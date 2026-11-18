Alla Fondazione Bevilacqua La Masa una grande mostra racconta tre secoli di pittura veneziana, dal vedutismo di Canaletto e Guardi fino alle ricerche spaziali e luminose di Vedova e dei giovani artisti.

Dal 5 dicembre 2026 al 7 febbraio 2027 la Fondazione Bevilacqua La Masa ospita a Venezia la mostra “Infinito veneziano. Da Canaletto e Guardi a Vedova e…”, un grande percorso che attraversa tre secoli di pittura lagunare. Circa cento opere raccontano come la città abbia saputo reinventare nel tempo il proprio spazio visivo, dalla precisione prospettica dei vedutisti settecenteschi fino alle sperimentazioni astratte e informali del Novecento e alle ricerche contemporanee.

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Da Canaletto e i vedutisti all’esperienza della Scuola di Burano

Il progetto, curato da Giovanni Granzotto e Stefano Cecchetto con la collaborazione di Dario Succi, prende avvio dalla grande stagione del vedutismo settecentesco. In mostra compaiono le vedute di Canaletto, Bernardo Bellotto, Francesco Guardi, Michele Marieschi e Bernardino Bison, che fissano la città in immagini di straordinaria esattezza prospettica e luminosità. Il racconto prosegue con l’Ottocento di Guglielmo Ciardi, Ettore Tito, Pietro Fragiacomo, Luigi Nono e Giacomo Favretto, dove il rapporto tra paesaggio, luce e colore si fa via via più libero e vibrante.

Novecento, Spazialismo e il dialogo con la contemporaneità

Il Novecento veneziano è rappresentato in particolare attraverso l’esperienza della Scuola di Burano, con opere di Gino Rossi, Umberto Moggioli, Pio Semeghini e la presenza di Arturo Martini, a testimoniare uno dei momenti più originali della cultura figurativa lagunare. Il percorso si allarga poi ad Afro Basaldella, Guido Cadorin, Virgilio Guidi, Zoran Mušič, Bruno Saetti e ad altri protagonisti veneti e friulani, molti dei quali legati anche agli Atelier Bevilacqua La Masa, luogo di formazione per generazioni di artisti.

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Una sezione specifica è dedicata allo Spazialismo, con lavori di Mario De Luigi, Tancredi, Riccardo Licata, Virgilio Guidi, Gino Morandis, Edmondo Bacci, Vinicio Vianello, Ennio Finzi, Saverio Rampin, Luciano Gaspari, Bruna Gasparini e Bruno de Toffoli, impegnati a ripensare lo spazio pittorico tra luce, materia e superficie. Particolare attenzione è riservata a Emilio Vedova, figura centrale della ricerca veneziana del secondo Novecento, mentre una “finestra” sulle Venezie di Giorgio de Chirico mostra come il mito della città continui a esercitare la propria forza evocativa anche oltre la tradizione locale.

Giovani artisti, catalogo e prossima tappa a Sacile

La sezione conclusiva porta la narrazione alla contemporaneità, con opere di giovani artisti come Ilaria Simeoni e Sara Pacucci, in dialogo con maestri veneti e friulani quali Sergio Colussa, Tommaso Bet, Serena Nono, Mara Fabbro e altre eccellenze attuali. Pur non sempre legate all’iconografia lagunare, queste ricerche si confrontano con la particolare dimensione spaziale e luminosa di Venezia, rinnovando la vocazione della Fondazione al sostegno delle nuove generazioni.

Organizzata dallo Studio d’Arte GR in collaborazione con Fondazione Bevilacqua La Masa, Archivio Storico Artisti Veneti e Comune di Sacile, la mostra è sostenuta dal Gruppo Euromobil, da Orler Tv e da diverse realtà del sistema dell’arte. Il catalogo è pubblicato da Manfredi Editore. Dopo la tappa veneziana, il progetto sarà presentato a Palazzo Ragazzoni di Sacile dal 12 marzo al 31 maggio 2027, proseguendo il viaggio nello “spazio veneziano” tra storia, linguaggi e nuove visioni.

Foto: Ufficio Stampa