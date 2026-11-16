Alla Biblioteca dell’Università Iuav di Venezia una mostra e un seminario ripercorrono l’editoria di ateneo dagli anni Sessanta a oggi, tra riviste, collane storiche e nuovi progetti.

La Biblioteca dell’Università Iuav di Venezia compie 100 anni e si apre alla città come strumento critico di analisi del tempo che è trascorso: nella sede dei Tolentini (Santa Croce 191), è allestita fino al 20 novembre la mostra Riedita. L’editoria Iuav, a cura di Sara Marini, Saul Marcadent e Gianni Sinni. L’esposizione attraversa la storia delle pubblicazioni promosse dall’ateneo, tra libri e riviste che hanno accompagnato l’evoluzione delle discipline del progetto.

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Il seminario del 18 novembre alla Biblioteca Iuav

Mercoledì 18 novembre, alle ore 14, la Sala Gradoni della Biblioteca ospita un seminario di approfondimento dedicato ai temi della mostra. L’incontro, promosso e moderato da Sara Marini, Saul Marcadent e Gianni Sinni, coinvolge docenti, ricercatori e protagonisti delle esperienze editoriali che hanno segnato la storia di Università Iuav di Venezia.

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Collane, riviste e un secolo di carta

Nel corso del seminario saranno discusse alcune delle principali produzioni editoriali sviluppate a partire dagli anni Sessanta all’interno dell’ateneo: dalle collane Cluva alle riviste Phalaris, Daest Informazioni, Cronache Ca’ Tron, La Piega, Archint, La Rivista di Engramma, duepunti, Officina, fino alle attività legate a The Ship, Carnets e Terreno comune. In apertura sarà inoltre presentato il progetto Un secolo di carta. Repertorio analitico della stampa periodica veneziana (1866-1969), che amplia lo sguardo sulla storia della stampa in città.

Riedizioni sperimentali e il ciclo dedicato ai libri Iuav

La mostra propone una vera e propria riedizione sperimentale dei materiali raccolti, letti attraverso sei tematiche chiave – Comunità, Diagrammi, Realtà, Storie, Tecniche, Visioni – che hanno guidato un workshop con studenti e studentesse, i cui elaborati finali sono esposti in Biblioteca. L’iniziativa rientra nel ciclo L’Università Iuav e i suoi libri: proiettare la memoria, che proseguirà dal 25 novembre al 23 dicembre 2026 con la mostra Iuav e i centri storici, a cura di Francesco Trovò, Andrea Benedetti e Filippo Magni.

Il Centenario e la Biblioteca come strumento di lettura

Nel quadro delle celebrazioni per il Centenario, la Biblioteca si apre alla città come strumento di lettura del secolo trascorso, delle discipline, delle idee e delle visioni che hanno segnato la storia dell’ateneo. Il programma del Centenario diventa così un’occasione per rileggere criticamente il passato editoriale di Iuav e, al tempo stesso, per rafforzarne il ruolo culturale ed educativo, confrontandosi con le sfide contemporanee del progetto, della città e della società.

Foto: Ufficio Stampa