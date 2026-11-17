Dai Musei in Musica alle visite guidate nelle grandi mostre, passando per laboratori, passeggiate archeologiche e spettacoli del Planetario: gli eventi da non perdere a Roma dal 20 al 26 novembre 2026.

Dalla sedicesima edizione di Musei in Musica alle visite guidate e ai laboratori, Roma propone una settimana ricca di eventi culturali dal 20 al 26 novembre 2026. I Musei Civici e numerosi spazi culturali resteranno aperti straordinariamente in orario serale sabato 21 novembre, dalle 20.00 alle 2.00, con concerti, esibizioni e spettacoli dal vivo al costo simbolico di 1 euro.

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Villa di Massenzio, Musei di Villa Torlonia e percorsi tra antico e contemporaneo

Fino al 30 maggio 2027, la Villa di Massenzio ospita la mostra performativa Il corpo delle donne di Francesca Chialà, dedicata alla lotta contro la violenza di genere e allestita nel Mausoleo di Romolo con grandi tele-corpo realizzate in body art. Ai Musei di Villa Torlonia, il Casino dei Principi diventa il fulcro delle attività didattiche legate alla mostra Elisa Montessori. Nel corso del tempo, con laboratori di arte performativa, mosaico e calligrafia curati da artiste, storici dell’arte e dall’Istituto Confucio di Sapienza Università di Roma.

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Tra le iniziative collaterali spiccano le visite guidate alla mostra Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum al Museo dell’Ara Pacis, con oltre cinquanta ritratti dell’Egitto romano, e gli appuntamenti alla Casa Museo Alberto Moravia, al Museo delle Mura con il progetto Correnti Sotterranee, al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina e al Museo di Roma con il ciclo Roma Racconta. Il programma prosegue con attività per famiglie al Museo di Casal de’ Pazzi, visite alla Galleria d’Arte Moderna, agli spazi archeologici del Circo Massimo e ai Sepolcri repubblicani di via Statilia, oltre alle Passeggiate Romane tra Bastione Ardeatino e Casina del Cardinal Bessarione.

Spettacoli al Planetario di Roma e informazioni pratiche

Al Planetario di Roma continua la programmazione di spettacoli astronomici per adulti e bambini, tra cui From Earth to the Universe, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, Ritorno alla stelle, La magia dell’aurora boreale, Il cielo degli innamorati, Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra, Space Opera e gli show per i più piccoli Vita da stella e Girotondo tra i Pianeti. I biglietti sono acquistabili online tramite Vivaticket e sul sito ufficiale Planetario di Roma, mentre informazioni aggiornate su modalità di accesso e tariffe sono disponibili su Musei in Comune Roma e Sovrintendenza Capitolina. Per tutti gli eventi resta attivo il servizio di prenotazione telefonica 060608.

Foto: Ufficio Stampa