All’Area Sacra di Largo Argentina arriva Caput Mundi: finestre virtuali, visori VR e ricostruzioni 3D per un percorso immersivo che racconta la storia del Campo Marzio e l’assassinio di Giulio Cesare.

All’Area Sacra di Largo Argentina la visita si arricchisce di un nuovo progetto multimediale che mette le tecnologie digitali al servizio della storia della Roma antica. Tra finestre virtuali, visori e ambienti immersivi, i quattro templi dell’area tornano a mostrarsi nelle loro forme originarie, accompagnando i visitatori in un viaggio nel tempo alla scoperta del Campo Marzio.

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Un percorso accessibile tra archeologia e tecnologie digitali

Il nuovo allestimento amplia il percorso di visita inaugurato nel 2023, quando una passerella completamente accessibile ha permesso per la prima volta di raggiungere il sito alla quota archeologica. Oggi il racconto si arricchisce di una dimensione immersiva, frutto della collaborazione tra il Dipartimento Trasformazione Digitale e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, grazie ai finanziamenti del programma PNRR Caput Mundi dedicati alla valorizzazione del patrimonio archeologico.

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Finestre virtuali per rileggere i quattro templi

La nuova esperienza si sviluppa in due momenti complementari. Nel corridoio espositivo al di sotto di via di San Nicola de’ Cesarini, le finestre reali vengono oscurate e trasformate in finestre virtuali: sui teli sono proiettate le ricostruzioni digitali che mettono a confronto i resti visibili e l’aspetto originario dei quattro templi nelle diverse fasi della loro storia, dalle alluvioni che precedono la formazione dell’Area Sacra fino al quartiere demolito nel Novecento.

Realtà virtuale per esplorare il Campo Marzio nei secoli

La seconda installazione, allestita nello spazio al di sotto di via Florida e aperta per la prima volta al pubblico, è dedicata alla realtà virtuale. Seduti e dotati di visori, i visitatori seguono una narrazione dinamica che ricostruisce lo sviluppo urbano del Campo Marzio meridionale, dal complesso del Teatro e della Curia di Pompeo alla Porticus Minucia e al Teatro di Balbo, fino alle trasformazioni di età augustea e tardo imperiale.

Dall’assassinio di Giulio Cesare alle nuove esperienze multimediali

Nel racconto trovano spazio anche gli eventi storici legati al sito, a partire dall’assassinio di Giulio Cesare nella Curia di Pompeo, adiacente all’Area Sacra. Un’effige retroilluminata di Cesare è stata collocata sui resti della Curia a memoria del luogo delle Idi di marzo del 44 a.C. Le nuove esperienze multimediali, che comprendono il percorso con finestre virtuali e l’installazione in realtà virtuale con visori, saranno fruibili a partire dal 18 novembre nell’ambito della visita all’Area Sacra di Largo Argentina.

Per informazioni su orari, biglietti, prevendite e modalità di visita è possibile consultare il sito ufficiale della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dove sono disponibili i dettagli aggiornati sulle tariffe dell’area archeologica e sull’esperienza in realtà aumentata con visori.

Foto: Ufficio Stampa