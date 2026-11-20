Allestita alla Biblioteca Alessandrina di Palazzo della Sapienza, la mostra “Il Colosseo svelato” ricostruisce gli scavi napoleonici negli ipogei dell’anfiteatro attraverso disegni, documenti e rilievi d’epoca.

Dal 19 novembre 2026 al 15 gennaio 2027 Roma ospita la mostra “Il Colosseo svelato. Architetti, antiquari e artisti a confronto nella Roma di Napoleone”, un progetto congiunto dell’Archivio di Stato di Roma e della Biblioteca dell’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana. L’esposizione ripercorre la stagione di scoperte e dibattiti aperta dagli scavi napoleonici dell’arena, tra il 1811 e il 1814, quando furono portati alla luce gli ipogei dell’anfiteatro.

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Biblioteca Alessandrina: il contesto storico e architettonico

La mostra è allestita nella storica Biblioteca Alessandrina all’interno del complesso di Palazzo della Sapienza, nel cuore del centro storico romano. Qui, dove un tempo aveva sede lo Studium Urbis, si sviluppò parte del confronto tra architetti e antiquari sull’interpretazione delle strutture sotterranee del Colosseo, in dialogo ideale con la vicina chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza progettata da Francesco Borromini.

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Documenti, disegni e protagonisti degli scavi

Al centro del percorso espositivo ci sono i rilievi e le ricerche dei giovani architetti Pietro Bianchi e Luigi Maria Valadier, chiamati a documentare le sottostrutture dell’anfiteatro in due momenti cruciali: gli scavi promossi dal governo francese e il successivo intervento del restaurato governo pontificio. Tavole a china e acquerello, stampe, manoscritti e carte d’archivio ricostruiscono il passaggio da una visione del Colosseo come rovina pittoresca a una nuova cultura dell’indagine fondata su misurazioni, rilievi e osservazione diretta.

Un dialogo tra archivi, biblioteche e memoria del monumento

L’esposizione riunisce per la prima volta nuclei documentali conservati tra Roma e il Canton Ticino, mettendo in relazione il Fondo Pietro Bianchi della Biblioteca dell’Accademia di architettura con l’eccezionale album di tredici tavole di Valadier custodito all’Archivio di Stato di Roma. Il progetto diventa così anche una riflessione sul ruolo degli archivi e delle biblioteche nel restituire unità a una storia a lungo frammentata e nel rileggere, sotto una nuova luce, una delle vicende più significative degli studi sul Colosseo.

Foto: Ufficio Stampa