A Parma la facciata della torre del Palazzo del Governatore diventa tela di luce per ‘UNICHE’, video mapping che riunisce dodici artiste internazionali tra codice, AI e new media art.

Dal 1° novembre 2026 al 31 gennaio 2027 la facciata della torre del Palazzo del Governatore in piazza Garibaldi a Parma si trasforma in un grande schermo urbano grazie a UNICHE. Dodici artiste internazionali tra codice e intelligenza artificiale, mostra di video mapping collaterale al progetto espositivo dedicato ai ritratti femminili da Van Gogh a Modigliani in corso nelle sale del palazzo.

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Una mostra digitale a cura di Serena Tabacchi e Cesare Biasini Selvaggi

La mostra digitale, a cura di Serena Tabacchi e Cesare Biasini Selvaggi, anima ogni giorno la torre del Palazzo del Governatore dalle 16 alle 24, trasformando l’architettura storica in un telaio di luce dove sperimentazione visiva, algoritmi e intelligenza artificiale dialogano con il tessuto urbano. Prodotta dal Comune di Parma con il sostegno di Fondazione Cariparma, Regione Emilia-Romagna e il contributo di Iren, UNICHE porta nello spazio pubblico le ricerche di dodici protagoniste internazionali della digital, intelligenza artificiale e new media art.

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Dodici artiste tra AI, paesaggi generativi e memoria ecologica

Il percorso narrativo di UNICHE è costruito come un dialogo corale tra opere che mettono al centro la relazione tra intelligenza artificiale, biologia speculativa, memoria ecologica ed estetica computazionale. In Structures of Being (2024) Sofia Crespo rielabora gli elementi architettonici dell’edificio in forme organiche in metamorfosi continua, ispirandosi alla visione di Antoni Gaudí. Linda Dounia, con Once Upon A Garden (2021-2024), costruisce invece un archivio speculativo generato tramite AI che ricrea la memoria visiva di specie floreali estinte o a rischio.

Corpi, paesaggi virtuali e nuove mitologie algoritmiche

La dimensione naturale si intreccia con quella corporea e tecnologica in HERbarium – La danza del sesto petalo (2026) di Kamilia Kard, che mette in scena una coreografia tra danzatrici e piante velenose animate in 3D per riflettere su seduzione e tecnofobia. Con Continuum (2017) Krista Kim trasforma lo schermo in uno spazio meditativo fatto di lente transizioni cromatiche che evocano i giardini Zen, mentre la serie Clouds di Sara Ludy (Deep Pond, Sky Lapis, Sky Ruby, 2017-2018) propone paesaggi generativi che simulano fenomeni organici e spazi cosmici artificiali.

Identità femminili tra glitch, blockchain e intelligenza artificiale

La riflessione sul ruolo dell’algoritmo come nuovo mito contemporaneo è al centro di Horology (2026) di Rosa Menkman, mentre Mirror Mirror (2022) di Jenni Pasanen fonde pittura tradizionale e generazione digitale in un confronto continuo tra mano umana e macchina. Le animazioni di Chiara Passa (Abstract Class, Null Void 0, 2017; Dimensioning, 2015) ripensano l’architettura come entità viva, oltrepassando i confini tra spazio reale e virtuale. In Meet Me in the Sun (2018) Anne Spalter rielabora gli archivi NASA in un caleidoscopio psichedelico dedicato al Sole, mentre Khutulun (2026) di Sasha Stiles trasforma la figura della leggendaria guerriera mongola in un ponte tra poesia, tradizione e sperimentazione tecnologica.

Le opere di Ivona Tau (UnBeautiful, 2024; Bi(t)ological Clock, 2025) utilizzano AI e blockchain per mettere in discussione i canoni estetici e visualizzare il tempo biologico, e i lavori di Sarah Zucker (Shadow Bodies, 2019; The Dance of the Rendered, 2021) attraversano estetica VHS e glitch per immaginare la presenza digitale come estensione del sistema nervoso e delle sue ombre. Nel complesso, UNICHE restituisce a Parma una visione immersiva e pubblica della creatività femminile contemporanea nel panorama globale dell’arte digitale.

Foto: Ufficio Stampa