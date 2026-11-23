All’Istituto Italiano di Cultura di Madrid oltre 150 persone per l’inaugurazione di ‘Via Veneto 1950-1960. Estrellas del cine en la Roma de La Dolce Vita’, tra mito del cinema, moda e visite guidate.

Via Veneto torna a brillare a Madrid con la mostra Via Veneto 1950-1960. Estrellas del cine en la Roma de La Dolce Vita, che ha registrato oltre 150 presenze all’inaugurazione nelle sale dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Ideato e prodotto dalla factory creativa Artix con la curatela di Marco Panella, il progetto è promosso da Roma Capitale e vincitore dell’Avviso Pubblico per le iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

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Un ponte culturale tra Italia e Spagna

Ad aprire la serata è stato il saluto istituzionale della direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Elena Fontanella, che ha sottolineato come la mostra rappresenti un ponte tra cultura italiana e spagnola nel segno del cinema e del costume. L’inaugurazione è proseguita con l’introduzione critica del curatore Marco Panella, che ha guidato il pubblico in un viaggio nella Roma degli anni Cinquanta, tra tavolini dei caffè, alberghi di lusso, flash dei fotografi e star internazionali.

Visto il grande afflusso, il curatore ha condotto una doppia visita guidata, permettendo a tutti i presenti di avvicinarsi alle immagini esposte e alle storie che raccontano. Il forte interesse di Madrid per questo immaginario conferma come il mito di Via Veneto continui a parlare al pubblico internazionale, legando ancora oggi Roma all’eleganza, al cinema e al piacere di vivere.

Un racconto sentimentale di un decennio irripetibile

La mostra propone un racconto sentimentale del decennio 1950-1960, quando Roma diventa la Hollywood sul Tevere e Via Veneto il suo salotto più iconico. Tra star di Hollywood in città per girare a Cinecittà, attori e registi italiani, scrittori, artisti, aristocrazia e nuova borghesia del boom economico, la strada si trasforma nel palcoscenico di un Paese che rinasce e si offre al mondo come mai prima.

Questo immaginario viene fissato per sempre da Federico Fellini con La Dolce Vita (1960), che pur nel disincanto contribuisce a rendere Via Veneto un mito cinematografico globale. Il percorso espositivo intreccia fotografie, storie e memorie per restituire non solo un luogo, ma un modo di vivere e di guardare Roma che continua a influenzare la percezione della città.

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L’abito Pretino e il dialogo tra moda e cinema

Tra i protagonisti del percorso spicca l’abito Pretino delle Sorelle Fontana, disegnato nel 1954 per Ava Gardner: un modello audace e ironico, ispirato alla veste talare, che sintetizza l’incontro tra alta moda romana e divismo internazionale. Qualche anno dopo Federico Fellini lo volle per Anita Ekberg in La Dolce Vita, nella versione personalizzata dal costumista Piero Gherardi, che per i costumi del film ricevette l’Oscar nel 1962.

Un unico abito diventa così il filo rosso tra cronaca mondana e mito cinematografico, dimostrando come moda, star system e cinema si siano alimentati a vicenda nella costruzione del sogno di Via Veneto. A fare da colonna sonora e visiva al percorso è proprio La Dolce Vita di Fellini, proiettata in loop lungo l’allestimento per mettere in dialogo le immagini della mostra con le sequenze che le hanno rese celebri.

Via Veneto 1950-1960. Estrellas del cine en la Roma de La Dolce Vita è ospitata all’Istituto Italiano di Cultura, in Calle Mayor 86 a Madrid, e resterà aperta al pubblico dal 23 novembre al 12 dicembre 2026. L’inaugurazione, su invito, si è svolta il 21 novembre alle 18:30, segnando un primo successo di pubblico.

Il progetto, ideato e organizzato da Artix società cooperativa, è raccontato anche online sul sito ufficiale Via Veneto Stars, dove è possibile approfondire contenuti e protagonisti legati al mito della Roma della Dolce Vita.

Foto: Ufficio Stampa