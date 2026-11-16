Al Museo MA*GA di Gallarate, “Secondo Leopardi” mette in dialogo la poesia del poeta di Recanati con l’arte contemporanea. La mostra e l’intervista al curatore Alessandro Castiglioni.

La poesia di Giacomo Leopardi riletta secondo la sensibilità e i linguaggi dell’arte contemporanea prende forma al Museo MA*GA di Gallarate, dove fino all’8 dicembre è allestita Secondo Leopardi, mostra a cura di Alessandro Castiglioni. L’allestimento – che recupera un progetto di quasi tre decenni fa – esplora proprio il dialogo tra l’opera del poeta di Recanati e le pratiche artistiche che, dal Novecento a oggi, hanno trovato nella sua scrittura una fonte di ispirazione.

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In occasione del festival Duemilalibri 2026, il museo torna su un nucleo di opere entrate nella propria collezione in seguito a Pagine e Pagine. 1798 / 1998 omaggio a Giacomo Leopardi, esposizione ideata da Gino Gini nel 1998 per celebrare il bicentenario della nascita del poeta. A quasi trent’anni di distanza, quel progetto viene ripensato e inserito in una prospettiva più ampia, che mette in relazione le esperienze storiche della poesia visuale con le ricerche artistiche contemporanee.

Il percorso riunisce lavori di alcuni tra i protagonisti della poesia visiva e dell’arte concettuale italiana, come Tomaso Binga, Mirella Bentivoglio, Lamberto Pignotti. E ancora Arrigo Lora Totino, Luciano Caruso, William Xerra e Irma Blank. Autori che hanno attraversato la parola come materia visiva, segno e possibilità espressiva, confrontandosi con versi, testi e suggestioni leopardiane.

SECONDO LEOPARDI. Dalla poesia all’arte contemporanea. A cura di Alessandro Castiglioni, Museo MA*GA Gallarate

15 novembre – 8 dicembre 2026 – Foto Stefano Anzini

Quattro i nuclei in cui si articola la mostra. Il primo è dedicato alle autrici presenti alla storica esposizione Materializzazione del Linguaggio, curata da Mirella Bentivoglio alla 38ª Biennale di Venezia nel 1978. Quindi, il secondo approfondisce il lavoro di Gino Gini e Fernanda Fedi, ideatori della mostra del 1998 al MA*GA. Gli altri due si concentrano sui poeti visivi del Gruppo 70 e su artisti che hanno sviluppato una ricerca autonoma intorno alla figura e all’opera di Leopardi, come Lucia Pescador, Roberto Sanesi e Mariuccia Secol.

«L’opera di Giacomo Leopardi attraversa ogni epoca e questa mostra documenta quanto ancora possa raccontare, ispirare e dare forma alla cultura contemporanea», afferma il curatore Alessandro Castiglioni. «Come ha scritto uno il poeta Franco Buffoni, “Silvia è un anagramma” e Leopardi stesso è un enigma inesauribile. I lavori di alcuni tra i più importanti artisti concettuali e poeti visivi italiani sono qui non a risolvere quell’enigma, ma ad amplificarne il mistero».

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Come avete lavorato per proporre nel 2026 un allestimento di quasi trent’anni fa?

«Nel 1998 l’artista e curatore Gino Gini aveva organizzato, presso l’allora Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate. Un progetto dedicato al bicentenario della nascita di Leopardi. Aveva chiesto ad alcune tra le più importanti poetesse e ai più importanti poeti visivi del XX secolo, allora viventi, di interpretare alcuni versi, poesie e memorie di Leopardi alla luce delle ricerche artistiche contemporanee.

Oggi, in occasione della nuova edizione del Festival della Letteratura di Gallarate, Duemilalibri, nasce questa mostra, che espone alcune delle opere più importanti entrate nella collezione del museo proprio in occasione del bicentenario leopardiano e le contestualizza all’interno di un racconto più ampio della relazione tra parola e immagine nell’arte italiana dagli anni Sessanta a oggi».

Che cosa ci racconta oggi questo percorso?

«Da una parte, cosa che per me è stata molto interessante, si è dovuto fare anche un lavoro di musealizzazione un po’ più istituzionale. All’epoca, infatti, queste opere erano state pensate come pagine: erano appese con delle mollette, in modo molto leggero. Alla luce dell’importanza che, a tanti anni di distanza, attribuiamo all’opera di questi autori, si è trattato anche di rivedere e dare alle opere un allestimento un po’ più istituzionale.

Lamberto Pignotti, Il naufragar m’è dolce in questo mare, 1998, Scritta su carta da involgere, 50x35cm Mariuccia Secol, … remoti / nodi quasi di stelle, / …, 1998, tessuto (Assemblaggio in carta, bisso cotone, jersey), 50x35cm

Dall’altra parte, però, c’è un aspetto che per me è fondamentale: la potenza della parola di Leopardi, che continua a essere generatrice di immaginari. Questo è uno degli elementi più affascinanti del progetto: riconoscere, opera per opera, a quali poesie e a quali versi si sono ispirati gli artisti, e poi constatare la forza del risultato, che rimette ancora al centro uno dei più grandi poeti della storia della letteratura italiana».

Qual è, a suo parere, l’opera più sorprendentemente contemporanea? E, sul versante della parola, quale aspetto della poesia di Leopardi conserva questa stessa attualità?

«Trovo di grande fascino il lavoro di William Xerra, che riprende alcuni versi di un Leopardi giovanissimo, Le notti puniche, un poemetto che Leopardi probabilmente scrisse a tredici o quattordici anni, e li inserisce all’interno di una grande macchia blu, che sembra sgorgare proprio dalla potenza di quelle parole. Per me è un esempio molto interessante. Oppure il lavoro di Irma Blank, che prende alcuni testi di Leopardi e li traduce in un linguaggio per noi illeggibile. Insomma, la parola continua a mantenere il suo segreto poetico».

SECONDO LEOPARDI. Dalla poesia all’arte contemporanea

A cura di Alessandro Castiglioni

Fino all’8 dicembre 2026

Museo MA*GA – Gallarate



Orari: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 10.00 – 18.00 // sabato e domenica: 11.00 – 19.00

Immagini da Ufficio Stampa, crediti indicati