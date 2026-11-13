Al Mall of America arriva Discovering King Tut’s Tomb, la mostra immersiva che ricostruisce la scoperta della tomba di Tutankhamon con 11 gallerie, oltre 100 reperti e tecnologie coinvolgenti.

A Minneapolis si apre Discovering King Tut’s Tomb, una nuova grande mostra immersiva dedicata alla scoperta della tomba di Tutankhamon. Dal 13 novembre, gli spazi del Mall of America ospitano un percorso che promette di riportare i visitatori indietro di 3.300 anni, nel cuore di una delle scoperte archeologiche più celebri del Novecento.

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Un viaggio immersivo tra 11 gallerie e oltre 100 reperti

Con i tesori originali di Tutankhamon ormai custoditi in modo permanente al Grand Egyptian Museum di Giza e non più destinati a viaggiare, la mostra offre un accesso esclusivo alla storia della scoperta attraverso fedeli riproduzioni. Oltre 100 reperti sono stati ricreati da artigiani egiziani al lavoro al Cairo, utilizzando strumenti, materiali e tecniche ispirati a quelli degli antichi artigiani, e sono distribuiti in 11 gallerie che combinano allestimenti immersivi e contenuti interattivi.

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Tra narrazione storica, VR e percorsi per tutte le età

L’esperienza, prodotta da Imagine, punta a coinvolgere un pubblico di tutte le età grazie a un mix di storytelling storico, scenografie spettacolari e strumenti digitali. Il biglietto standard include l’accesso all’intero percorso espositivo, ma è possibile arricchire la visita con un’audioguida narrata, un’esperienza in realtà virtuale che permette di entrare virtualmente nella tomba e un VIP Pass che combina ingresso flessibile, audio guide e VR.

Biglietti e informazioni per visitare la mostra a Minneapolis

I biglietti per Discovering King Tut’s Tomb sono disponibili online sul sito ufficiale King Tut Experience oppure in loco durante gli orari di apertura. L’esposizione si trova al Mall of America, Level 2, North Atrium, ed è pensata per famiglie, scuole, appassionati di storia e curiosi che vogliono scoprire da vicino la leggenda del Faraone bambino attraverso un linguaggio contemporaneo e immersivo.

Foto: Ufficio Stampa