Alla Fabbrica del Vapore di Milano, “Teresa Maresca. Stars&Bones” mette in dialogo le pitture rupestri del Paleolitico superiore e le immagini del telescopio James Webb. Un percorso tra ossa, conchiglie, pigmenti e costellazioni, raccontato dall’artista nell’intervista a Revenews.

Dalle pitture rupestri del Paleolitico superiore alle immagini delle galassie catturate dal telescopio spaziale James Webb. Passando per ossa, conchiglie, pietre e pigmenti. È un viaggio attraverso il tempo e le forme dell’immaginario umano quello che Teresa Maresca propone con Stars&Bones, mostra inaugurata alla Fabbrica del Vapore di Milano. Allestita nella Sala Bianca e curata da Deianira Amico, l’esposizione è visitabile gratuitamente fino al 13 dicembre e nasce da una ricerca che mette in relazione le prime manifestazioni artistiche dell’uomo con le più recenti possibilità di osservazione dell’universo.

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Il progetto prende forma da una riflessione sulle origini dell’arte e sulla capacità degli esseri umani di trasformare ciò che li circonda in rappresentazione. Maresca guarda, infatti, ai “pittori del Paleolitico superiore”, artisti anonimi che migliaia di anni fa, avevano già raggiunto livelli di straordinaria raffinatezza tecnica e progettuale. «Sento molto vicini questi artisti che non firmavano le loro opere, ma che erano assolutamente artisti», ci spiega. «Quindicimila, ventimila anni fa avevano una competenza e una conoscenza delle tecniche spaventose. Le loro opere sono arrivate fino a noi».

È proprio da questo incontro ideale con i primi autori di immagini che prende avvio il percorso espositivo. La ricerca dell’artista si concentra sugli strumenti e sui materiali a disposizione delle comunità preistoriche, ma anche sul rapporto con l’ambiente e gli animali. Ecco allora come i nostri antenati usavano le pareti delle caverne, le loro fessure, l’umidità e la luce per renderle parte integrante del processo creativo. Riconoscendo nella conformazione della roccia una possibilità figurativa e sfruttando le irregolarità della superficie per dare forma agli animali.

«Gli artisti disegnavano utilizzando le crepe presenti nella roccia», spiega Maresca. «In una di queste fessure potevano rappresentare un meraviglioso bisonte, un uro dovrei dire, così come dei leoni straordinari intenti a cacciare, cerve e altri animali. L’uomo, invece, non veniva mai rappresentato in questo modo».

Nelle pitture rupestri, gli animali assumono così una centralità che va oltre la semplice restituzione naturalistica. Richiamando le interpretazioni degli studiosi di storia delle religioni, Maresca ricorda la possibile dimensione simbolica di queste figure: «Guardando questi animali enormi, gli studiosi di storia delle religioni parlano di animali alleati, animali di potere. Qualcosa che oggi potremmo definire sciamanesimo». E aggiunge: «Mi piace credere che comunicassero qualcosa di forte, di molto importante».

Bones: gli strumenti, i materiali e le prime rappresentazioni

La prima parte della mostra, Bones, restituisce questa attenzione per gli elementi che hanno accompagnato la nascita delle prime forme di espressione artistica. Sulle tele e sulle tavole, in prevalenza di grande formato, Maresca rielabora le forme dei bucrani – dal greco boukranion, ovvero teste di bue – e di altri animali. Accanto a questi compaiono conchiglie, pietre, ossa e fiori, elementi che restituiscono un repertorio visivo legato tanto alla vita quotidiana quanto alla dimensione rituale delle prime comunità umane.

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Una parte significativa del lavoro è costituita dai cosiddetti «disegni di scavo», opere su carta che riprendono la modalità di rappresentazione utilizzata dagli archeologi per documentare i reperti. Non si tratta, dunque, soltanto di raffigurare gli oggetti, ma di restituire anche il metodo attraverso cui vengono osservati, riconosciuti e studiati.

Tra i materiali che interessano Maresca, la conchiglia occupa un posto particolare. Già disponibile in natura, poteva essere impiegata per contenere e preparare i pigmenti, ricavati dagli ossidi e dai residui di combustione. «La conchiglia è fondamentale: è un oggetto che nel Paleolitico si trova già fatto, praticamente, uno strumento meraviglioso che serve a mille cose», racconta l’artista. «Per i miei amici artisti del Paleolitico, serviva a sciogliere e conservare i diversi pigmenti colorati, i vari ossidi».

Anche le pietre diventano strumenti essenziali: attraverso la scheggiatura si ottenevano percussori e utensili, tra cui i bifacciali, utilizzati per incidere e lavorare la roccia. Maresca li riproduce nelle sue opere, insieme ai fossili e alle forme naturali che hanno alimentato la sua ricerca. Un interesse che si estende alle tecniche di realizzazione delle pitture rupestri e alla capacità di queste immagini di resistere nel tempo.

E dalla materia terrestre, lo sguardo si solleva verso la rappresentazione dello spazio cosmico.

Stars: il catalogo Messier e le immagini dell’universo

Il passaggio dalle ossa alle stelle nasce da un interesse di Maresca per le Pleiadi, costellazione che ha costituito il punto di partenza della ricerca. Da qui l’incontro con il catalogo di Charles Messier (1730-1817), astronomo francese che nel Settecento descrisse 110 oggetti celesti. Osservazioni che si confrontano oggi con le immagini realizzate dalla NASA attraverso le più avanzate tecnologie di esplorazione dello spazio, in particolare con il telescopio James Webb, che opera nell’infrarosso.

Per tradurre queste immagini in un progetto artistico, Maresca ha lavorato con Fabio Peri, direttore del Planetario di Milano, il cui contributo è stato determinante nella definizione del codice cromatico. Le osservazioni astronomiche nell’infrarosso, infatti, restituiscono immagini in bianco e nero: i colori vengono successivamente attribuiti per distinguere e rappresentare le diverse componenti degli oggetti celesti.

«L’incontro con Fabio Peri è stato importantissimo per me, perché non avevo la minima idea di quali colori utilizzare», ci spiega. «Guardavo le riproduzioni della NASA di questo catalogo di Charles Messier, risalente al Settecento. Ovviamente Messier non poteva fotografarle: la NASA le ha catturate tutte».

Courtesy of the artist da Ufficio Stampa

La volontà di attenersi a una base scientifica è una premessa centrale del lavoro. «Sono tutte bellissime, ma non sapevo come procedere e soprattutto non volevo inventare. Per me l’arte non è puro arbitrio: deve partire da quello che esiste». Da questa ricerca prende forma Il catalogo Messier, installazione site specific che costituisce il nucleo della sezione La struttura delle stelle.

L’opera si sviluppa per circa 15 metri di lunghezza e tre di altezza, attraverso un grande mosaico composto da 110 tavole su rame e legno, ispirate proprio agli oggetti celesti descritti da Messier e successivamente fotografati dalla NASA. Una legenda accompagna le tavole con le descrizioni dell’astronomo e i dati relativi a distanze in anni luce, magnitudine, antichità e costellazioni di appartenenza. Pannelli dedicati allo spettro e alla storia dei colori approfondiscono inoltre il processo che ha guidato la realizzazione dell’installazione.

Il risultato è un insieme di immagini in cui la conoscenza scientifica diventa materia di sperimentazione artistica. Il rame, la sabbia ferrosa dell’Isola d’Elba, la lava e i pigmenti contribuiscono alla costruzione di superfici e bagliori, mentre le colate di colore evocano le forme delle galassie in rotazione. Un procedimento che ha richiesto mesi di lavoro: «Poi sono partita: è stato più di un anno di lavoro continuo, pazzesco. Andavo in studio e uscivo soltanto quando qualcosa doveva asciugare e non potevo andare avanti».

Courtesy of the artist da Ufficio Stampa

Rinunciare al pennello per trovare un nuovo linguaggio

In Stars&Bones la ricerca sulla materia si accompagna a una precisa scelta formale. Nelle opere dedicate alle costellazioni non compare il pennello: Maresca ha scelto, infatti, di rinunciare alla pittura tradizionale per cercare un linguaggio più essenziale. Che lasciasse spazio alla struttura dei materiali. «La pittura mi piace, mi piace dipingere. È bellissima, perché ti regala moltissime cose, molte suggestioni», ci racconta. «Questa volta, però, ho pensato: “Voglio suonare su una spinetta secchissima, non su un pianoforte romantico”. Volevo fare qualcosa di più rigoroso, più essenziale, che non regalasse niente e non suggerisse nulla, che non producesse suggestioni. Ed è così che ho lavorato».

Il percorso, completato da un video in cui l’artista racconta le diverse fasi della ricerca, mette così in relazione due forme di esplorazione. Si parte con i primi esseri umani, impegnati a interpretare il mondo attraverso immagini e strumenti essenziali. E si arriva alla contemporaneità, che grazie alla tecnologia può spingersi fino alle profondità dell’universo. In mezzo, lo stupore di fronte a qualcosa che ancora non conosciamo del tutto.

TERESA MARESCA. STARS&BONES

Fabbrica del Vapore – Sala Bianca

Fino al 13 dicembre



Orari: giovedì-domenica, 15.00-19.00 / Ingresso gratuito

Sono previsti laboratori artistici gratuiti per tutte le età. Per prenotazioni: experience.fabbricadelvapore@comune.milano.it

Copertina: M31 – Courtesy of the artist da Ufficio Stampa