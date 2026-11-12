Dal 27 novembre 2026 al 7 marzo 2027 il MAN di Nuoro dedica una grande personale a Ugo La Pietra: 80 opere tra dipinti, ceramiche, arazzi e installazioni sul tema dell’abitare.

Dal 27 novembre 2026 al 7 marzo 2027 il Museo MAN di Nuoro presenta la mostra personale di Ugo La Pietra (1938) dal titolo Domus, Domo, a cura di Gabi Scardi. L’esposizione si inserisce nel percorso di ricerca che il MAN dedica agli artisti italiani che, dagli anni Sessanta, hanno indagato le trasformazioni sociali e il rapporto tra individuo, comunità e territorio.

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Casa e giardino Natura perduta Acrilico su tela 100×100 cm, 2019 Giardino Arazzo realizzato da Studio Pratha 140x140cm, 2026

Un percorso attraverso le forme dell’abitare

Ugo La Pietra. Domus, Domo riunisce circa 80 opere tra acrilici, oggetti, ceramiche, arazzi, installazioni, disegni, fotomontaggi e film d’artista, ripercorrendo la ricerca dell’autore dal 1960 a oggi. Il tema dell’abitare è il filo conduttore del progetto: le sale del museo sono organizzate in sezioni come Casa e città, Fuori casa, Dentro e fuori casa, Fare casa, Casa e natura, Casa e giardino, che corrispondono ad altrettante categorie di esperienza.

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Confini mobili tra spazio privato e spazio pubblico

Come sottolinea Ugo La Pietra, la sua ricerca si è sviluppata a partire dagli anni Sessanta attraverso l’analisi della società e dell’evoluzione dell’abitare, dallo spazio privato a quello pubblico. Ampliare i confini liquidi dell’architettura significa per l’artista interrogarsi sul rapporto tra corpo e spazio, tra dimensione domestica e città, intesa come luogo plasmato dalla presenza umana, dai ritmi quotidiani e dalle dinamiche sociali e civiche.

Nel testo in catalogo, la curatrice Gabi Scardi legge le opere di La Pietra come una contro-narrazione rispetto all’immagine ufficiale e pianificata della città. L’artista concentra l’attenzione su ciò che sfugge ai modelli codificati, sugli spazi di margine e di soglia: cortili, marciapiedi, panchine, porte, finestre e balconi diventano oggetto di pratiche di fruizione, appropriazione e produzione dello spazio.

Il legame con la Sardegna e i casotti del Poetto

Un nucleo importante della mostra è dedicato al rapporto di Ugo La Pietra con la Sardegna. Al centro c’è il progetto del 1978 sulla spiaggia del Poetto, a Cagliari, dove l’artista ha studiato e catalogato i celebri casotti, piccole abitazioni in legno sorte a partire dagli anni Dieci del Novecento. Nella sua riflessione, questi manufatti rappresentano una forma di architettura spontanea, espressione di un design della necessità che ha trasformato il paesaggio costiero e la vocazione del territorio.

Il percorso espositivo ricorda anche la partecipazione di La Pietra al progetto Taccas. Nuovi tappeti sardi del 1987, promosso dall’ISRE a Nuoro, e il ciclo di ceramiche realizzato per la XIX Biennale di Artigianato Sardo nel 2009. In continuità con queste esperienze, la mostra presenta inoltre un nuovo importante lavoro tessile sviluppato con le tessitrici dello Studio Pratha: un ciclo di arazzi, tra cui Giardino, realizzati a partire dai disegni preparatori dell’artista.

Biografia e ricerca di un instancabile sperimentatore

Nato a Bussi sul Tirino nel 1938 e attivo a Milano, Ugo La Pietra si definisce dal 1960 ricercatore nel sistema della comunicazione e delle arti visive. Architetto di formazione, ha attraversato correnti diverse – dalla Pittura segnica all’arte concettuale, dalla Narrative Art al cinema d’artista, dall’arte per il sociale al neoeclettismo – elaborando la teoria del Sistema disequilibrante, legata al Radical Design.

Nel corso della sua carriera ha sviluppato progetti che mettono in dialogo spazio reale e spazio virtuale, casa e città, cultura balneare e paesaggio urbano. La mostra Domus, Domo al MAN di Nuoro offre una sintesi ampia di questa ricerca, mettendo in luce come l’abitare possa diventare strumento critico per leggere i cambiamenti della società contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa