Oltre duecento opere raccontano, alla Triennale Milano, Costantino Nivola, tra scultura, architettura, grafica e arte pubblica.

Un artista capace di attraversare geografie e linguaggi, senza mai perdere il legame con le proprie origini. La vita di Costantino Nivola si muove tra la Sardegna in cui nasce, nel 1911, e gli Stati Uniti, in cui approda nel 1939, in fuga dal fascismo e in questa tensionesviluppa una pratica artistica difficile da ricondurre a un’unica definizione. Scultore, grafico, designer e interprete del rapporto tra arte e architettura, Nivola ha, infatti, concepito la creazione come un’esperienza capace di entrare nella vita quotidiana e di trasformare lo spazio condiviso.

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A ricostruirne la complessità è Costantino Nivola. Scolpire il vento, la mostra alla Triennale Milano fino al 14 febbraio 2027, curata di Cecilia Alemani, con progetto di allestimento di Alessandro Floris. Attraverso oltre duecento opere, il percorso ripercorre le tappe fondamentali della ricerca dell’artista, dalle prime esperienze nel campo della grafica fino alle sculture monumentali e ai progetti di arte pubblica.

Il ritorno di Nivola negli spazi della Triennale assume un significato particolare: nel 1936, infatti, l’artista aveva partecipato alla sesta edizione dell’esposizione, diretta da Giuseppe Pagano, presentando l’affresco Si costruiscono le città (1935). Novant’anni dopo, la mostra riporta al centro una ricerca che ha saputo mettere in comunicazione discipline differenti.

«È un’occasione decisamente rilevante, perché in fondo Costantino Nivola incarna compiutamente lo spirito della Triennale», sottolinea Vincenzo Trione, Presidente di Triennale Milano. «È un artista giramondo ma profondamente legato a un luogo specifico come la Sardegna, un grande viaggiatore che ha trovato le proprie radici a New York. Questo incarna lo spirito della Triennale: un’istituzione intimamente milanese, ma al tempo stesso animata da una tensione e da una dimensione profondamente internazionali».

Per Trione, il legame tra l’artista e l’istituzione si fonda anche sulla pluralità dei linguaggi attraversati da Nivola. «Costantino Nivola è stato un autore particolarmente attento alla pratica della scultura. Ma si è misurato anche con il disegno, la grafica, l’illustrazione, l’oggettistica e l’architettura. In fondo, Triennale è un luogo che mette insieme saperi, pratiche e mondi diversi». Un’affinità che riguarda anche la capacità di guardare alle avanguardie del Novecento come a un terreno di possibilità e di trasformazione. «Ecco dunque un binomio in qualche modo naturale, che racconta quello che Triennale è stata, quello che è e quello che potrà essere».

Dalla Sardegna a New York

La mostra prende avvio dalle origini di Nivola e dalla sua formazione, seguendo il passaggio dalla Sardegna all’esperienza milanese, fino al trasferimento negli Stati Uniti. È proprio in questo attraversamento di contesti culturali che si definisce una sensibilità capace di tenere insieme la dimensione arcaica del Mediterraneo e l’energia cosmopolita della metropoli americana.

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«Costantino Nivola è stato uno degli artisti italiani più importanti del Novecento, un artista che ha saputo declinare la propria pratica in forme e dimensioni completamente diverse: dalla scultura al disegno, dal design alle grandi opere di arte pubblica», osserva la curatrice Cecilia Alemani. «È un artista italiano che ha vissuto, però, quasi tutta la sua vita negli Stati Uniti. Forse è quindi più conosciuto oltreoceano. È un grandissimo onore poter riportare a Milano, alla Triennale, tutto il suo lavoro e le molteplici sfaccettature della sua ricerca».

La scelta della sede espositiva assume così anche il valore di un ritorno alle origini di una carriera. «Si tratta di un’istituzione che, nel 1936, esattamente novant’anni fa, aveva contribuito a lanciare la sua carriera artistica, quando era ancora soltanto ventenne», prosegue Alemani. «È quindi un grande ritorno in un contesto che, tra l’altro, è dedicato proprio alla commissione delle arti, all’arte, all’architettura e al design. Gli stessi ambiti in cui si è sviluppato il lavoro di Nivola».

Il percorso espositivo si articola in cinque capitoli, costruiti per mettere in luce le diverse dimensioni della sua produzione. Così, dopo l’approfondimento sulle radici grafiche e illustrative, la mostra si sofferma sulla ricerca intorno alla dualità tra maschile e femminile. Un altro nucleo è, quindi, dedicato alla dimensione politica del suo lavoro. L’impegno civile è, infatti, componente strutturale della pratica artistica secondo una concezione dell’arte che cerca un rapporto concreto con la collettività.

Il sandcasting e il rapporto con lo spazio pubblico

La relazione tra scultura e architettura costituisce uno degli assi portanti della ricerca di Nivola. In questo ambito si colloca anche l’invenzione del sandcasting, una tecnica a rilievo che prevede la colata di gesso o cemento all’interno di uno stampo ricavato nella sabbia bagnata. In questo modo, Nivola ha esplorato le possibilità della scultura nello spazio pubblico, mettendo in discussione la separazione tra monumento e ambiente.

Questa impostazione trova riscontro anche nel progetto di allestimento di Alessandro Floris, concepito in stretta relazione con la curatrice e con il corpus delle opere. «L’allestimento è nato da un dialogo continuo intorno al corpus delle opere da accogliere, ma anche dall’idea di cercare di restituire, attraverso il progetto espositivo, la complessità dell’approccio di Nivola allo spazio pubblico e privato», spiega Floris.

«Come si può vedere percorrendo la mostra – prosegue – l’allestimento offre diverse situazioni in cui è possibile entrare in contatto con le opere e percepirle come un paesaggio, non soltanto come oggetti isolati». Ne deriva un percorso articolato in situazioni differenti per dimensione e carattere, nel quale il visitatore è invitato a stabilire un rapporto diretto con le opere e con gli spazi.

Springs, la casa-giardino come utopia quotidiana

E arriviamo all’ultimo capitolo che conduce a Springs, località di East Hampton, nello Stato di New York, dove Nivola acquistò una casa con giardino, trasformandola in un luogo di sperimentazione. La dimensione domestica non è privata ma è spazio di libertà creativa, in cui natura, famiglia e lavoro convivono, mentre attorno all’artista si sviluppa una rete di relazioni con figure centrali della cultura del Novecento.

Tra queste, l’amicizia con Saul Steinberg e lo storico incontro con Le Corbusier testimoniano la vitalità di un ambiente intellettuale che trova proprio a Springs uno dei suoi punti di riferimento. La casa-giardino si configura così come un’utopia concreta, costruita attraverso le pratiche quotidiane e la condivisione.

È questa atmosfera che il progetto di Floris intende restituire nella sala conclusiva. «L’obiettivo è stato anche quello di offrire agli spettatori e ai visitatori un luogo in cui fruire lentamente, quasi per osmosi, di questa arte. Così come Nivola stesso, credo, ha dimostrato di saper fare attraverso la propria vita familiare», racconta il progettista.

A completare il progetto espositivo è il catalogo pubblicato da Electa, con saggi, testimonianze e schede critiche firmate da storici dell’arte, studiosi ed ex collaboratori. Otre a un’ampia selezione di disegni, fotografie e documenti inediti provenienti da archivi pubblici e privati.

Credits: Costantino Nivola. Scolpire il vento exhibition view Foto /Photo Delfino Sisto Legnani – DSL Studio © Triennale Milano