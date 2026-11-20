Al Forte Trionfale di Roma arriva ‘Amazing Wonders – Immersive Experience’: oltre 30 installazioni di arte digitale e tecnologia immersiva, tra luci, suoni, IA e sculture cinetiche.

Dal 20 novembre 2026 il Forte Trionfale, nel quartiere Trionfale a Roma, ospita AMAZING WONDERS – Immersive Experience, la più grande mostra di arte contemporanea e tecnologia immersiva mai realizzata in Italia. Il progetto semipermanente trasforma l’ex struttura militare in un percorso di oltre 30 installazioni su 21.000 metri quadrati, firmate da 20 tra i più noti artisti della scena internazionale dell’arte digitale.

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Un viaggio tra luce, suono, IA e sculture cinetiche

Curata da Federica Futura Patti, la mostra indaga il rapporto tra naturale e artificiale attraverso ambienti di luce e suono, sculture cinetiche, sistemi reattivi, entità robotiche e intelligenze artificiali. Il percorso invita il pubblico a perdersi in nebbie luminose, tunnel di laser, paesaggi di fibra ottica e videoproiezioni monumentali che ridisegnano architetture e cortili del Forte.

Al centro spiccano sei produzioni inedite in anteprima mondiale, tra cui la nuova versione XL di Temporary Graffiti for Forte Trionfale di Random International, LOURD – Critical Matter di Quiet Ensemble, Capture/Resemble (Extended) di Andreas Lutz, DIORAMA di Natan Ruzza e Le Porte dei Sogni di Bobbi/Galattico. A queste si affiancano tre prime italiane – PORTAL di Ksawery Komputery, The Day We Left Field e AURA di Nick Verstand – e quattro debutti romani, tra cui Foreign Nature di Julius Horsthuis e The Awakening di Donato Piccolo.

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Rigenerazione urbana e partnership

AMAZING WONDERS – Immersive Experience è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Roma Capitale e nasce da un’operazione di rigenerazione urbana temporanea che restituisce alla collettività il Forte Trionfale. Il progetto è prodotto da Ninetynine e Urban Value, con il supporto del Founding Partner Mitsubishi Electric Climatizzazione, i Partner Fondazione Lottomatica e Zeekr, Komen come Charity Partner, ATAC come Mobility Partner, IGP Decaux e GQUADRO advertising come Media Partner e VivaTicket come Ticketing Partner.

La mostra è pensata come esperienza accessibile a tutti: non è necessario conoscere l’arte contemporanea o la tecnologia per lasciarsi coinvolgere. Il percorso dialoga con famiglie, bambini, appassionati e curiosi, e prevede anche il coinvolgimento di studenti delle Accademie e delle istituzioni artistiche romane, chiamati a contribuire con nuove opere nel corso dei mesi.

Orari, biglietti e informazioni pratiche

La mostra apre dal 20 novembre 2026 con i seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle 16:00 alle 22:00, venerdì dalle 16:00 all’1:00, sabato dalle 10:00 all’1:00 e domenica dalle 10:00 alle 22:00. I biglietti interi vanno da 15 a 23 euro a seconda del giorno e della fascia oraria, con formule ridotte per under 25, over 65, persone con disabilità e convenzioni, ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni e accompagnatori di persone con disabilità, oltre a un biglietto OPEN con data e orari flessibili.

Informazioni dettagliate su tariffe, convenzioni e modalità di visita sono disponibili sul sito ufficiale Amazing Wonders, dove è possibile acquistare i biglietti e restare aggiornati sul programma. Il progetto, infine, inserisce Roma nel circuito internazionale della ricerca artistica contemporanea dedicata alle esperienze immersive, facendo del Forte Trionfale un laboratorio vivo in cui cultura, tecnologia e natura si incontrano.

Foto: Ufficio Stampa