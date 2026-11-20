Alla Permanente arrivano 100 fotografie premiate dal Natural History Museum di Londra. Scatti da non perdere nel primo weekend d’esposizione, a partire da quello con cui l’italiano Federico Veronesi ha vinto il premio assoluto.

Federico Veronesi stava seguendo un gruppo di elefanti lungo il letto asciutto di un fiume in Namibia quando ha notato dei solchi nella sabbia. Ne ha capito la causa quando ha visto un’elefantessa uscire dalla boscaglia stringendo, tra la zanna e la proboscide, la zampa di un cucciolo senza vita. Veronesi l’ha fotografata in bianco e nero. Quello scatto, intitolato The Aftermath, gli è valso il Wildlife Photographer of the Year 2026 e dal 20 novembre si può vedere alla Permanente di Milano insieme alle altre immagini premiate. La mostra, organizzata da Radicediunopercento, riunisce 100 fotografie della 62ª edizione del concorso ed è aperta in contemporanea con quella del Natural History Museum di Londra.

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La storia della foto vincitrice di Federico Veronesi

Veronesi, fotografo italiano che vive in Kenya dal 2002, ha scattato The Aftermath nella valle del fiume Huab, nel Damaraland. Il dettaglio a cui tornare, davanti alla foto, è il punto in cui la proboscide incontra la zanna. È lì che si capisce come l’elefantessa sostiene il corpo del piccolo mentre cammina. Il Natural History Museum ricorda che il trasporto dei morti è uno dei comportamenti osservati negli elefanti africani e asiatici. Alcuni ricercatori lo interpretano come una possibile manifestazione di lutto.

Dal proteo alla formica sospesa, due scatti da cercare in mostra

Con Cave of Wonder si passa dalla Namibia a una grotta del Friuli-Venezia Giulia. Qui Marco Colombo ha fotografato un proteo, un anfibio che vive nelle acque sotterranee degli ambienti carsici ed è minacciato dall’inquinamento. Lo scatto ha ottenuto una menzione d’onore nella categoria dedicata alla fotografia subacquea. Per il secondo scatto bisogna guardare ancora più da vicino. In Swept Away, di Fabio Sartori, una formica sembra sospesa in aria. A portarla via è il vento, che ha sollevato il seme su cui si trova. La fotografia è stata realizzata a Valpiana, in provincia di Grosseto, e ha ricevuto una menzione d’onore nella categoria Arte della natura.

© Federico Veronesi, courtesy Wildlife Photographer of the Year

Wildlife Photographer of the Year a Milano, orari e biglietti

La mostra è al Museo della Permanente, in via Filippo Turati 34, dal 20 novembre 2026 al 7 febbraio 2027. Nel primo weekend, sabato 21 e domenica 22 novembre, è aperta dalle 10 alle 19, con chiusura della biglietteria alle 18.30. L’intero costa 16 euro nei weekend e nei festivi, il ridotto 14 euro. Nei feriali l’intero costa 14 euro e il ridotto 12 euro. Giovedì e venerdì la mostra resta di norma aperta fino alle 22. Lunedì 23 novembre è prevista una chiusura straordinaria. Informazioni e biglietti sul sito ufficiale della mostra.