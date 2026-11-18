A Palazzo Altemps a Roma arriva “Nino Migliori. Codice Tempo”, mostra che celebra i cento anni del maestro con muri, installazioni fotografiche e un dialogo sul tempo.

Dal 15 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027 le sale di Palazzo Altemps, sede del Museo Nazionale Romano a Roma, ospitano la mostra “Nino Migliori. Codice Tempo”, a cura di Fabiola Naldi. Il progetto è promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale di Fotografia, il Museo Nazionale Romano e la Fondazione Nino Migliori.

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Un omaggio ai cento anni dell’artista e alla storia della fotografia

“Codice Tempo” conclude le celebrazioni italiane per il centesimo compleanno di Nino Migliori, che coincide con il bicentenario della nascita della fotografia: la prima eliografia riconosciuta, la celebre Point de vue du Gras di Joseph Nicéphore Niépce, risale infatti al 1826. La mostra propone una lettura inedita della dimensione sperimentale del lavoro di Migliori, mettendo in luce come la fotografia, per lui, sia sempre stata un dispositivo conoscitivo da interrogare nei suoi codici, procedimenti e convenzioni.

Cuore del percorso è il ciclo dei Muri, sviluppato dall’artista a partire dagli anni Cinquanta e portato avanti, in forme diverse, fino alla seconda metà dei Settanta. In queste immagini le superfici murarie diventano archivi materiali in cui il tempo deposita tracce, strappi, sovrapposizioni di segni e memorie: una vera e propria scrittura del tempo nella materia.

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Le cinque grandi installazioni fotografiche

Accanto ai Muri, “Codice Tempo” riunisce cinque importanti installazioni fotografiche di Nino Migliori: Analisi di un volo (1977), SuPerDaCon… Michetti – l’opera dei celebranti (1978), Devotamente a Niépce (1979), Checked. One Year under Control (2002) e Lumen. Il Compianto di Niccolò dell’Arca (2017). Si tratta di progetti in gran parte inediti, raramente esposti e mai più riallestiti nella loro configurazione originaria, che tornano ora a confrontarsi con lo spazio espositivo restituendo oltre quarant’anni di ricerca.

La loro compresenza non segue una logica antologica né si limita alla giustapposizione di esperienze autonome. Pur diversi per linguaggi, dispositivi e soluzioni installative, questi lavori delineano un’organicità di pensiero: l’attenzione di Migliori per la materia, il tempo, la memoria, il gesto e le possibilità stesse dell’immagine attraversa l’intero percorso, mostrando la coerenza profonda del suo sguardo.

Dal palazzo rinascimentale al MUNAF: due tappe, due contesti

Nella prima tappa romana, Palazzo Altemps non è un semplice contenitore storico, ma un vero e proprio secondo sistema di codificazione. La stratificazione temporale è iscritta nella sua architettura e nel museo stesso, creando un dialogo serrato tra le opere di Migliori e le collezioni permanenti.

Dal 13 marzo al 6 giugno 2027 la mostra si trasferirà al MUNAF – Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, unico museo pubblico italiano interamente dedicato alla fotografia e all’immagine tecnologica. Qui le sperimentazioni di Migliori entreranno in risonanza con la storia e l’atmosfera della villa secentesca che ospita il museo, trovando al contempo un approdo naturale in un’istituzione nata per conservare, studiare e promuovere i linguaggi più avanzati della ricerca fotografica.

Il libro-catalogo edito da Skinnerboox

A completare il progetto espositivo è il volume omonimo pubblicato da Skinnerboox, concepito non come semplice catalogo ma come oggetto editoriale autonomo. Il libro intreccia immagini e testi in un racconto intenso, in cui la visione di Nino Migliori dialoga con la sensibilità editoriale della casa editrice, ampliando l’esperienza della mostra oltre le sale espositive.

Foto: Ufficio Stampa