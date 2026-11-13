Al MACRO di Roma una mostra ricostruisce, con materiali inediti e fotografie d’archivio, quattro spettacoli radicali di Carmelo Bene, rivelandone la forza sperimentale.

Dal 12 novembre 2026 al 28 marzo 2027 lo Studio 2 del MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma ospita la mostra Una stanza per Bene. Tracce di quattro lavori di Carmelo Bene, a cura di Claudio Fazzini, Giuseppe Garrera e Federico Primosig. L’esposizione riunisce materiali inediti, soprattutto fotografici, recentemente ritrovati e legati ai primi spettacoli dell’artista, restituendo la genesi di un percorso teatrale radicale e anticonvenzionale.

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Quattro spettacoli per raccontare una ricerca estrema

Il percorso espositivo si articola in quattro capitoli dedicati ad altrettanti spettacoli realizzati tra il 1959 e il 1974: Addio porco (12 novembre – 6 dicembre 2026), Caligola (10 dicembre 2026 – 17 gennaio 2027), Salomè (19 gennaio – 14 febbraio 2027) e S.A.D.E. (18 febbraio – 28 marzo 2027). Attraverso documenti provenienti da archivi e collezioni private, la mostra ricostruisce la storia di opere lontane dai tradizionali meccanismi della comunicazione teatrale, che per anni sono sopravvissute soprattutto nel ricordo di chi le aveva viste, alimentando racconti e ricostruzioni leggendarie.

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Archivio, immagini e memoria di un teatro rivoluzionario

Una stanza per Bene nasce da un intenso lavoro di ricerca che ha riportato alla luce fotografie e documenti finora sconosciuti, presentati per la prima volta al pubblico. Questi materiali permettono di ricomporre frammenti delle messe in scena e di restituirne la forza provocatoria, rivelando aspetti ancora poco noti della ricerca di Carmelo Bene. Attore, regista, poeta e scrittore, l’artista ha trasformato il linguaggio della scena facendo della voce, del corpo e della parola strumenti di sperimentazione, ridefinendo le convenzioni della rappresentazione teatrale nel panorama del Novecento.

Il MACRO tra teatro d’avanguardia, cinema e ricerca sonora

La mostra dedicata a Carmelo Bene si inserisce in un programma più ampio che, nelle stesse date, mette in dialogo teatro d’avanguardia, sperimentazione cinematografica e ricerca sonora. Accanto a Una stanza per Bene, il museo presenta nella Sala Video il film we walk in our sleep المُتَجاوِزُون di Noor Abed e nella Sala Audio il progetto Palestinian Sound Archive di Mo’min Swaitat. Insieme, questi progetti costruiscono al MACRO un paesaggio di linguaggi differenti che interrogano memoria, rappresentazione e forme di resistenza, confermando il ruolo del museo romano come piattaforma dedicata alle pratiche artistiche più sperimentali.

Foto: Ufficio Stampa