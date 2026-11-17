Una barca fatta di libri, quaranta lingue e nessun attore in scena. Al Castello Carlo V di Lecce, ‘La materia dei sogni’ trasforma il visitatore in performer. Il nostro viaggio nella mostra, raccontata dagli autori Peter Bottazzi e Silvia Rigon e dal direttore Pietro Copani.

«L’isola è piena di rumori», dice Calibano ne La Tempesta. Anche i sotterranei del Castello Carlo V di Lecce hanno cominciato a risuonare: quaranta voci in quaranta lingue diverse accompagnano la barca di Prospero, fatta di libri. È da qui che si entra nel mondo di Shakespeare. La mostra si intitola La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare e sarà visitabile fino al 10 gennaio 2027. A idearla e realizzarla sono lo scenografo Peter Bottazzi e la drammaturga Silvia Rigon, con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute. Sette grandi installazioni attraversano la scrittura del drammaturgo inglese, trasformando libri, voci, immagini e oggetti in un’esperienza che richiede prima di tutto la nostra presenza.

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Le fotografie, me ne accorgo scendendo, ne restituiscono soltanto una parte. Mancano i suoni che ci circondano, la possibilità di scegliere dove fermarsi, le parole che cambiano mentre cambiamo posizione. E manca qualcosa che, dentro la mostra, diventa essenziale: il nostro corpo. «Per noi, venendo entrambi dal teatro, la mostra nasce prima di tutto da una riflessione su cos’è il teatro e su come lo fruiamo. — racconta Rigon — Ci sembrava interessante esplorare una dinamica in cui lo spettatore avesse un rapporto intimo con il materiale drammaturgico, con l’immagine e con la riflessione. C’è la parola e ci sono i corpi, ma i performer diventano gli stessi spettatori nella mostra. Ognuno ha un suo percorso individuale, una sua relazione personale con la drammaturgia. E per drammaturgia non intendo solo quella della parola, ma della voce, del suono, dell’immagine, dello spazio, della successione delle cose».

Il teatro torna al castello

La scelta del luogo non è affatto casuale. Nel Settecento Lecce era una piccola Napoli: la vivacità musicale e teatrale la rendeva una degna emulatrice della capitale del Regno. Il castello partecipava a questo fermento, ospitando nella sala principale feste e spettacoli. Le celebrazioni per matrimoni e nascite delle famiglie regnanti, accompagnate da scenografie sempre più elaborate, avevano contribuito a trasformarlo in un luogo di ritrovo.

«Queste feste erano un appuntamento irrinunciabile, poi si approfittava per stare insieme in un’occasione molto piacevole. — racconta il direttore Pietro Copani — Con il diffondersi di queste scenografie effimere, diventano veri e propri spettacoli teatrali. A Lecce si facevano qui nel castello, perché era la sede del governatore di Terra d’Otranto. I leccesi si abituano quindi ad assistere agli spettacoli: vanno a teatro al castello». Nel 1758 arrivò in città una compagnia di eunuchi e uomini di teatro, tra cui l’attore barese Francesco Pascalini. Nobili e notabili desideravano trattenerla: Pascalini si impegnò a creare un teatro nella fortezza, con palchetti di legno e rappresentazioni che, dal maggio 1759, si svolgevano ogni sera.

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Una controversia sui palchetti portò poi al divieto regio di utilizzare il castello per gli spettacoli, ma la passione aveva ormai trovato il suo pubblico. Nei secoli successivi, anche l’area intorno alle mura sarebbe diventata un’«isola dei teatri». «Sul solco di quella tradizione, ma anche per richiamarci all’Anfiteatro e al Teatro Romano, abbiamo pensato al teatro come tema per una prima grande mostra qui al castello», spiega Copani. Bottazzi e Rigon hanno proposto Shakespeare. Da lì è cominciato un lavoro durato oltre due anni.

Entrare sotto la superficie

Per visitare l’esposizione scendo nelle due gallerie sotterranee. La sala Maria d’Enghien, che aveva accolto gli spettacoli settecenteschi, è sopra la mia testa, da qualche parte: qui si entra in quello che un tempo era il fossato medievale, trasformato durante l’ampliamento cinquecentesco della fortezza. «La mostra occupa tutti i sotterranei di fatto praticabili del castello: il braccio sud e il braccio est di quello che era una volta il fossato medievale. — precisa Copani — Sul braccio est l’ambiente è rimasto molto più autentico e sembra veramente un fossato, quasi un ambiente da inferno dantesco, con la roccia affiorante. Per noi è stata anche l’occasione per riaprire i fossati nella loro interezza».

Per i curatori, però, questi ambienti sono diventati molto più di una sede. Ogni spostamento di un’installazione richiedeva di ripensarne forma, dimensioni e rapporto con lo spazio. Il castello ha contribuito a creare ciò che oggi contiene. «Abbiamo fatto un lavoro sartoriale. — racconta Rigon — I sotterranei sono stati molto importanti anche a livello semantico: entri e sembra di entrare dentro un’anima, dentro un corpo, in quello che non si esplora, quello che sta sotto, che è nascosto. L’inconscio, il mondo dei sogni. È stato un luogo che ha trasformato e ha creato con noi le installazioni».

«Il castello l’abbiamo percorso in lungo e in largo. Abbiamo fatto decine di varianti, anche di sistemazione: lo usavamo tutto, in parte, solo una porzione. Spostando qualcosa cambiava tutto, anche la forma dell’oggetto, perché i lavori dialogavano con il posto. Non erano pannellature che si spostavano e finiva lì: si rimetteva in discussione tutto. Tanto è stato proprio creato lì sul posto», racconta Bottazzi.

I libri di Prospero e la fragilità delle parole

La Barca di Prospero è il primo incontro. I cento libri fossili che la compongono richiamano quelli portati dal duca di Milano nell’esilio. Intorno, le voci restituiscono Shakespeare in quaranta lingue diverse. «I curatori hanno creato questi libri fossili che rappresentano l’eternità della parola nel libro. — osserva Copani — In questo ambiente molto umido, però, i libri a volte si disfano: è un’eternità molto fragile. Per noi è anche un monito a conservare questa parola, questa integrità nel tempo».

La presenza del libro accompagna tutta la visita. Una riproduzione del First Folio, la raccolta delle opere teatrali pubblicata dopo la morte di Shakespeare grazie ai suoi amici e colleghi, ricorda quanto la sopravvivenza di quelle parole sia dipesa anche dal lavoro di altre persone. Nel Laboratorio Shakespeare, documenti, immagini e materiali multimediali permettono di approfondire l’autore e il suo contesto. Poi c’è un angolo in cui sedersi e sfogliare i volumi. Mi fermo anch’io: dopo aver ascoltato le parole nello spazio, posso ritrovarle nella dimensione familiare di un libro tenuto tra le mani.

«Per noi era importante la parola come relazione. — dice Rigon — La parola si trasforma nello spazio e prende forme diverse, perché le relazioni prendono forme diverse». Anche la collaborazione con Dobson nasce da questa necessità di confronto: «Non ci saremmo mai imbarcati nell’affrontare un mostro sacro come Shakespeare senza il suo contributo. Ci ha permesso di approfondire, comprendere meglio il materiale e lavorare in una maniera nuova, ma scientificamente corretta».

Attraversare Amleto, perdersi nel fantastico

In Attraverso le Parole, le pagine diventano proiezioni e la scrittura cambia scala. In Soliloquio, il monologo di Amleto accompagna il movimento lungo una rampa: il dubbio si ascolta mentre si attraversa l’installazione. È una possibilità che interessava particolarmente Bottazzi: «Quello che ci interessava era dare a te, visitatore e spettatore, la possibilità di agire nello spazio. I silenzi, le pause, quello che succede non sono soltanto qualcosa che guardi da lontano. Attraversare il monologo, mettere insieme i pezzetti, entrarci dentro, farti circondare, masticarlo con lui: era questo che ci interessava. Nel Fantastico ti perdi tra le proiezioni e diventi parte dell’installazione anche per un altro visitatore, che vede le persone attraversarla». Il visitatore può avvicinarsi, tornare indietro, soffermarsi. La durata dell’esperienza dipende anche dalle sue scelte.

Radio Shakespeare restituisce monologhi e dialoghi attraverso le voci e gli oggetti che si illuminano dietro un telo trasparente. Il Fantastico apre invece alle apparizioni, alle canzoni e alle immagini: elementi naturali raccolti sulle spiagge del Salento sono diventati pupazzi e materiali per i video. Chi attraversa le proiezioni entra a sua volta nella visione degli altri visitatori. La tecnologia sostiene tutto questo, mantenendo una presenza discreta. «C’è tantissima tecnologia che non vedi e c’è ancora tantissimo lavoro fatto con legno, carta, tessuti. — spiega Bottazzi — Abbiamo mantenuto questo aspetto da scenografia teatrale, da attrezzeria, un lavoro tangibile». La parola può essere letta, ascoltata, vista, attraversata. E ogni volta produce una relazione diversa.

Il potere parla sottovoce

Nel sotterraneo del bastione San Giacomo, Tra le Crepe del Potere cambia il tono dell’ascolto. Le voci diventano sussurri: congiure, tradimenti, intenzioni nascoste. Dentro la stessa installazione, Radici di sangue dà forma a ciò che sostiene il comando attraverso tronchi che sembrano affondare sotto la superficie. «Spesso il potere si manifesta col complotto, col sotterfugio, col non detto, col sotterraneo. — racconta Copani — Qui è rappresentato da queste voci, da questi sussurri che si susseguono e ci investono mentre camminiamo. Le parole sussurrate sono la vera essenza del potere: è quello che noi non vediamo, i complotti e i sotterfugi dietro alle manifestazioni del potere».

È l’installazione sulla quale mi soffermo di più. Dopo aver custodito sapere, sollevato dubbi ed evocato apparizioni, la parola rivela la sua capacità di diventare pericolosa. Può costruire un’intesa, preparare un tradimento, decidere il destino di qualcuno. Senza teatranti, l’esposizione ci suggerisce che, in fondo, il teatro stesso è un attore. E, nella storia di questo castello, lo è stato davvero. Ha popolato le sue sale, portando al loro interno folle felici e permettendo di mettere in scena gioie, dolori, amori, guerre e dissenso. Oggi Shakespeare riempie questi spazi con le sue parole, a ricordare la potenza di un teatro che può prendere corpo anche in assenza di chi lo recita: nei libri che lo custodiscono, nelle voci che lo tramandano e nell’immaginazione di chi ascolta.

Foto: Video Foto Spot