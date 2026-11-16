Agli Arsenali Repubblicani di Pisa una grande mostra racconta l’evoluzione della Street Art, da Keith Haring a Banksy, Obey, Blek le Rat, Mr Brainwash, TvBoy e Mr. Savethewall.

Dalla metropolitana di New York ai muri delle città europee, la Street Art è passata dall’essere un linguaggio clandestino a un fenomeno globale. Dal 26 dicembre 2026 al 16 maggio 2027 questo percorso arriva agli Arsenali Repubblicani di Pisa con la mostra BANKSY e la Street Art, a cura di Daniel Buso e organizzata da ARTIKA in collaborazione con Deodato Arte e la Città di Pisa.

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Negli spazi storici affacciati sull’Arno il progetto riunisce opere di alcuni tra i protagonisti più influenti della scena urbana internazionale, costruendo un racconto che intreccia impegno politico, critica sociale e sperimentazione visiva.

Dal graffitismo alla rivoluzione globale della Street Art

Il percorso espositivo ripercorre la metamorfosi dell’arte urbana: da voce underground, spesso osteggiata dalle istituzioni, a uno dei movimenti più seguiti e discussi del panorama contemporaneo. In mostra trovano spazio lavori di street artist attivi tra la fine del Novecento e i primi decenni del Duemila, scelti per mettere a fuoco temi ricorrenti come il conflitto, il controllo sociale, il consumismo, ma anche l’ironia con cui questi artisti ribaltano i codici della comunicazione di massa.

La selezione di opere evidenzia come muri, stencil e poster siano diventati strumenti capaci di dialogare con un pubblico vastissimo, anticipando spesso le dinamiche del mercato dell’arte e dei social media.

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Banksy e i protagonisti della scena urbana internazionale

Cuore della rassegna è la figura di Banksy, il misterioso artista di Bristol che da decenni incarna l’immaginario della Street Art mondiale. Le sue immagini, immediate e taglienti, affrontano temi come guerra, disuguaglianze, migrazioni e sorveglianza, trasformando ogni intervento in un commento politico virale. In mostra le sue opere dialogano con quelle di altri pionieri e interpreti del linguaggio urbano.

Tra questi Blek le Rat, considerato uno dei padri dello stencil europeo, e Mr Brainwash, che gioca con i simboli della cultura pop. A rappresentare la scena italiana ci sono TvBoy e Mr. Savethewall, autori di interventi che hanno animato le cronache recenti con immagini ironiche e spesso provocatorie.

Keith Haring, Obey e il potere delle immagini nello spazio pubblico

Accanto a Banksy e agli altri artisti contemporanei, il progetto pisano rende omaggio a due figure cardine della cultura visiva del Novecento: Keith Haring e Shepard Fairey, noto al grande pubblico come Obey. Haring, esploso negli anni Ottanta con i suoi disegni nella metropolitana di New York, ha creato un alfabeto di figure stilizzate capace di parlare a tutti, portando temi come diritti civili, lotta all’AIDS e inclusione nello spazio urbano.

Shepard Fairey, fondatore del celebre logo Obey, riflette invece sulla pervasività delle immagini nella società dei consumi. Le sue opere, che attingono alla grafica politica e alla propaganda, invitano a interrogarsi sul rapporto tra potere, media e percezione collettiva.

Un progetto per Pisa tra arte urbana e spazio storico

La scelta degli Arsenali Repubblicani come sede della mostra sottolinea il dialogo tra memoria storica e linguaggi urbani contemporanei. Gli ambienti dell’antico complesso militare accolgono opere pensate per lo spazio pubblico, creando un contrasto che enfatizza la forza visiva della Street Art.

La rassegna, curata da Daniel Buso e prodotta da ARTIKA in sinergia con Deodato Arte, si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale della città di Pisa, che negli ultimi anni ha puntato con decisione su progetti espositivi capaci di attrarre un pubblico trasversale, dai cultori dell’arte contemporanea ai visitatori curiosi di scoprire i linguaggi della creatività urbana.

Foto: Ufficio Stampa