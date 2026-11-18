Alla galleria Gli Eroici Furori di Milano dieci artisti e artiste rileggono i modelli di femminilità tra icone pop, simboli della violenza di genere e una performance speciale di Flavia Vago.

Dal 18 al 28 novembre 2026 la galleria Gli Eroici Furori arte contemporanea di Milano ospita la mostra UNLADYLIKE – Non è da signorina…, un progetto collettivo che riunisce dieci artisti e artiste per mettere in discussione stereotipi, convenzioni e modelli di femminilità ancora radicati nell’immaginario comune.

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Dal pop alla simbologia sacra: un percorso tra linguaggi diversi

Il titolo della mostra riprende ironicamente l’espressione inglese “unladylike”, spesso usata per giudicare comportamenti ritenuti poco appropriati per una donna. In galleria questa formula diventa il punto di partenza per interrogare le aspettative sociali, i ruoli imposti e le forme, esplicite e sottili, di controllo dell’identità femminile.

Il percorso espositivo attraversa pittura, scultura, disegno, ricamo e pratiche miste, alternando registri pop, suggestioni simboliche, narrazioni intime e immagini volutamente provocatorie. In mostra ci sono le opere di Sara Alavi, Stefano Banfi, Felipe Cardeña, Antonella Casazza, Paolo Cassarà, Ilaria Del Monte, Silvia Gaffurini, Gabriella Kuruvilla, Coquelicot Mafille e Tomoko Nagao, chiamati a restituire la complessità dell’esperienza femminile.

La forza cromatica di Felipe Cardeña si concentra nell’opera Women Life Freedom, dove un’icona dell’emancipazione femminile viene riletta attraverso un’esplosione di pattern e motivi floreali che rimandano alle recenti proteste guidate dalle donne in Iran. In dialogo con questo immaginario si collocano le figure solo in apparenza innocenti di Tomoko Nagao, che con acquerelli e oli affronta temi legati al corpo, alla vulnerabilità e alla pressione sociale sul comportamento femminile.

Scarpe rosse, corpi, alfabeti: simboli della violenza e dell’autodeterminazione

Una sezione del progetto guarda direttamente alla violenza di genere e ai suoi simboli. Le scarpe rosse di Paolo Cassarà, sculture in pasta di cellulosa dipinta, richiamano le tante iniziative di sensibilizzazione sul femminicidio e diventano oggetti sospesi tra memoria e denuncia. Accanto, Tela d’ombra #19 di Silvia Gaffurini mette in scena una figura femminile tratta da un dipinto del Novecento che si prolunga nell’ombra dell’artista, accompagnata proprio dal segno delle scarpe rosse: un’immagine che racconta la solitudine delle vittime e l’indifferenza collettiva.

Coquelicot Mafille porta in mostra le sue Danseuses, piccole ballerine in ceramica colte in pose dinamiche, tra grazia e tensione, mentre Antonella Casazza costruisce scene in cui il femminile assume una dimensione simbolica, talvolta sacrale. Nei dipinti di Ilaria Del Monte, come L’intreccio o Il bagno turchese, interni domestici e figure femminili si muovono in atmosfere sospese tra mito, fiaba e quotidianità, suggerendo desideri di fuga, trasformazione e autonomia.

Gabriella Kuruvilla lavora invece sulle parole: con il polittico Love scompone e ricompone le lettere che formano la parola “amore”, mettendo in dubbio i significati che la società attribuisce ai legami affettivi e alle relazioni di coppia. Sara Alavi, con la scultura Topografia della connivenza, propone un labirinto di spine che diventa metafora della responsabilità collettiva e della difficoltà di trovare una via d’uscita dall’indifferenza verso la violenza sulle donne.

In questo contesto si inserisce il lavoro di Stefano Banfi, che trasforma la panchina rossa – altro simbolo delle campagne contro il femminicidio – nel trono vuoto di una regina, restituendo alla figura femminile dignità e regalità. Sullo sfondo, un monumentale Albero della Vita popolato da scimmie vigili richiama la donna come Madre Natura, origine e custode della vita.

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La performance di Flavia Vago per la Giornata contro la violenza sulle donne

La mostra è accompagnata da un evento speciale: mercoledì 25 novembre 2026, alle 18.30, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lo spazio ospiterà una performance ideata e interpretata da Flavia Vago. L’intervento introduce il linguaggio del corpo e dell’azione dal vivo all’interno del percorso espositivo, aggiungendo un ulteriore livello di riflessione sulla violenza di genere e sulla libertà femminile.

Il progetto, curato da Paola Martino e Silvia Agliotti, sottolinea il ruolo dell’arte non solo come strumento di denuncia, ma anche come occasione di confronto, consapevolezza e partecipazione. UNLADYLIKE – Non è da signorina… invita il pubblico a ripensare il significato di educazione, rispettabilità e “buone maniere”, lasciando aperta una domanda centrale: fino a che punto le regole che definiscono il comportamento femminile sono espressione di rispetto e quando, invece, si trasformano in strumenti di controllo?

La mostra è visitabile dal martedì al sabato, dalle 15.30 alle 19.00, presso la galleria Gli Eroici Furori arte contemporanea in via Melzo 30 a Milano.

Foto: Ufficio Stampa