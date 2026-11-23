Il ledwall di Palazzo Citterio a Milano ospita “MAE – Marina Abramović Element”, progetto digitale dedicato all’avatar dell’artista e ai suoi “Portraits” che definisce una nuova forme di presenza: ce lo racconta la curatrice Clelia Patella.

Un volto che appartiene alla memoria della performance art, ma che torna a vivere attraverso una nuova identità digitale. È Marina Abramović, o meglio il suo avatar, il protagonista di MAE – Marina Abramović Element, il progetto che fino al 17 febbraio 2027 trova spazio sul grande ledwall di Palazzo Citterio, a Milano. Promossa dal MNAD – Museo nazionale dell’Arte digitale, con il supporto di TAEX Gallery e a cura di Clelia Patella, l’iniziativa porta nello spazio pubblico una nuova declinazione della ricerca dell’artista, affidando alle tecnologie digitali la possibilità di esplorare forme inedite di presenza e partecipazione.

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Da oltre cinquant’anni Marina Abramović – protagonista in queste settimane anche di una serie di esposizioni e iniziative a Roma – indaga i limiti del corpo, la resistenza fisica e mentale, il rapporto tra performer e spettatore. Le sue azioni hanno, infatti, trasformato il concetto di performance in un’esperienza fondata sulla condivisione del tempo e sulla relazione diretta con il pubblico. Ma cosa ne resta una volta che si sono concluse?

Da questa tensione, tra presenza e rappresentazione, prende forma MAE. Al centro il gemello digitale dell’artista, generata dal suo patrimonio visivo e da alcune delle immagini più riconoscibili dell’arte contemporanea. «A Palazzo Citterio, presentiamo MAE – Marina Abramović + Element. Si tratta del progetto digitale di una grande artista, che ha sempre utilizzato il proprio corpo come mezzo d’espressione. E che, attraverso la performance, ha lasciato un segno nell’immaginario collettivo e nella memoria visiva, dando vita a immagini diventate iconiche», racconta Clelia Patella, curatrice del progetto.



“MAE – Marina Abramović Element”; Milano, Palazzo Citterio, 2026; installation view; ph. Cesare Maiocchi

«E presentiamo il suo avatar, generato proprio a partire da quelle immagini che hanno accompagnato tutta la sua carriera e la sua vita da performer. Da queste immagini prende forma una nuova azione: possiamo vedere il volto di Marina insieme a quello che è il suo mondo simbolico. Sul suo volto compaiono uno scorpione, un serpente e un polipo… simboli che richiamano i suoi storici portraits.»

Volto, simboli e memoria

La selezione presentata a Palazzo Citterio si concentra su Art, primo capitolo del progetto Marina Abramović Element, e in particolare sui Portraits, ritratti digitali nei quali il volto dell’artista incontra alcuni degli elementi ricorrenti del suo immaginario. «Il progetto completo comprende anche un secondo capitolo, Method, che qui non è esposto. Si tratta del famoso metodo di Marina, la seconda parte del progetto, che prevede anche altre fasi che scopriremo nel tempo», spiega Patella.

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La scelta di presentare questo lavoro coincide con un momento significativo nella vita dell’artista, che si avvicina al traguardo degli ottant’anni. Il suo avatar, tuttavia, non riproduce la sua età attuale: Abramović ha voluto fissarne l’aspetto a sessant’anni. Il motivo? È l’età, spiega Patella, in cui «ha raggiunto la massima consapevolezza e saggezza».

Nei Portraits, il volto digitale diventa una superficie sulla quale si depositano e si trasformano immagini appartenenti a momenti differenti della sua ricerca. Ogni elemento – dai serpenti allo scorpione, dal polpo ai teschi –, proprio attraverso l’avatar, acquista una nuova possibilità di movimento in un tempo sospeso.

Marina Abramović, Portrait with Snakes #25 (2025) avatar performance, powered by TAEX Image courtesy of the artist and TAEX, by SIAE Marina Abramović, Portrait with Octopus #24 (2025) avatar performance, powered by TAEX Image courtesy of the artist and TAEX, by SIAE

A questo proposito, la stessa Abramović individua nella lentezza uno degli aspetti centrali del progetto: «Attraverso questo progetto desidero raggiungere un pubblico più ampio e condividere una nuova esperienza del tempo e della presenza. – dichiara l’artista – Nei Portraits, il movimento rallentato degli avatar, accompagnati da elementi come il serpente, lo scorpione, il polpo e il fiore, invita a osservare con maggiore attenzione ciò che accade davanti ai nostri occhi. Rallentare significa concedersi il tempo di essere pienamente presenti, di concentrarsi sull’istante che stiamo vivendo, sul qui e ora».

Un’opera digitale in dialogo con la città

La collocazione sul ledwall di Palazzo Citterio conferisce al progetto una dimensione dialogica rispetto al contesto urbano, dal momento che le immagini sono visibili anche attraverso la grande vetrata di accesso a Palazzo Citterio. «Un altro aspetto importante è che l’ingresso è gratuito e che questo spazio dialoga anche con la città. Lo spazio è infatti visibile dall’esterno: chi passa davanti alla grande vetrata del palazzo può intravedere l’immagine di Marina. È uno spazio gratuito e quindi aspettiamo tutti i visitatori per scoprire questo nuovo progetto e questo nuovo mezzo utilizzato dalla grande Marina Abramović», sottolinea la curatrice.

Marina Abramović, Portrait with Octopus #24 (2025) avatar performance, powered by TAEX Image courtesy of the artist and TAEX, by SIAE

Anche la scelta di presentare il volto dell’artista attraverso due immagini affiancate risponde a una precisa ricerca visiva, a richiamare l’idea di un’identità che si sdoppia. «Utilizzare il doppio volto di Marina sul grande schermo ci sembrava potesse avere una doppia valenza: un gemello digitale che vediamo rappresentato in due immagini. – svela Patella – Abbiamo anche abbinato alcuni elementi storici, appartenenti al repertorio dei suoi simboli: possiamo vedere contemporaneamente un serpente e un polipo. Ci piaceva presentarla così».

Con MAE – Marina Abramović Element, il corpo che per decenni è stato il principale strumento di espressione dell’artista si confronta dunque con una nuova forma di esistenza visiva. Se la performance ha sempre avuto nella presenza fisica e nell’esperienza condivisa il proprio centro, l’avatar apre una possibilità diversa: quella di generare nuove azioni a partire dalle immagini che hanno costruito la memoria di una carriera. E di una vita intera.

Immagini da Ufficio Stampa, cerditi indicati In copertin: Marina Abramović, Portrait with Snakes #25 (2025) avatar performance, powered by TAEX Image courtesy of the artist and TAEX, by SIAE