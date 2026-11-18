A Conciliazione 5 a Roma, Oriol Vilanova trasforma 558 cartoline scritte in inchiostro rosso in un coro di voci anonime: un’installazione sul dovere urgente di restare umani.

Oriol Vilanova porta a Roma il padiglione spagnolo della Biennale

L’artista spagnolo Oriol Vilanova, protagonista del grande Padiglione Spagna alla Biennale Arte 2026 di Venezia con il progetto Los restos, arriva a Roma con una nuova installazione pensata per Conciliazione 5, lo spazio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede affacciato su Via della Conciliazione. Dal 3 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 la mostra Il dovere urgente di restare umani chiude il ciclo espositivo Leggere, di nuovo curato da Donatien Grau.

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Cartoline come libri sigillati: leggere la vita ordinaria

L’opera raccoglie 558 cartoline scritte a mano, tutte in inchiostro rosso, disposte in un grande pannello visibile dalla vetrina di Conciliazione 5, accessibile 24 ore su 24. Se alla Biennale le immagini dei fronti componevano un mosaico monumentale, a Roma Vilanova capovolge il dispositivo: le immagini restano nascoste e il pubblico è invitato a leggere i testi sul retro, brevi frasi di viaggio, saluti, affetto, notizie quotidiane che diventano una “letteratura da cartolina”.

Il cardinale José Tolentino de Mendonça descrive ogni cartolina come un piccolo libro sigillato: un messaggio nato per una sola persona che, nelle mani dell’artista-collezionista, si apre a una nuova possibilità di lettura. In queste formule minime – «Siamo arrivati bene. Il tempo è bello. Mi manchi.» – si concentra una forma essenziale della condizione umana: essere lontani, dire che si è vivi, desiderare il ritorno.

Il rosso come sangue della vita e immagine collettiva

Nell’artist statement Vilanova sottolinea come il rosso, sul retro bianco delle cartoline, sia «più visibile, più difficile da ignorare», un colore che trasmette urgenza e chiede attenzione. L’inchiostro rosso diventa così il sangue della vita che scorre tra le frasi, un filo cromatico che unisce messaggi, persone e geografie diverse, trasformando la scrittura in immagine pittorica.

Le cartoline, medium del passato e oggetto familiare in Vaticano, non sono più guardate per le vedute stampate, ma per la grafia: la pressione della penna, le esitazioni, la distanza da colmare. Per Donatien Grau la lettura della calligrafia è un gesto profondamente fisico e collettivo: ogni lettera resta leggibile nella sua singolarità, ma insieme alle altre costruisce un’architettura di voci che parla di cura, prossimità e responsabilità reciproca.

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Intervista a Oriol

L’idea della lettura mi sembra un modo per avvicinarsi alla tua opera. Per te ha senso parlare di «leggere» il tuo lavoro?

Oriol: Nel caso delle cartoline, certamente. Scrivi una cartolina a qualcuno e quel qualcuno la legge. Anche in relazione all’opera mi interessa l’idea di lettura. Come artista, mi interessa che l’opera ammetta il maggior numero possibile di letture. È questo che cerco quando lavoro con oggetti come le cartoline.

Revenews: Hai studiato architettura e mi sembra che il pensiero architettonico sia centrale nel tuo lavoro, nel modo in cui metti insieme gli elementi e concepisci uno spazio. Si può leggere ogni singolo oggetto, ma si può anche leggere lo spazio che costruisci con tutti quegli oggetti. Come entra l’architettura nel tuo modo di lavorare?

Oriol: Ho cominciato a studiare architettura per le pressioni di mio padre. Pensavo che sarebbe durata poco e che poi sarei passato alle belle arti. Invece l’architettura mi è interessata molto. Ho imparato a conoscerla anche attraverso l’arte, attraverso lo sguardo degli artisti. La lettura dello spazio è importante quando si lavora a un’opera site-specific. Cerco di capire l’architettura del luogo, quello che le sta intorno e le persone che lo frequentano. Qui siamo vicini al Vaticano, in una zona piena di negozi di souvenir. È un contesto che ha prodotto e continua a produrre moltissime immagini.

Revenews: Prima si è parlato dell’umiltà di questi oggetti. Sono oggetti modesti, eppure possono dirci qualcosa di ciò che significa essere umani. Due giorni fa sei andato al supermercato e hai comprato 450 cartoline nuove. Che cosa ti interessa di oggetti così comuni?

Oriol Collezionare è una pratica che fa parte della mia vita quotidiana. A volte mi sembra quasi di essere una caricatura di me stesso, ma è una passione. Per me andare nei mercati è un modo per capire una città. I negozi di souvenir, invece, ti mostrano come viene presentata la storia di un luogo. Mi piace lavorare con oggetti popolari, di scarso valore economico. Quando colleziono, mi attirano soprattutto le cose che altri hanno scartato, quelle che la storia o altri collezionisti hanno lasciato da parte.

Revenews: Mi colpisce che, quando metti insieme mille o millecinquecento cartoline, ciascuna sembri acquistare valore. Che cosa succede alla singola cartolina quando entra a far parte di un insieme così grande?

Oriol Mi interessa anche il tempo che richiede questa pratica. Le cartoline si raccolgono a poco a poco, una per una. Non c’è l’intenzione di completare la collezione. Forse un giorno smetterà di interessarmi. Per il momento continua a interessarmi.

Revenews: Il modo in cui accosti parole, frammenti di linguaggio e lingue diverse mi fa pensare a certi usi della lingua in poesia. È un legame che riconosci nel tuo lavoro?

Oriol Sì, soprattutto nella presentazione che condividiamo oggi. Quando metti insieme documenti e testi diversi, si crea una specie di cacofonia. L’insieme finisce per funzionare come un poema composto da tante lingue e tante voci.

Un archivio di relazioni per restare umani nell’era digitale

L’installazione romana rappresenta un nuovo capitolo di Los restos, il progetto che ha segnato il Padiglione Spagna alla Biennale Arte 2026, e ribadisce il cuore della ricerca di Vilanova: una pratica ossessiva di collezionismo che interroga il museo come luogo di accumulazione e memoria culturale. Le cartoline, spesso salvate da mercatini e negozi dell’usato, diventano reliquie di persone comuni e testimonianze materiali del bisogno di comunicare.

In un tempo in cui «le parole si generano senza mano e le immagini senza sguardo», come osserva Tolentino de Mendonça, questo muro di scritture rosse ricorda che l’umanità non si misura dalla quantità di ciò che produce, ma dall’impronta singolare di ogni vita. A pochi passi da San Pietro, Il dovere urgente di restare umani trasforma un gesto quasi dimenticato – scrivere una cartolina – in un invito a rallentare lo sguardo, a leggere l’illeggibilità della vita e a riconoscere, in ogni messaggio, il volto dell’altro.

Foto: Ufficio Stampa