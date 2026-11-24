Alla Promotrice delle Belle Arti di Torino arriva ‘Titanic: An Immersive Voyage’, esperienza immersiva con oltre 300 reperti autentici e scenografie che raccontano il mito del transatlantico e del film di James Cameron.

Nel 2027 ricorrono i 30 anni dall’uscita di Titanic, il kolossal di James Cameron che ha trasformato il naufragio del transatlantico più famoso del mondo in un fenomeno cinematografico e culturale. Per celebrare questo anniversario, dall’11 dicembre 2026 al 6 giugno 2027 Torino ospita Titanic: An Immersive Voyage, una grande mostra immersiva che invita il pubblico a salire simbolicamente a bordo della nave e a scoprirne la storia da una prospettiva inedita.

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Oltre 300 reperti autentici e 13 sale tematiche

L’esposizione, prodotta da Exhibition Hub in co-produzione con Fever, si sviluppa in 13 sale e riunisce più di 300 reperti autentici, provenienti da importanti collezioni internazionali. Documenti originali, biglietti d’imbarco, oggetti appartenuti all’equipaggio e arredi recuperati dal Titanic e dalle sue navi gemelle permettono di ricostruire la vita a bordo e le tappe dell’ultimo viaggio del transatlantico.

Grazie a ricostruzioni scenografiche, proiezioni e tecnologie immersive, i visitatori potranno esplorare gli ambienti iconici della nave, dalle cabine di prima classe al celebre scalone centrale, fino a raggiungere virtualmente il relitto adagiato a quasi 4.000 metri di profondità. Una sezione speciale è dedicata al film vincitore di 11 Premi Oscar, con accessori e oggetti di scena, tra cui una riproduzione del Cuore dell’Oceano e la camicia bianca di Jack.

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Alla Promotrice delle Belle Arti, nel cuore del Parco del Valentino

La Promotrice delle Belle Arti, all’interno del Parco del Valentino in viale Diego Balsamo Crivelli 11 a Torino, fa da cornice al percorso espositivo, pensato per un pubblico ampio e trasversale. La visita dura circa 90 minuti e mette in dialogo generazioni diverse: dai Millennial cresciuti con la storia di Jack e Rose alla Gen Z, che potrà andare oltre la narrazione cinematografica per scoprire la vicenda reale che ha ispirato il film.

Titanic: An Immersive Voyage è annunciata come una delle esperienze più attese della stagione torinese: un viaggio tra testimonianze autentiche, emozioni cinematografiche e immersione digitale nella storia del transatlantico. I biglietti sono già disponibili sull’app di Fever e sul sito ufficiale della mostra, dove sono indicati orari, tipologie di ingresso e tutte le informazioni pratiche per programmare la visita.

Foto: Ufficio Stampa