Dal 5 dicembre 2026 al 4 aprile 2027 il Museo d’Arte Contemporanea di Cavalese dedica a Jacopo Dimastrogiovanni la personale ‘Festina lente’, tra pittura barocca, inquietudine e memoria.

Dal 5 dicembre 2026 al 4 aprile 2027 il Museo d’Arte Contemporanea di Cavalese ospita la mostra personale Festina lente di Jacopo Dimastrogiovanni, a cura di Elsa Barbieri. Il progetto intreccia la pittura figurativa dell’artista con la storia del territorio, trasformando le sale di Palazzo Rizzoli in un percorso immersivo tra inquietudine, vulnerabilità e memoria condivisa.

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Jacopo Dimastrogiovanni Sono qua (Omaggio a Guercino) 2020 acrilico e carta cm 60 x 50

Festina lente: urgenza, attesa e sguardi

Il titolo della mostra richiama il motto latino festina lente, affrettati lentamente, che sintetizza la cifra poetica di Dimastrogiovanni: una pittura vorace e concentrata, nutrita dalla tradizione barocca ma costruita attraverso un processo lento, stratificato, in cui ogni frammento di immagine sedimenta nel tempo. Le opere delle serie Iniuria, Humanitas e Mirror sono riunite in un allestimento non cronologico, guidato da due direttrici concettuali: lo sguardo, inteso come reciproco gioco tra il guardare e l’essere guardati, e la cura, proposta come possibile risposta alla condizione di invisibilità evocata dallo scrittore Pajtim Statovci.

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L’installazione Ad lucem e il dialogo con Pietro Ricchi

Il culmine del percorso è l’installazione site-specific allestita nell’ultima sala, rivestita interamente di coperta isotermica. In questo ambiente straniante trova posto Ad lucem, nuova opera realizzata appositamente per la mostra e concepita come trasfigurazione contemporanea di una pala d’altare seicentesca attribuita a Pietro Ricchi, conservata nella Cappella del Cimitero Monumentale di Cavalese e rimasta a lungo nell’oscurità. Composta come un polittico di elementi circolari, l’installazione è circondata da dipinti delle serie Iniuria e Mirror, i cui protagonisti sembrano orientare lo sguardo verso la nuova composizione, attivando un dialogo tra personaggi contemporanei e una memoria antica rimessa in luce.

Wunderkammer, cartoni del vino e identità in divenire

Accanto alle tele, il percorso espositivo include una piccola Wunderkammer che rivela l’indole da collezionista dell’artista, insieme a una serie di opere su cartone del vino realizzate per la storica enoteca trentina Grado 12. Dimastrogiovanni accetta la sfida di un supporto diverso dalla tela senza rinunciare alla propria cifra stilistica, continuando a interrogare le inquietudini dell’uomo contemporaneo. Come sottolinea la curatrice e direttrice Elsa Barbieri, Festina lente diventa così l’occasione per ripensare la memoria culturale come un puzzle in continuo divenire, in cui nessuno è condannato a restare prigioniero della propria storia.

Foto: Ufficio Stampa