tutte le cose è possibile», sorride. Frase che ha acceso nella Smith una “corrispondenza” con il pensiero di Hendrix. Così, mentre la trascriveva in italiano, la cantautrice ha iniziato a canticchiare. Da quel gesto è emerso il ricordo di una canzone del musicista: Con il potere dell’anima, tutto è possibile.

«In un certo senso, Jimi Hendrix stava dicendo qualcosa di molto simile a Leonardo, ma alla maniera di Jimi Hendrix». L’opera diventa così un incontro tra due figure lontane nel tempo, unite dalla fiducia nella possibilità di conoscere e trasformare il mondo. «È quindi un piccolo omaggio a Jimi Hendrix e a Leonardo. L’intero lavoro mette in relazione il verso di Hendrix con il pensiero vinciano, perché in realtà sono davvero molto simili».

Exibition view Correspondences – Soundwalk Collective & Patti Smith Foto/Photo Andrea Rossetti Exibition view Correspondences – Soundwalk Collective & Patti Smith Foto/Photo Andrea Rossetti

Ciò che emerge dal racconto degli artisti è l’impegno a trasformare le opere in dispositivi di ascolto che invitano a soffermarsi su ciò che spesso resta ai margini della percezione. E la dimensione ecologica finisce per accompagnare ogni episodio. «Ogni anno della mia vita è stato segnato da una distruzione terribile, che è arrivata fino a oggi. Con milioni di acri di terreno devastati dagli incendi in tutto il mondo».

In questo senso, la registrazione sul campo assume un valore che va oltre la composizione artistica: custodisce tracce di un mondo in trasformazione e restituisce attenzione a ciò che rischia di scomparire.

Performance e programma pubblico

La mostra prevede anche un programma di performance e incontri che amplia ulteriormente il progetto nella città. Il 26 e 27 novembre 2026, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, Terraforma EXO e Fondation Cartier pour l’art contemporain presentano Correspondences Live di Soundwalk Collective & Patti Smith, due appuntamenti dedicati alla dimensione performativa e all’ascolto condiviso.

Stephan Crasneansck, photo by Hong Seong – Jip

Per tutta la durata dell’esposizione, Triennale Milano ospita inoltre un programma pubblico in Teatro e nello Spazio Voce. Tra gli appuntamenti, Haunting Ecologies, Sensory Worlds and the Planet to Come, a cura di Chiara Agradi e Massimo Torrigiani, nell’ambito della collaborazione di quest’ultimo con l’Unione Buddhista Italiana, riunisce artisti, studiosi e attivisti per esplorare il suono come pratica artistica, spirituale ed ecologica.

A gennaio, il Teatro ospita un ciclo di incontri nei giorni 12, 19 e 26, dedicati ai paesaggi sonori, all’architettura, alla registrazione ambientale, ai rumori e alle voci della quotidianità, fino a una riflessione sul silenzio e sul suo rapporto con la musica. Infine, il 5 marzo 2027, in Voce, un ulteriore appuntamento approfondisce le relazioni e le contaminazioni tra immagine, musica e testo.

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