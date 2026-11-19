La mostra “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca” arriva al MArRC di Reggio Calabria dopo Atene: capolavori, focus sulla Magna Grecia ed eventi collaterali fino al 31 dicembre 2026.

La mostra “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca” approda al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, seconda tappa dopo il Museo dell’Acropoli di Atene, come grande progetto di dialogo internazionale e rigenerazione culturale voluto dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Promossa dal Ministero nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura, l’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 31 dicembre 2026.

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Un percorso in sette sezioni tra capolavori e Magna Grecia

Organizzata dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale con l’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, in collaborazione con il MArRC, “Ispirazioni” raccoglie 38 opere che ripercorrono la lunga eredità dell’arte ellenica in Italia, dalla tarda età del Ferro al Novecento. In mostra, tra gli altri, una Kore dal Museo dell’Acropoli, il Cratere di Eufronio da Cerveteri, il Trono Ludovisi, la Fanciulla di Anzio e le celebri teste bronzee dal relitto di Porticello, qui riunite con i Bronzi di Riace in un contesto unico per la storia della Magna Grecia.

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Eventi collaterali, visite e calendario fino al 31 dicembre 2026

Il progetto, curato da Alfonsina Russo e Nikolaos Stampolidis con Alessio De Cristofaro, Roberta Alteri e Fabrizio Sudano, diventa anche piattaforma per incontri, conferenze e attività educative dedicate ai legami storici tra Italia e Grecia. A Reggio Calabria, antica Rhegion fondata dai Greci di Calcide, il MArRC – custode dei Bronzi di Riace – ospita la mostra al Livello E – Mostre Temporanee, con ingresso gratuito alla sola esposizione e orario continuato dal martedì alla domenica, 9.00-20.00 (ultimo ingresso alle 19.30), dal 22 ottobre al 31 dicembre 2026.

Per informazioni aggiornate su aperture straordinarie, visite guidate e iniziative laterali legate a “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca” è disponibile la pagina dedicata sul sito del museo.

Foto: Ufficio Stampa