Ai Musei Vaticani tre sculture di Aleijadinho arrivano per la prima volta dal Brasile, tra celebrazioni diplomatiche, restauro e dialogo tra Barocco europeo e Barocco Mineiro.

Aleijadinho, il Barocco brasiliano arriva ai Musei Vaticani

Dal 18 novembre 2026 al 13 febbraio 2027 i Musei Vaticani dedicano una mostra ad Antônio Francisco Lisboa, detto Aleijadinho, considerato il massimo interprete del Barocco brasiliano. L’esposizione, ospitata nelle Salette della Torre Borgia, si inserisce nelle celebrazioni del Bicentenario delle Relazioni Diplomatiche tra il Brasile e la Santa Sede e riunisce per la prima volta in Italia tre sue sculture, tutte del XVIII secolo.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Tre sculture dal Minas Gerais tra fede, arte e devozione

Cuore del percorso sono le opere Sant’Anna Maestra, San Gioacchino e San Manuele, provenienti dallo Stato brasiliano del Minas Gerais. Le sculture, rappresentative della fase matura di Aleijadinho, mettono in evidenza l’intensità espressiva delle figure e la fusione di elementi barocchi e rococò, rielaborati a partire da una drammatica sensibilità locale segnata dalla storia coloniale e dalla schiavitù.

LEGGI ANCHE: Marina Abramović porta un asino d’oro nel cuore di Roma

Provenienze, restauro e dialogo con il patrimonio brasiliano

Sant’Anna Maestra appartiene alla Cappella di Sant’Anna, nella comunità di Chapada a Ouro Preto, ed è legata all’Arcidiocesi di Mariana. San Gioacchino e San Manuele provengono invece dalle parrocchie di Nossa Senhora da Conceição a Raposos e di Nossa Senhora do Bom Sucesso a Caeté, entrambe nell’Arcidiocesi di Belo Horizonte. Nel 2021 le tre opere sono state oggetto di un importante intervento di restauro promosso dalla Casa Fiat de Cultura e realizzato dal Grupo Oficina de Restauro con la supervisione dell’IPHAN, che ha permesso di recuperare dettagli formali e approfondire la conoscenza di materiali e tecniche.

Fotografie, audiovisivi e un progetto condiviso tra Vaticano e Brasile

Ad affiancare le sculture, la mostra presenta una selezione di fotografie di Marcel Gautherot concesse dall’Instituto Moreira Salles, che documentano le opere di Aleijadinho in legno e pietra saponaria nel loro rapporto con l’architettura e il paesaggio del Minas Gerais. Il percorso include anche materiali audiovisivi dedicati alla festa in onore di Sant’Anna, mettendo in relazione le opere con le pratiche religiose delle comunità e con il patrimonio culturale immateriale brasiliano. Il progetto, curato da Alex Calheiros, è realizzato da APPA – Cultura & Patrimônio con la sponsorizzazione di Stellantis e il contributo congiunto di istituzioni brasiliane e vaticane, a testimonianza di un dialogo vivo tra fede, arte e diplomazia culturale.

Foto: Ufficio Stampa