Al MA*GA di Gallarate, Jago incontra Wildt, Vedova, Scarpitta e Pirelli nella mostra ‘Corpi esposti’. L’intervista allo scultore con cui abbiamo riflettuto anche sul ruolo della gentilezza nelle sue opere.

Per scolpire il marmo non basta la forza. Occorre conoscerne la natura, rispettarne la resistenza e imparare ad accarezzarne la superficie. È in questa attenzione alla materia, prima ancora che nella forma compiuta dell’opera, che Jago individua quella possibile manifestazione di gentilezza che i suoi lavori comunicano allo sguardo. Un gesto che sembra lontano dalla durezza dello scalpello, ma che diventa essenziale nel processo creativo: «Se usi la forza, questa materia resiste». E aggiunge: «Credo che la gentilezza, come suggerisce lei, possa essere una chiave per riuscire a creare e a restituire bellezza a questo mondo».

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Questa riflessione su cui abbiamo sollecitato il noto artista arriva dopo aver visitato la mostra Jago. Corpi esposti, progetto espositivo che il Museo MA*GA di Gallarate dedica allo scultore italiano, mettendo la sua ricerca in relazione con alcune figure significative dell’arte del Novecento. Fino al 4 aprile 2027, il percorso, a cura di Tommaso Zijno, accosta le opere di Jago a quelle di Adolfo Wildt, Emilio Vedova, Salvatore Scarpitta e Marinella Pirelli, costruendo un confronto di oltre un secolo di ricerca artistica.

Al centro la rappresentazione del corpo e tutto ciò che attraverso di esso è possibile raccontare. Ci sono il potere e la sua perdita, la forza e la spiritualità, la vulnerabilità e la responsabilità nei confronti dell’altro. Il corpo è esplorato, dunque, come terreno di contraddizioni. Già il titolo, Corpi esposti, richiama proprio questa condizione: essere visibili, mostrarsi allo sguardo, perdere le protezioni che definiscono un ruolo o un’identità pubblica.

Mostra JAGO. CORPI ESPOSTI, 15 novembre 2026 – 4 aprile 2027, Gallarate (VA), Museo MA*GA ©️ Stefano Anzini

E la spoliazione diventa un gesto tanto fisico quanto simbolico, capace di mettere a nudo la fragilità dell’essere umano, tema che attraversa gli ambienti della mostra. Qui le opere non sono accostate secondo una successione cronologica, ma entrano in relazione attraverso analogie, contrasti e rimandi.

Jago e i maestri del Novecento

Il percorso si apre con Excalibur, opera in cui Jago trasforma una mitragliatrice in una scultura di marmo ispirandosi alla leggendaria spada di Re Artù. Il folklore si confronta con la violenza delle armi contemporanee, in un cortocircuito tra immaginario mitologico e realtà. Accanto a questa presenza immobile, L’urto di Emilio Vedova restituisce il dramma della Seconda guerra mondiale attraverso una composizione dinamica, fatta di tensioni, forme oblique e fratture. In Bush Master n.2, Salvatore Scarpitta affida invece alle bende una riflessione sulla ferita: elementi che possono proteggere e curare, ma che portano con sé anche il segno della costrizione e del trauma.

Nella seconda sala il confronto si sposta su una dimensione più intima con il San Francesco di Adolfo Wildt in dialogo con Habemus Hominem di Jago, opera nata da una precedente rappresentazione di Benedetto XVI. Dopo la rinuncia al pontificato di Ratzinger, Jago è tornato sulla propria scultura, eliminando i paramenti liturgici e restituendo una figura spogliata del ruolo istituzionale. Ne emerge un busto segnato dal tempo, nel quale il sorriso introduce una nota di dolcezza e umanità.

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Il gesto di sottrazione trova un ulteriore contrappunto in Indumenti, film di Marinella Pirelli che documenta la vestizione di Carla Lonzi realizzata da Luciano Fabro. La carta diventa una seconda pelle, una soglia fragile tra l’intimità del corpo e la sua esposizione allo sguardo. Se Jago rimuove i segni del potere per riportare in primo piano la persona, Pirelli osserva come un gesto privato possa trasformarsi in un’esperienza visibile e condivisa.

L’ultima sala accoglie una scultura inedita di Jago, For a Piece of Real Estate. È l’immagine di un bambino avvolto in un sudario per introdurre una riflessione sulla sproporzione tra il possesso di un territorio e il prezzo umano dei conflitti combattuti per conquistarlo. Il titolo stesso suggerisce il contrasto tra la dimensione materiale della proprietà e il valore irriducibile della vita. Accanto all’opera, la Mater Purissima di Wildt richiama la sacralità della maternità e la tensione verso la protezione, rendendo ancora più evidente la fragilità dell’infanzia di fronte alla violenza.

Mostra JAGO. CORPI ESPOSTI, 15 novembre 2026 – 4 aprile 2027, Gallarate (VA), Museo MA*GA ©️ Stefano Anzini Mostra JAGO. CORPI ESPOSTI, 15 novembre 2026 – 4 aprile 2027, Gallarate (VA), Museo MA*GA ©️ Stefano Anzini

Il confronto con questi artisti non è, per Jago, un’occasione per stabilire gerarchie o rivendicare una continuità. È piuttosto un’esperienza di apprendimento, nella quale il proprio lavoro viene osservato da una prospettiva diversa. «Di fatto, mi trovo a scuola e spero di rimanere sui banchi il più a lungo possibile», racconta lo scultore nell’intervista.

Il progetto di Gallarate si completa inoltre a Milano, dove fino al 10 gennaio 2027, a Palazzo Lombardia, è presentata Acqua, installazione che indaga il rapporto tra la solidità del marmo e la fluidità del tempo. Trenta lastre di marmo e un video in stop-motion costruiscono un dialogo tra materia, natura e paesaggio urbano, offrendo una prospettiva complementare sulla ricerca dell’artista.

L’intervista a Jago

La mostra mette le sue opere in dialogo con quelle di artisti che hanno segnato la storia dell’arte del Novecento. Che cosa rappresenta per lei questo confronto?

«Le opere più importanti tra quelle esposte non sono le mie. Questo va detto, ed è molto importante. Sto imparando a non sbilanciarmi troppo rispetto ai significati delle opere e ai motivi che mi hanno portato a realizzarle. In questo modo, facendo un passo indietro e ascoltando quello che gli altri hanno da dire, posso rischiare di imparare qualcosa anche stando zitto. L’opera l’ho fatta, le ho dato un titolo: doverla spiegare mi sembra, da un certo punto di vista, svilente.

Sicuramente ci sono delle motivazioni che riguardano la contemporaneità. In fondo, l’artista, o comunque chi crea, è in qualche modo interprete del tempo in cui vive. È un dato di fatto, e io non ne sono escluso. Questo comporta una responsabilità, quella di spettatore privilegiato, perché ho la possibilità di vedere le mie opere a confronto con quelle dei grandi maestri della tradizione ».

Jago, Habemus Hominem, 2009-2016, marmo statuario, 60x45xh70 cm, crediti fotografici/courtesy © JAGO by SIAE

Pensa che quest’esperienza possa ispirare anche qualcosa di nuovo?

«Sicuramente è una grande opportunità, una grande avventura direi. Continuerò quindi a realizzare le mie opere come ho sempre fatto; quelle nuove sono degli esperimenti, un vero e proprio esperimento di comunicazione. Il risultato si potrà valutare tra sei mesi, quando la mostra si concluderà. Allora potremo tirare le somme e capire se, attraverso il confronto con le opere dei grandi maestri, avrò effettivamente acquisito nuovi valori, tali da permettermi di dire, o tentare di dire, qualcosa di nuovo per quello che verrà».

C’è anche un altro dialogo, quello tra Gallarate e Milano, dove Wildt nacque e visse.

«Sì, Milano fra l’altro è una città che porto nel cuore dove mi sento a casa. E qui, a Gallarate, al MA*GA, è la stessa cosa. Al di là del gruppo di lavoro stupendo e del genio che c’è dietro, quella che può sembrare la normale messa in scena di una mostra è in realtà il risultato del lavoro operativo quotidiano di persone con una competenza assoluta. Mi sono ritrovato così a confrontarmi con qualcuno che ho amato profondamente, che ho studiato e che ha rappresentato il mio desiderio di vedermi, in qualche modo, realizzato artisticamente.

Non c’è paragone, non c’è confronto tra le opere. Eppure, dopo venti o venticinque anni di lavoro, mi ritrovo a osservare la mia opera, da spettatore privilegiato, accanto a qualcosa che è stato per me un punto di riferimento assoluto: parlo dell’opera del maestro Wildt. Torniamo quindi a quello che dicevo prima: sono ancora sui banchi di scuola».

I suoi Corpi esposti ci comunicano energia vitale ma anche una dose di gentilezza. C’è anche questo aspetto nella pratica scultorea?

«È una domanda molto interessante, nessuno me l’ha mai fatta. Rispondo a braccio, per quello che mi sento di dire. Se c’è un elemento di gentilezza, è nel lavoro stesso, nella realizzazione dell’opera. Può sembrare che per realizzare una scultura in marmo sia necessaria una certa forza, che ha ben poco a che fare con un gesto gentile, perché si tratta di un gesto di rottura. Vai a distruggere qualcosa per recuperare una forma che potenzialmente è già contenuta al suo interno.

Eppure, quando ti ritrovi, dopo una vita, ad avere a che fare con quel materiale nobile della tradizione, che in questo caso è il marmo, capisci che, a ben pensarci, l’unico modo per raggiungere il miglior risultato possibile è accarezzarne la superficie. Parliamo di una materia che ormai possiamo definire rara. Se usi la forza, questa materia resiste.

È come il materiale umano. Credo che la gentilezza, come suggerisce lei, possa essere una chiave per riuscire a creare e a restituire bellezza a questo mondo. Probabilmente è proprio l’ingrediente che serve per fare le cose. Quindi sì, ci vuole gentilezza per realizzare una scultura in marmo, perché bisogna riuscire ad accarezzarne la superficie. Prima di scolpire devi capire la natura del materiale: se pensi di poter arrivare da qualche parte a colpi di martello, non arrivi da nessuna parte. Ci vuole tempo».

Mostra JAGO. CORPI ESPOSTI, 15 novembre 2026 – 4 aprile 2027, Gallarate (VA), Museo MA*GA ©️ Stefano Anzini

Parlando di colpi di martello, mi viene in mente ciò che si racconta di Michelangelo quando, davanti al suo Mosè, si chiese “perché non parli?”…

«Io non ho mai avuto questa sensazione, perché non sono minimamente paragonabile a quel livello di verità che probabilmente, a un certo punto, ti illude – o meglio, ti convince – di aver realizzato qualcosa di più vero del vero. Questi maestri, e il maestro che ha appena citato in particolare, hanno sicuramente dato prova di averci lasciato una verità più vera del vero. Io non sono minimamente a quel livello, quindi non so se succederà. Al momento, le mie opere non parlano. Sono io, sicuramente, a fare grandi monologhi davanti alle mie opere quando rimango lì per ore a guardarle e a perdermi in esse. Ma, fino a questo momento, non mi hanno ancora parlato».

In questo 2026 è stato protagonista di svariati progetti, che bilancio si sente di fare?

«È molto difficile fare un bilancio su quanto abbiamo realizzato, e dico “abbiamo” perché siamo un gruppo piuttosto numeroso. Posso però condividere un dato eccezionale, che riguarda la dimensione umana. C’è un bilancio umano e riguarda la crescita che si è verificata a Napoli in termini di giovani che si prendono cura delle opere esposte nel nostro museo, nel quartiere della Sanità. Nell’arco di tre anni, e soprattutto in quest’ultimo, c’è stata una crescita gigantesca.

La cooperativa La Sorte è il vero fiore all’occhiello dell’esposizione, dello Jago Museum: non ho i numeri precisi, perché vengo aggiornato strada facendo, ma siamo passati dai tredici ragazzi, che sono i soci fondatori, a una cinquantina. Sono dati meravigliosi. L’arte, e in particolare la nuova arte contemporanea, può essere capace di innescare meccanismi nuovi, anche in grado di generare occupazione. E questo è davvero importante».

JAGO. CORPI ESPOSTI

A cura di Tommaso Zijno

Museo MA*GA – Gallarate (VA)

Fino al 4 aprile 2027



Orari: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 10.00 – 18.00 / sabato e domenica: 11.00 – 19.00

Foto courtesy © JAGO by SIAE / Immagini allestimento Museo MA*GA ©️ Stefano Anzini