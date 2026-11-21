Al Forte Trionfale Amazing Wonders trasforma un ex spazio militare in un parco giochi dell’arte immersiva: installazioni, luci e intelligenza artificiale per un viaggio che cambia il modo di vivere Roma contemporanea.

Entrare al Forte Trionfale e scoprire un altro modo di vivere Roma

La prima volta che varco il cancello del Forte Trionfale è già buio. L’ex struttura militare sulla via Trionfale, rimasta chiusa per anni, si apre come un cratere di mattoni, cortili e rampe che non avevo mai visto, nonostante sia a Roma da una vita. Al centro di questo vuoto, oggi, c’è Amazing Wonders – Immersive Experience, la mostra semipermanente che promette di trasformare il Forte in un parco giochi dell’arte digitale.

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Roma, un arsenale di luce: la visione di chi ha immaginato Amazing Wonders

Camminando lungo il primo corridoio, tra cavi, proiettori e laser che disegnano traiettorie nello spazio, mi torna in mente una frase di Simone Mazzarelli, produttore del progetto e CEO di Urban Value, durante l’intervista: «In Italia mancava un luogo fisso dove il grande pubblico potesse immergersi nell’arte digitale. Abbiamo pensato che rigenerare uno spazio abbandonato fosse l’occasione giusta per farlo nascere a Roma».

Federica Futura Pat, curatrice della mostra, racconta che tutto è partito proprio dal Forte: «Il mio primo pensiero è stato la sfida di restituire alla città un luogo inaccessibile da anni, usando i linguaggi del contemporaneo. Abbiamo cercato l’opera giusta per lo spazio giusto e lo spazio giusto per ogni opera: una curatela fatta di dialogo diretto con gli artisti».

Un percorso tra nebbia, tornado di luce e sculture che si svegliano

Il filo conduttore è il rapporto tra naturale e artificiale: ambienti di luce e suono, sistemi reattivi, entità robotiche e intelligenze artificiali che rispondono ai movimenti del pubblico. In una sala la nebbia è così densa da cancellare i contorni, altrove i laser costruiscono un tunnel che segna il passaggio dall’ingresso al cuore dell’esperienza. Nel fossato del Forte la vegetazione diventa materia di luce, mentre una costellazione di particelle digitali sembra respirare insieme ai visitatori.

Federica insiste su un punto: «Volevamo che la partecipazione non fosse solo una parola chiave, ma il modo stesso di stare dentro la mostra. Qui il visitatore non è spettatore passivo: cammina, tocca, gioca, influenza ciò che vede».

Roma e le mostre immersive: dal centro storico alla periferia che cambia

Negli ultimi anni Roma sta ampliando la propria offerta di arte contemporanea: ai musei e alle gallerie si sono affiancate esperienze immersive, festival digitali, grandi installazioni temporanee. Amazing Wonders sposta però il baricentro: porta il pubblico fuori dal centro monumentale, in un luogo carico di memoria militare che diventa laboratorio di futuro.

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La mostra, sostenuta da istituzioni e partner privati, lavora come dispositivo di rigenerazione urbana temporanea: riapre il Forte alla collettività, attira famiglie, studenti, curiosi di ogni età. È un tassello in più nel percorso con cui la capitale prova a diventare non solo un luogo di fruizione, ma anche di produzione di arte contemporanea e digitale.

Un parco giochi dell’arte immersiva, pensato per tutti

Il rombo che si sente in lontananza arriva dall’opera dei Quiet Ensemble, i ragni meccanici di Donato Piccolo sembrano arrampicarsi sulle pareti, mentre le forme fraattali di Julius Horsthuis avvolgono lo sguardo in paesaggi che si scompongono e si ricompongono all’infinito. Ci sono installazioni da festival internazionali e produzioni inedite pensate apposta per questi spazi.

Mazzarelli lo riassume con una formula semplice: «Vogliamo che chi entra qui, anche senza conoscere l’arte contemporanea o la tecnologia, possa lasciarsi trasportare dalla meraviglia». E in effetti il pubblico che incontro è misto: bambini che inseguono fasci di luce, ragazzi che registrano video per i social, visitatori che tornano una seconda volta per esplorare con più calma.

Perché Amazing Wonders cambia il modo di guardare Roma

Uscendo, il Forte Trionfale non è più solo un relitto militare alla periferia nord, ma un dispositivo narrativo: racconta come arte, tecnologia e partecipazione possano ridisegnare un luogo e, con esso, il ruolo di Roma nel circuito internazionale della ricerca contemporanea. «La meraviglia qui non celebra il trionfo della forza – dice Federica Futura Pat – ma quello dell’immaginazione che rende di nuovo abitabile un ecosistema».

In questo senso Amazing Wonders è più di una mostra immersiva: è un test per capire quanto la città sia pronta ad accogliere esperienze che mescolano intrattenimento, arte e innovazione. Se la risposta del pubblico sarà all’altezza dell’ambizione del progetto, il Forte Trionfale potrebbe diventare uno dei luoghi simbolo della Roma che cambia.

Foto: Ufficio Stampa