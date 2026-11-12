Alla Vaccheria di Roma arriva la mostra partecipativa ‘The Threshold Keepers – I Custodi della Soglia’: opere, performance e residenze Magic Carpets tra soglie, appartenenze e trasformazioni condivise.

Dal 13 al 22 novembre 2026 The Threshold Keepers – I Custodi della Soglia porta a Roma la tappa conclusiva del programma di residenze Magic Carpets, trasformando gli spazi de La Vaccheria in un grande laboratorio di arte partecipativa e incontro internazionale.

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Nordine Sajot. Foto: © Centre Claude Caen.

Una piattaforma europea tra residenze, comunità e partecipazione

Nata nell’ambito di Magic Carpets, piattaforma europea cofinanziata da Creative Europe, la mostra riunisce opere, processi e restituzioni nate dalle residenze che negli anni hanno coinvolto artisti italiani in Italia e all’estero, mettendo in relazione territori, comunità e pratiche di co-creazione.

Più che una semplice chiusura di programma, I Custodi della Soglia diventa un momento di confronto sul ruolo dell’arte partecipativa oggi, chiamando artisti, curatori e pubblico a condividere esperienze, memorie e forme di conoscenza che spesso restano ai margini degli spazi istituzionali.

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La soglia come spazio di trasformazione condivisa

Il tema della soglia è il filo conduttore della mostra: non solo linea che separa, ma condizione intermedia in cui identità, ruoli sociali e appartenenze possono essere rimesse in discussione. In questo spazio liminale emergono nuove relazioni, narrazioni e possibilità, rese visibili proprio grazie ai custodi che lo abitano.

Artisti e visitatori diventano così i veri custodi della soglia, chiamati a mantenere aperto questo luogo di passaggio, osservando ciò che accade ai margini e dando voce a esperienze che rischiano di restare invisibili o escluse dai racconti dominanti.

Iginio De Luca e Luis Do Rosario, Talking Matter, 2024. Installazione fotografica, restituzione del workshop presso l’Urban Space di Folkestone. Foto: Luis Do Rosario.

Le quattro sezioni del percorso espositivo

Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni tematiche. Appartenenze instabili, con i Fratelli Mancioli, Ombretta Gamberale, Marina Pietrocola, Federica Rugnone, Ucci Ucci e Urka, indaga l’appartenenza come condizione mobile, continuamente riscritta da chi attraversa luoghi e comunità.

Ecologie intrecciate, con Iginio De Luca e Luis Do Rosario, Giulia Iacolutti e Nordine Sajot, mette in discussione la separazione tra umano e non umano, mostrando corpi, territori, piante e animali come parti di un’unica rete di relazioni fondata su interdipendenza, responsabilità e cura.

Nella sezione Atti di resistenza, i lavori di Martina della Valle e Gaia Scaramella affrontano la soglia come spazio attraversato da dinamiche di potere, in cui alcuni passano e altri restano bloccati o inascoltati: la resistenza si manifesta allora nella cura, nella memoria e nella costruzione di narrazioni alternative.

Chiude il percorso Trasformarsi, con Lea Abendstein, Flaminia Celata, Sara Palmieri e Filippo Riniolo, che interpreta l’attraversamento come possibilità di cambiamento continuo, aprendo lo spazio liminale a nuove forme e racconti.

Filippo Riniolo, opera esposta nella mostra I Custodi della Soglia a La Vaccheria, Roma. Foto: © Shahzad Mudasir.

La Vaccheria e il programma pubblico tra centro e periferia

La Vaccheria, nel quadrante sud di Roma, diventa parte integrante del progetto, condividendone i temi di trasformazione, relazione con il territorio e partecipazione. In questa prospettiva, gli spazi periferici non sono più margini, ma luoghi di dialogo capaci di generare nuove forme di coinvolgimento culturale.

Durante i giorni di apertura, la mostra sarà accompagnata da visite guidate, workshop, walk-in, incontri e momenti di approfondimento dedicati a cittadini, professionisti e pubblico, con un’attenzione particolare ai temi di visibilità, memoria, appartenenza e trasformazione dei luoghi.

Inaugurazione, performance e appuntamenti

L’inaugurazione è in programma il 13 novembre 2026 dalle 18:00 alle 21:00 negli spazi de La Vaccheria in Via Giovanni L’Eltore 35, a Roma. La serata sarà arricchita dalle performance delle artiste Nordine Sajot e Lea Abendstein, che porteranno nel percorso espositivo pratiche incentrate sul corpo, sulla relazione con lo spazio e sulla partecipazione del pubblico.

Il giorno successivo, il 14 novembre alle ore 16.00, è previsto un incontro con Lynne Cooke, che offrirà ulteriori chiavi di lettura sul progetto e sulle pratiche artistiche partecipative al centro di The Threshold Keepers – I Custodi della Soglia.

Foto: Ufficio Stampa