Alla Sala Santa Rita di Roma la mostra ‘Sevdisanje Slikom. Dipingere il Sevdah’ porta in scena i dipinti di Nebojša Dimovski, un viaggio tra pittura, memoria e musica popolare bosniaca.

Nell’ambito delle relazioni istituzionali tra Roma Capitale e Sarajevo, dal 20 al 26 novembre 2026 la Sala Santa Rita ospita la mostra Sevdisanje Slikom. Dipingere il Sevdah, dedicata alle opere del pittore bosniaco Nebojša Dimovski. L’esposizione riunisce circa 20 dipinti di medie dimensioni, realizzati a olio e acrilico, che trasformano in immagini l’intensità emotiva del canto popolare bosniaco.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Un dialogo tra Roma e Sarajevo attraverso la sevdalinka

Promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Ambasciata di Bosnia ed Erzegovina in Italia, la mostra è realizzata e curata da Zètema Progetto Cultura. Il progetto espositivo nasce come ponte tra due città e due Paesi, fondato sulla conoscenza reciproca, sulla fiducia e sull’amicizia, e si inserisce nel clima di dialogo culturale che unisce Roma e Sarajevo.

LEGGI ANCHE: Mostre immersive Milano 2026: le esperienze da non perdere tra arte e tecnologia

Il titolo della mostra richiama il sevdah e la sua espressione musicale tradizionale, la sevdalinka, canto popolare malinconico bosniaco riconosciuto Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. Più che illustrare letteralmente la musica, Dimovski ne traduce la risonanza emotiva in pittura: ritratti di interpreti iconici, scene ispirate ai testi dei canti e paesaggi interiori emergono come ricordi stratificati, segnati da una fredda luce notturna e da improvvisi accordi cromatici.

Tra Musei in Musica, ascolto e memoria

L’esposizione si svolge in concomitanza con la manifestazione Musei in Musica di sabato 21 novembre, creando un dialogo ideale tra arte figurativa e dimensione sonora. Il percorso invita dunque il pubblico a un viaggio emotivo fatto di ascolto e memoria, in cui la pittura di Dimovski amplifica la portata emotiva dei canti sevdalinka, trasformando la tradizione musicale in un racconto visivo contemporaneo.

Nebojša Dimovski, un artista tra Bosnia, Italia ed Europa

Nato a Mostar nel 1988, Nebojša Dimovski ha frequentato il liceo artistico a Sarajevo prima di trasferirsi in Italia, dove ha proseguito gli studi all’Accademia di Belle Arti di Roma e all’Università La Sapienza, diplomandosi in Pittura. Una sua opera è stata selezionata tra i finalisti del Premio Nazionale delle Arti di Napoli, segnando una tappa importante del suo percorso formativo.

Dopo gli studi, l’artista ha lavorato nei Paesi Bassi nello studio della scultrice americana Barbara Greenberg e si è poi trasferito a Madrid, dove ha realizzato importanti mostre personali e partecipato a numerose collettive in Spagna, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Serbia e Stati Uniti. Il suo lavoro intreccia memoria personale, storia recente dei Balcani e linguaggi della pittura contemporanea.

Informazioni di visita

La mostra Sevdisanje Slikom. Dipingere il Sevdah è allestita presso la Sala Santa Rita, in via Montanara 8 (adiacente Piazza Campitelli) a Roma, ed è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 con ingresso gratuito. L’iniziativa offre un’occasione per scoprire un artista cresciuto anche in Italia e per avvicinarsi alla tradizione musicale bosniaca attraverso lo sguardo della pittura.

Per ulteriori informazioni sul programma culturale cittadino è possibile consultare il sito ufficiale di Roma Culture.

Foto: Ufficio Stampa