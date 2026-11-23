Roma Arte in Nuvola 2026 chiude la sua sesta edizione con 37.000 visitatori, tra grandi maestri, ricerca contemporanea, Germania Paese ospite e progetti diffusi in città.

Si è chiusa con 37.000 visitatori la sesta edizione di Roma Arte in Nuvola, l’appuntamento internazionale dedicato all’arte moderna e contemporanea che dal 20 al 22 novembre 2026 ha animato la Nuvola dell’EUR. Per tre giorni circa 140 gallerie italiane e internazionali, insieme a musei e istituzioni, hanno trasformato gli spazi del centro congressi in un percorso tra grandi maestri e ricerche emergenti.

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Un hub internazionale tra mercato, ricerca e istituzioni

La manifestazione, ideata e diretta da Alessandro Nicosia con la direzione artistica di Adriana Polveroni, conferma la propria vocazione di hub internazionale in cui il mercato dell’arte dialoga con la curatela e le collezioni pubbliche. Promossa da EUR S.p.A. e organizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, l’edizione 2026 ha introdotto la nuova sezione Approdo Roma curata da Pier Paolo Pancotto, pensata per approfondire le ricerche più sperimentali.

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Tra sculture monumentali, retrospettive e progetti ospiti

Nel foyer della Nuvola, le sculture monumentali di Hidetoshi Nagasawa hanno accolto il pubblico aprendo il percorso espositivo. La mostra Cagli è anche scultore, realizzata con l’Istituto Centrale per il Restauro e l’Archivio Corrado Cagli, ha rivelato un lato meno noto dell’artista attraverso maschere e ritratti in cartone e metallo. Tornabuoni Arte ha proposto una retrospettiva dedicata a Giorgio de Chirico, concentrata sulle diverse stagioni della sua pittura e sul legame con Roma, mentre l’installazione Spiagge di Pietro Fortuna ha riunito lavori realizzati tra il 2016 e il 2024.

Germania Paese ospite, Lombardia regione ospite e progetti in città

Al centro del programma la Germania, Paese ospite, con la collettiva Viaggio in Italia. Nostalgia dell’Italia curata da Gregor Jansen e Julia Apitzsch in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, che ha raccontato gli scambi culturali tra Italia e Germania in occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche. La Lombardia, regione ospite, ha presentato una selezione degli Art Posters olimpici e paralimpici firmati da artisti under 40, nati dal progetto condiviso con Triennale Milano e Fondazione Milano Cortina 2026. Il programma si è esteso anche al centro storico con la collettiva Eco domestiche. Corrispondenze contemporanee nella casa della vita, che ha messo in dialogo opere contemporanee e arredi storici alla Casa Museo Mario Praz.

Collaborazioni istituzionali, incontri e premi

Roma Arte in Nuvola ha rinnovato le collaborazioni con il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, Roma Capitale e la Camera di Commercio di Roma. Nelle isole espositive del Ministero ha debuttato Made in MiC, dedicato al rapporto tra patrimonio e design, mentre la Direzione generale Archivi ha presentato documenti sulla storia della moda italiana e la Direzione generale Creatività Contemporanea le opere acquisite dalla Galleria Nazionale dell’Umbria grazie a Strategia Fotografia.

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e il MAXXI hanno partecipato con lavori di Marinella Senatore e Thomas Ruff. Tra gli incontri, Mal d’Italia ha affrontato la presenza degli artisti italiani sulla scena internazionale e Senti chi parla! ha dato voce ai protagonisti delle performance. Numerosi anche i riconoscimenti: il Premio Roma Arte in Nuvola 2026 è stato assegnato a Sophie Ko, il Premio INSIDEART alla galleria Ex Elettrofonica, il Premio Hilton Rome Eur La Lama alla galleria MLZ Art Dep di Trieste, mentre i Premi Canson 2026 sono andati ad Andrea Bolognino e Paolo Caldarella con una menzione speciale per Lamberto Pignotti.

Foto: Ufficio Stampa