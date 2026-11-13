A Villa Borghese la mostra “Dove il cielo mette radici” mette in dialogo la pittura a inchiostro di Liu Wanming e le incisioni di Andrea Lelario tra Uccelliera e Museo Pietro Canonica.

Dal 17 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 Dove il cielo mette radici. Risonanze artistiche, un ascolto comune porta per la prima volta a Villa Borghese il confronto diretto tra la pittura a inchiostro del maestro cinese Liu Wanming e la ricerca incisoria dell’artista italiano Andrea Lelario. Il percorso espositivo, curato da Marco Tonelli e Yu Yang, si sviluppa tra l’Uccelliera di Galleria Borghese e il Museo Pietro Canonica, trasformando Villa Borghese in uno spazio di risonanze visive e simboliche tra Oriente e Occidente.

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Liu Wanming e Andrea Lelario, tra segno inciso e inchiostro

Promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e Galleria Borghese, e organizzata da AAIE con il coinvolgimento di istituzioni italiane e cinesi, la mostra riunisce opere individuali e lavori a quattro mani. Nei dipinti di Liu Wanming animali, fiori e dettagli naturali emergono da tratti essenziali d’inchiostro, eredi della tradizione della pittura cinese naturalistica, talvolta realizzati direttamente con le dita per accentuare la spontaneità del gesto. Nelle incisioni di Andrea Lelario, invece, la corrosione delle lastre di rame genera paesaggi inquieti popolati da figure scheletriche, soldati, alberi spogli e cieli scuri, oltre alla serie dei Taccuini, dove la pagina quasi vuota è attraversata da microsegni e increspature.

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Opere condivise, vinili d’artista e Voyager Golden Record

Le differenze tra i due linguaggi emergono con forza nelle opere condivise: sei vasi in porcellana bianco-blu in cui il blu della tradizione ceramica orientale incontra forme e segni occidentali, e due lavori su carta dove la scena pastorale di Liu Wanming viene attraversata dall’albero inciso di Lelario, fino al rimando al rinoceronte di Dürer. Il progetto si estende anche al suono con due dischi in vinile editi da Ricordi, dedicati al brano tradizionale cinese Mo Li Hua – nella versione originale e nella trascrizione ripresa da Puccini per Turandot – trasformati in opere d’arte grazie agli interventi grafici dei due artisti. I vinili, ascoltabili in entrambe le sedi, richiamano idealmente il Voyager Golden Record del 1977, ampliando la riflessione della mostra sulla memoria, la trasmissione dei segni e la possibilità di comunicare attraverso distanze geografiche, temporali e culturali.

Foto: Ufficio Stampa