Casa Artusi è tra i partner della mostra “A Tavola! Cucina, cibo e gusto nell’Italia del Risorgimento” al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, tra ricettari storici, epistolario digitale e incontri dedicati alla cucina.

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La storia dell’unità d’Italia passa anche dalla tavola, e tra i protagonisti di questo percorso non poteva mancare Pellegrino Artusi. Con La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, il gastronomo contribuì a dare una lingua comune alla cucina italiana, raccogliendo e valorizzando le tradizioni della penisola. Questo intreccio tra storia, cultura e alimentazione è al centro di “A Tavola! Cucina, cibo e gusto nell’Italia del Risorgimento”, la mostra inaugurata il 20 ottobre al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, che vede Fondazione Casa Artusi di Forlimpopoli tra i partner culturali.

Il percorso espositivo tra ricettari, oggetti e trasformazioni sociali

L’esposizione, aperta al pubblico dal 21 ottobre 2026 al 4 aprile 2027 e curata dalla storica Ilaria Porciani, ripercorre attraverso ricettari, menù, utensili, documenti e opere d’arte la nascita e l’affermazione della cucina italiana dalla fine del Settecento alla Prima guerra mondiale. Un viaggio che mette in relazione le trasformazioni delle abitudini alimentari con i cambiamenti sociali, economici e politici che accompagnarono il processo di unificazione nazionale, tra influenze francesi, tradizioni locali e nuove forme di convivialità.

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L’interfaccia digitale dedicata all’epistolario artusiano

Il contributo di Fondazione Casa Artusi alla mostra si concretizza anche in un progetto digitale realizzato insieme al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Le due istituzioni hanno sviluppato un’interfaccia di navigazione dedicata a una selezione di lettere dell’epistolario artusiano, che nella sezione espositiva dedicata a Pellegrino Artusi permette ai visitatori di accedere direttamente a una parte di questo patrimonio documentale, approfondendo la figura dell’autore e il suo metodo di lavoro.

Lettere, edizioni storiche e identità gastronomica nazionale

Attraverso lo strumento digitale, il pubblico entra in contatto con la rete di corrispondenze che contribuì alla costruzione e all’arricchimento del ricettario artusiano: lettere che testimoniano il dialogo con lettori e lettrici, lo scambio di ricette, suggerimenti ed esperienze gastronomiche. A completare la sezione artusiana è il prestito di volumi originali de La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, provenienti dalla Collezione Vittorio Maltoni, con edizioni pubblicate tra il 1891 e il 1911 che permettono di seguire l’evoluzione di un’opera fondamentale per la cultura gastronomica italiana.

Dalla cucina francese ai ristoranti come luoghi di socialità

Il volume di Artusi segnò un passaggio decisivo nella costruzione di una cucina nazionale, capace di riunire le diverse tradizioni locali senza cancellarne le differenze. Nato da un metodo di lavoro innovativo, fondato sul confronto con il pubblico e sulla sperimentazione domestica – condotta nella casa fiorentina di piazza D’Azeglio anche grazie alla collaborazione di Marietta Sabatini – il ricettario dialoga nel percorso espositivo con le trasformazioni della cucina tra Sette e Novecento: dall’influenza francese dominante nel Settecento alla varietà delle cucine regionali, fino alla nascita di ristoranti e caffè come luoghi di incontro e discussione politica.

Partner culturali e iniziative collaterali a Torino

La partecipazione di Fondazione Casa Artusi al progetto torinese conferma il valore storico e culturale dell’eredità artusiana, che supera la dimensione strettamente gastronomica per diventare parte della storia dell’identità italiana. La Fondazione figura tra i partner culturali dell’iniziativa insieme a realtà come l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la Biblioteca gastronomica Academia Barilla e Slow Food Italia, in un dialogo che intreccia ricerca storica, lingua e cultura del cibo.

Incontri, degustazioni e un catalogo dedicato

La collaborazione con Casa Artusi proseguirà anche attraverso il programma di incontri e iniziative che accompagna l’esposizione. Il 10 febbraio 2027, alle ore 18, la Sala Codici del Museo ospiterà l’appuntamento “I menù che hanno fatto la storia e le ricette che hanno fatto l’Italia”, con la partecipazione di Mattia Fiandaca, gastronomo di Fondazione Casa Artusi, e Giancarlo Gonizzi, curatore dell’Archivio Storico Barilla. Il programma prevede inoltre iniziative gastronomiche nei ristoranti torinesi del circuito Mangébin, dedicate alle ricette codificate da Pellegrino Artusi.

Una mostra da visitare a Palazzo Carignano

La mostra, promossa dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano presieduto da Luisa Papotti e diretto da Alessandro Bollo, è accompagnata da un catalogo edito da Allemandi con contributi di studiosi ed esperti di storia, lingua e cultura gastronomica. “A Tavola! Cucina, cibo e gusto nell’Italia del Risorgimento” è visitabile fino al 4 aprile 2027 al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, a Palazzo Carignano in piazza Carlo Alberto 8 a Torino, dove il racconto della cucina diventa chiave di lettura originale del Risorgimento.

Foto: Ufficio Stampa