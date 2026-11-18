Davanti alle opere di Marina Abramović alla Galleria Nazionale di Roma scopro che la performance non è spettacolo ma presenza condivisa: silenzio, quarzo, energia delle pietre e musica trasformano il pubblico in parte viva dell’opera.

Entrare nel portale di quarzo

Davanti al portale di quarzo che introduce alla mostra dedicata a Marina Abramović alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea mi accorgo che, prima ancora di vedere le opere, il mio corpo è già coinvolto. Non è una semplice soglia espositiva: è un passaggio di stato, un invito a lasciare fuori il rumore del mondo per entrare in uno spazio dove il tempo rallenta e il silenzio diventa materia.

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The Artist Is Present, anche quando non c’è più una sedia

Penso subito a The Artist Is Present, alla sedia vuota del MoMA che ormai vive più nei racconti che nelle immagini. Qui non c’è Marina seduta davanti a me, eppure sento la stessa richiesta radicale: esserci davvero. In un’epoca in cui le mostre sembrano spesso solo fondali per selfie, il percorso di Historical Works and Transforming Energy ribalta la prospettiva. Non sono venuto a guardare un’icona della performance art, ma a verificare quanto spazio sono disposto a concedere alla mia stessa presenza.

Le opere storiche – da Rhythm 0 a Balkan Baroque, fino ai lavori con Ulay – raccontano un corpo che rischia, che si espone, che accetta il dolore e la vulnerabilità pur di arrivare a un contatto autentico con chi guarda. In ogni sala mi chiedo quanto di quella responsabilità sia ancora sulle sue spalle e quanto, invece, passi ora a noi.

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Dal corpo alla pietra: il tempo geologico dei Transitory Objects

È però davanti ai Transitory Objects che capisco davvero cosa significhi, per Abramović, trasformare l’energia. Pietre, letti di quarzo, strutture di ametista e agata non sono sculture da contemplare a distanza, ma dispositivi che chiedono di essere abitati. Devo sdraiarmi, sedermi, appoggiare il corpo alla materia. L’opera si completa solo se accetto di farne parte, se mi concedo il lusso raro di stare fermo abbastanza a lungo da percepire qualcosa che non è immediatamente visibile.

Mentre resto disteso su una superficie di quarzo, mi torna in mente il cammino sulla Grande Muraglia cinese, The Lovers, The Great Wall Walk, e l’interesse dell’artista per le tradizioni che legano cristalli, corpo ed energia. Qui quel percorso trova una forma nuova: il tempo non è più solo quello della performance dal vivo, ma il tempo geologico delle pietre, accumulato in ere che superano di gran lunga la nostra biografia. Sento che il mio respiro si sovrappone a una durata più ampia, come se il corpo diventasse un punto d’incontro tra la mia storia personale e quella della Terra.

Morte, luce e il coraggio di svuotarsi

Camminando tra le sale dedicate a opere come The Hero o Five Stages of Maya Dance, mi rendo conto di quanto la morte attraversi da sempre il lavoro di Abramović. Non come ossessione macabra, ma come passaggio necessario verso una forma diversa di luce. Le immagini che si dissolvono, i corpi che si offrono al limite, i rituali di pulizia e purificazione sono tutti tentativi di svuotare, togliere, lasciare andare.

In questo contesto il portale di quarzo all’ingresso assume un significato ancora più chiaro: è una piccola morte simbolica, un attraversamento che chiede di sospendere per un attimo il ruolo di spettatore distratto. Marina parla spesso di “full emptiness”, un vuoto pieno e produttivo. Camminando nella mostra mi accorgo che quel vuoto non è un concetto astratto ma un esercizio concreto: meno immagini, meno rumore, meno parole; più ascolto, più silenzio, più attenzione a ciò che accade dentro.

Silenzio, suono e la musica come arte suprema

In questo spazio il silenzio non è mai davvero silenzioso. È attraversato da suoni lenti, da vibrazioni quasi impercettibili, dal rumore dei passi degli altri visitatori che diventano parte della partitura. Marina ha definito la musica l’arte suprema, e qui lo capisco: non c’è melodia tradizionale, ma tutto funziona come una composizione che tiene insieme corpi, pietre, luci, pause.

Quando mi fermo davanti ai lavori video, sento che la componente sonora – anche quando minima – agisce come una guida sotterranea. Mi porta a respirare diversamente, a sincronizzarmi con chi ho accanto, a percepire il mio stesso battito come un elemento dell’opera. In un mondo che ci spinge a consumare contenuti in fretta, restare in ascolto diventa un atto quasi rivoluzionario.

Cosa significa trovarsi davanti a Marina oggi

Uscendo dalla mostra mi chiedo cosa significhi, oggi, trovarsi davanti a un’artista come Marina Abramović. Non è più solo la donna che si taglia, si espone al pubblico, si siede per ore in un museo. È qualcuno che ha trasformato la performance in un metodo per guardare se stessi, e che ora sposta quella stessa radicalità dentro la materia, nelle pietre, nel tempo lungo della Terra.

Per me questa esperienza alla Galleria Nazionale non è stata tanto “vedere Marina”, quanto accettare la sua sfida più difficile: diventare, anche solo per pochi minuti, il vero centro dell’opera. Non come protagonista narcisista, ma come corpo consapevole, disposto a stare, a sentire, a lasciarsi attraversare dall’energia di ciò che lo circonda. In un’epoca in cui l’arte sembra faticare a richiamare il pubblico, qui scopro che il problema non è la mancanza di spettacolo, ma la nostra paura di esserci davvero.

Foto: Ufficio Stampa