Dal 21 novembre 2026 al 28 febbraio 2027 il Mantova Village ospita ‘Le Stelle di Vincent’, mostra immersiva gratuita dedicata a Van Gogh tra colori, lettere e tecnologia.

Dal 21 novembre 2026 al 28 febbraio 2027 il Mantova Village ospita Le Stelle di Vincent, una mostra immersiva e gratuita dedicata a Vincent van Gogh. Il progetto trasforma uno spazio di 200 metri quadrati in un ambiente avvolgente dove immagini, colori e suoni accompagnano il pubblico alla scoperta dell’universo creativo del pittore olandese.

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Un viaggio immersivo tra luce, colore e tecnologia

Pensata come esperienza collettiva senza dispositivi individuali, la mostra utilizza un sistema di videoproiezioni laser che coinvolge pareti, pavimento ed elementi architettonici. Le opere di Van Gogh vengono esplorate nella loro materia pittorica, permettendo ai visitatori di attraversare idealmente le pennellate e i contrasti cromatici che caratterizzano capolavori come I Girasoli, La camera da letto, Terrazza del caffè la sera, Notte stellata e Mandorlo in fiore.

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Dal buio alla luce: il racconto degli anni francesi

Prodotto e curato da Deodato Arte, il percorso si concentra sugli anni trascorsi da Van Gogh nel sud della Francia, tra Arles e Saint-Rémy-de-Provence, dal 1888 al 1890. Il concept guida il visitatore dal buio iniziale alla luminosità intensa della Provenza, dal giallo vibrante di Arles al blu profondo delle notti stellate, fino alle tonalità chiare del Mandorlo in fiore, in un itinerario cromatico ed emotivo che restituisce la sua ricerca sulla luce.

Lettere, curiosità e un Natale sotto le stelle

La narrazione si articola in tre momenti: le opere più celebri, otto curiosità autentiche sulla vita e sul lavoro dell’artista e uno spazio intimo dedicato alle lettere a Theo e alla figura di Jo van Gogh-Bonger, decisiva nella diffusione della sua opera. Le parole di Vincent, tratte dalla sua corrispondenza, diventano la voce guida dell’esperienza, restituendo un ritratto umano e contemporaneo, lontano dagli stereotipi del genio tormentato.

Arte, shopping e territorio a Mantova

Inserita nel racconto natalizio del Village, dove stelle e luce sono il filo conduttore delle iniziative, Le Stelle di Vincent conferma la vocazione del Mantova Village come luogo di incontro tra shopping, tempo libero e cultura. Il centro, con oltre 100 boutique open air e una posizione strategica nel cuore del Nord Italia, si propone come punto di partenza per scoprire Mantova, patrimonio UNESCO, e le principali città d’arte del territorio, unendo esperienza culturale e turismo.

Foto: Ufficio Stampa