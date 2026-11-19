A Roma apre Casa Aemilia: un appartamento-collezione dove opere, architettura e design nascono insieme attorno al tema dell’intimità, trasformando la casa in dispositivo curatoriale.

A Roma, nel piano nobile di uno storico edificio di via di Campo Marzio, apre Casa Aemilia, un progetto abitativo e curatoriale ideato dal giovane collezionista Emilio Pennacchio. Qui non è l’arte ad adattarsi allo spazio domestico, ma è l’architettura a modellarsi sulle opere, trasformando l’appartamento in un dispositivo art-specific dove collezionismo, progettazione d’interni e design condividono un unico processo creativo.

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Materia Intima: il tema curatoriale dell’intimità

La prima edizione del progetto, dal titolo “Materia Intima”, è costruita attorno al tema dell’intimità, intesa nelle sue molteplici declinazioni: introspezione, coscienza, corpo, sensualità, dimensione onirica, domesticità, memoria familiare, spiritualità ed erotismo. La curatrice della collezione, Lucia Longhi, ha selezionato artisti emergenti, mid-career e affermati a livello internazionale, orchestrando un dialogo tra linguaggi, generazioni e media che attraversa tutti gli ambienti della casa.

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Opere d’arte e ambienti domestici in dialogo

Nel living prende forma un racconto sulla memoria e sulla vulnerabilità: il grande tessuto ricomposto Ecforia di Barbara Prenka riflette sulla cura e sulla ricostruzione dei legami familiari, mentre un lavoro di Ismaele Nones trasforma il soggiorno in spazio contemplativo dedicato all’introspezione. Lo specchio Mirror n.40 di Silvia Giambrone sostituisce la superficie riflettente con spine di acacia, trasformando un oggetto quotidiano in metafora della resistenza interiore.

Tre dimensioni dell’intimità: introspettiva, relazionale, conviviale

Il progetto architettonico firmato da Manuela Tognoli organizza la casa in tre aree concettuali: intimità introspettiva, relazionale e conviviale. Ingresso e bagno, uniti in un’unica sequenza, lavorano su luce, riflessi e superfici metalliche, in risonanza con le opere luminose di Matteo Attruia e con i toni di Ecforia. La camera da letto, rivestita da una moquette bianco cera che avvolge pavimento, pedana e parte delle pareti, esplora l’intimità corporea e affettiva, in dialogo con l’universo tessile e onirico di Flaminia Veronesi e con le immagini sensuali di Adelisa Selimbašić.

Design, materiali e partner come parte della curatela

Nel living, dedicato all’intimità conviviale, la cucina in pietra lavica smaltata realizzata da Ninefifty su disegno, il tavolo di Dante Negro con piano in vetro fuso e il divano Camaleonda anni Settanta fornito da Galleria Incanto costruiscono un paesaggio materico continuo con le opere. La curatela delle partnership di design, affidata a Jacopo Manganiello insieme ad ATLANTE Design come main design partner, ha coinvolto aziende e studi come Fantini Rubinetti, Kvadrat, MARTASALA Éditions, Paper Factor, FLOVVER e molti altri, chiamati a tradurre il tema dell’intimità in materiali, arredi, luce e dettagli su misura.

Una piattaforma progettuale per future edizioni

Casa Aemilia ambisce a diventare una piattaforma progettuale replicabile, capace di mettere in relazione collezionismo, architettura e design e di attivare una programmazione culturale fatta di incontri, visite, talk ed eventi. All’interno del bagno nasce anche Project (Bath) Room, una project room che ospiterà mostre temporanee dedicate ad artisti emergenti o indipendenti, chiamati a confrontarsi con il linguaggio dell’interior design e con lo spazio più intimo della casa.

Il progetto propone così un nuovo modello di relazione tra arte contemporanea, design e mercato immobiliare, immaginando soluzioni domestiche da presentare come oggetti da collezione e come forma di investimento che unisce valore culturale, progettuale ed economico.

Foto: Ufficio Stampa